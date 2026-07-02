/जंग नहीं, संवाद का रास्ता; भारत-पाक की 117 हस्तियों ने दोनों प्रधानमंत्रियों को लिखा खुला पत्र

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India Pakistan Dialogue: पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच हई संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था. भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया. वहीं, पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दिया. अब दोनों देशों के बीच अनौपचारिक तौर पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है. हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने और रिश्तों को नॉर्मल करने के लिए दोनों देशों के 117 प्रभावशाली हस्तियों ने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को ओपन लेटर लिखा है, जिनमें 61 हिंदुस्तानी और 56 पाकिस्तान नागरिक हैं.
यह अपील 'सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस' (Centre for Peace and Progress) के चेयरमैन ओपी शाह की अगुवाई में की गई है. भारत की तरफ से जिन 64 प्रभावशाली लोगों ने ऑपन लेटर लिखा है, उनमें जम्मू-कश्मीर के साबिक वजीर-ए-आला फारूक अब्दुल्ला, PDP चीफ महबूबा मुफ्ती, मणिशंकर अय्यर और मनोज झा जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हैं.
भारत-पाकिस्तान के बीच अमन का बीज बन सकता है जम्मू-कश्मीर
PDP चीफ महबूबा मुफ्ती मंगलवार (1 जुलाई) को मीडिया से बात करते हुए कहा, "देखिए अभी अफवाह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच ट्रैक-2 डिप्लोमेसी चल रही है, दोनों देशों के बीच श्रीलंका में बातचीत हो रही है, थाइलैंड में बातचीत हो रही है, ये तो अच्छी बात है." उन्होंने आगे कहा, "ये जो दोनों देशों के रिटायर्ड डिप्लोमेट्स और आर्मी मैन मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, RSS के सीनियर मेंबर्स जैसे, होसबोले, मोहन भागवत, उन्होंने भी इस स्टैंड की सराहना की कि बातचीत होनी चाहिए. मुझे लगता है कि मुझे कुछ उम्मीद नजर आ रही है कि कुछ न कुछ होगा और जम्मू-कश्मीर जिस मुसीबत में फंसा है, दोनों मुल्कों के बीच जंग का अखाड़ा बना है, यह अमन का बीज बन सकता है."
RSS के सीनियर लीडर ने पाकिस्तान से बातचीत की अपील की थी
गौरतलब है कि इससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सीनियर लीडर्स ने अपील की थी कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए. RSS के इस रुख पर मुल्क भर में मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई. कुछ लोगों ने RSS की अपील की सराहना की और कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाता है, इसलिए पाकिस्तान से बातचीत नहीं करनी चाहिए. वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि इससे पहले भी हिंदुस्तान ने कई बार पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे करने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दिया है.