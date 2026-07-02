/जंग नहीं, संवाद का रास्ता; भारत-पाक की 117 हस्तियों ने दोनों प्रधानमंत्रियों को लिखा खुला पत्र

भारत-पाकिस्तान के बीच अमन का बीज बन सकता है जम्मू-कश्मीर

PDP चीफ महबूबा मुफ्ती मंगलवार (1 जुलाई) को मीडिया से बात करते हुए कहा, "देखिए अभी अफवाह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच ट्रैक-2 डिप्लोमेसी चल रही है, दोनों देशों के बीच श्रीलंका में बातचीत हो रही है, थाइलैंड में बातचीत हो रही है, ये तो अच्छी बात है." उन्होंने आगे कहा, "ये जो दोनों देशों के रिटायर्ड डिप्लोमेट्स और आर्मी मैन मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, RSS के सीनियर मेंबर्स जैसे, होसबोले, मोहन भागवत, उन्होंने भी इस स्टैंड की सराहना की कि बातचीत होनी चाहिए. मुझे लगता है कि मुझे कुछ उम्मीद नजर आ रही है कि कुछ न कुछ होगा और जम्मू-कश्मीर जिस मुसीबत में फंसा है, दोनों मुल्कों के बीच जंग का अखाड़ा बना है, यह अमन का बीज बन सकता है."