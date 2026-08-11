शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग तेज, भारत ने दोहराया अपना रुख

इस बीच, भारतीय हाई कमिश्नर त्रिवेदी ने सोमवार को प्रधानमंत्री रहमान के साथ अपनी पहली मुलाकात को "फायदेमंद" बताया और कहा कि दोनों देश न केवल सीमा साझा करते हैं बल्कि "सपने भी साझा करते हैं", जैसा कि स्थानीय मीडिया ने बताया. रहमान के साथ मुलाकात के बाद एक्स (पहले ट्विटर) पर जानकारी देते हुए, भारतीय हाई कमीशन ने कहा कि राजदूत ने बांग्लादेशी सरकार और वहां के लोगों के साथ "सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्योन्मुखी तरीके से" मिलकर काम करने के भारत के इरादे को जाहिर किया. इसमें आगे कहा गया, "उन्होंने आपसी हित के मामलों पर विचार-विमर्श किया और लोगों पर केंद्रित दृष्टिकोण के साथ भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की."