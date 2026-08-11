शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग तेज, भारत ने दोहराया अपना रुख

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India On Sheikh Hasina Extradition: बांग्लादेश की साबिक वजीर-ए-आजम शेख हसीना भारत में रह रही हैं. वहीं, बांग्लादेश की कोर्ट ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध के इल्जाम में मौत की सजा सुनाई है. बांग्लादेश ने भारत से बार-बार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है. भारत ने मंगलवार को दोहराया कि इस मामले पर नई दिल्ली का रुख नहीं बदला है। भारत ने कहा कि वह बांग्लादेश की साबिक वजीर-ए-आजम शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए ढाका के रिक्वेस्ट की जांच तय प्रक्रियाओं के मुताबिक कर रहा है.
मंगलवार (11 अगस्त) को नई दिल्ली में हर दो हफ़्ते में होने वाली मीडिया ब्रीफिंग में MEA के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि हसीना के प्रत्यर्पण से जुड़े मामले की जांच की जा रही है, जबकि बांग्लादेशी इस्लामी नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या में शामिल संदिग्धों के मामले की जांच भी चल रही है. जायसवाल ने कहा, "हमारे उच्चायुक्त कल बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की.
आपने साबिक वजीर-ए-आजम के प्रत्यर्पण और हादी के मामले के बारे में जो दो मुद्दे उठाए, उनमें से हादी के मामले पर मैंने आपको बताया कि यह एक कानूनी मामला है जिसकी जांच अभी चल रही है. जहां तक प्रत्यर्पण के मामले की बात है, जैसा कि मैंने पहले कहा, इस खास मामले पर हमारा रुख बहुत स्पष्ट रहा है: हम इस मामले को अपनी तय प्रक्रियाओं के मुताबिक देख रहे हैं." मकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को बांग्लादेश के वजीर-ए-आजम तारिक रहमान और भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें हसीना का प्रत्यर्पण और हादी की हत्या के आरोपियों की वापसी शामिल है.
बैठक के बाद ढाका में प्रधानमंत्री के प्रेस विंग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, "बांग्लादेश को उम्मीद है कि भारत शेख हसीना के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में तेज़ी लाएगा." साथ ही, बांग्लादेशी दैनिक 'प्रोथोम आलो' की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश ने भारत से हादी की हत्या में शामिल मुल्जिमों को वापस भेजने का भी रिक्वेस्ट किया है. पिछले साल 12 दिसंबर को, ढाका में पलटन रोड पर एक रिक्शे में सवार हादी के सिर में गोली मार दी गई थी, जब हमलावरों ने चलती मोटरसाइकिल से उन पर गोली चलाई थी. बाद में उन्हें इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन 18 दिसंबर को चोटों के कारण उनकी मौत हो गई.
इससे पहले इस साल, कोलकाता में बांग्लादेश हाई कमीशन ने कहा, "कोलकाता पुलिस ने इस डिप्टी हाई कमीशन को एक मैसेज में बताया कि फैसल करीम मसूद (37) और आलमगीर हुसैन (34) नाम के दो बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है. भारतीय मीडिया ने इन दोनों लोगों की पहचान शाहिद शरीफ उस्मान बिन हादी मर्डर केस में संदिग्धों के तौर पर की है. यह खबर छपने के तुरंत बाद, डिप्टी हाई कमीशन ने कोलकाता में भारतीय अधिकारियों से ज़रूरी संपर्क किया और भारत सरकार से कॉन्सुलर एक्सेस देने का अनुरोध किया."
इस बीच, भारतीय हाई कमिश्नर त्रिवेदी ने सोमवार को प्रधानमंत्री रहमान के साथ अपनी पहली मुलाकात को "फायदेमंद" बताया और कहा कि दोनों देश न केवल सीमा साझा करते हैं बल्कि "सपने भी साझा करते हैं", जैसा कि स्थानीय मीडिया ने बताया. रहमान के साथ मुलाकात के बाद एक्स (पहले ट्विटर) पर जानकारी देते हुए, भारतीय हाई कमीशन ने कहा कि राजदूत ने बांग्लादेशी सरकार और वहां के लोगों के साथ "सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्योन्मुखी तरीके से" मिलकर काम करने के भारत के इरादे को जाहिर किया. इसमें आगे कहा गया, "उन्होंने आपसी हित के मामलों पर विचार-विमर्श किया और लोगों पर केंद्रित दृष्टिकोण के साथ भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की."