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शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग तेज, भारत ने दोहराया अपना रुख

India On Sheikh Hasina Extradition: भारत ने एक बार फिर साफ किया है कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर उसका रुख नहीं बदला है और बांग्लादेश के अनुरोध की जांच तय कानूनी प्रक्रियाओं के तहत की जा रही है. इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है. साथ ही, हादी हत्या मामले से जुड़े पहलुओं पर भी चर्चा हुई. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 11, 2026, 08:24 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:24 PM IST
शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग तेज, भारत ने दोहराया अपना रुख

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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