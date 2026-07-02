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जंग नहीं, संवाद का रास्ता; भारत-पाक की 117 हस्तियों ने दोनों प्रधानमंत्रियों को लिखा खुला पत्र

India Pakistan Dialogue: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के बावजूद दोनों देशों में बातचीत की उम्मीद फिर जगी है. 117 प्रमुख हस्तियों ने दोनों प्रधानमंत्रियों को ओपन लेटर लिखकर रिश्ते सामान्य करने और संवाद बढ़ाने की अपील की है. महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि बातचीत से जम्मू-कश्मीर में शांति और स्थिरता का रास्ता निकल सकता है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 02, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:27 AM IST
जंग नहीं, संवाद का रास्ता; भारत-पाक की 117 हस्तियों ने दोनों प्रधानमंत्रियों को लिखा खुला पत्र
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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