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India UAE Banking Partnership: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में कोलाबा स्थित होटल ताज पैलेस में UAE के एमिरेट्स NBD (नेशनल बैंक ऑफ़ दुबई) और मुंबई स्थित RBL बैंक (रत्नाकर बैंक लिमिटेड) के बीच बैंकिंग पार्टनरशिप प्रोग्राम आयोजित किया गया. देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्लोबल निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने बताया कि UAE और भारत के बैंक रणनीतिक बैंकिंग पार्टनरशिप कर रहे हैं.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इस प्रोग्राम में शामिल हुईं. इस इवेंट में RBL बैंक के डायरेक्टर चंदन सिन्हा, CEO आर. सुब्रमण्यकुमार, केंद्रीय वित्त सचिव संजय लोहिया, एमिरेट्स NBD के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हेशम अब्दुल्ला अल कासिम और ग्रुप CEO शेन नेल्सन भी मौजूद थे. मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। इस विकास में महाराष्ट्र का अहम योगदान है.
देश का लगभग 40 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) महाराष्ट्र में आता है. राज्य में निवेश के बहुत सारे मौके हैं. समृद्धि एक्सप्रेसवे, मुंबई में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मज़बूत ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी नेटवर्क जैसे प्रोजेक्ट्स ने महाराष्ट्र को देश की विकास गाथा में सबसे आगे खड़ा किया है. उन्होंने कहा कि RBL बैंक, जिसने महाराष्ट्र से अपनी यात्रा शुरू की थी, अब ग्लोबल स्तर पर अपने कामकाज का विस्तार कर चुका है. यह विकास भारत की अर्थव्यवस्था की मज़बूती को दर्शाता है. आज की ऐतिहासिक पार्टनरशिप भारत में विदेशी निवेश के बेहतरीन उदाहरणों में से एक बन गई है. यह प्रोग्राम सिर्फ़ डॉक्यूमेंट्स के आदान-प्रदान के बारे में नहीं है, बल्कि इतिहास रचने के बारे में है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में भारत-UAE संबंध और मज़बूत हुए हैं. आज की बैंकिंग पार्टनरशिप उन्हीं गहरे होते रिश्तों की झलक है. कई बड़े इंटरनेशनल बैंक अब भारतीय बैंकों के साथ पार्टनरशिप करने के इच्छुक हैं, जिससे निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था को और मज़बूत और विकसित करने में मदद मिलेगी. मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी कहा कि RBL बैंक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) पहलों में राज्य के प्रमुख पार्टनर्स में से एक है. बैंक अपने CSR फंड के ज़रिए महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों और समाज के दूसरे हिस्सों में सामाजिक बदलाव लाने में योगदान दे रहा है.
Emirates NBD के वाइस चेयरमैन हेशम अब्दुल्ला अल कासिम ने कहा कि इस पार्टनरशिप से UAE और भारत के बीच व्यापार और मज़बूत होगा. इससे भारतीय उद्यमियों को UAE में निवेश करने के लिए बढ़ावा मिलेगा और साथ ही दोनों देशों की बैंकिंग व्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा. बैंक की प्रगति की समीक्षा करते हुए, Emirates NBD ग्रुप के CEO शेन नेल्सन ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जहाँ बाज़ार तेज़ी से फैल रहा है और ग्राहकों की संख्या बहुत बड़ी है.
RBL बैंक के साथ पार्टनरशिप के ज़रिए, Emirates NBD भारत में अपना कामकाज बढ़ाएगा और देश के वित्तीय सेवा क्षेत्र में ज़्यादा असरदार ढंग से योगदान देगा. उन्होंने कहा कि इस पार्टनरशिप के ज़रिए UAE भारत की विकास यात्रा में अहम भूमिका निभाएगा. शुरुआती भाषण RBL बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जयदीप अय्यर ने दिया, जिन्होंने दोनों बैंकों के बीच पार्टनरशिप के उद्देश्यों के बारे में बताया. RBL बैंक के CEO आर. सुब्रमण्यकुमार ने भी बैंक के कामकाज की समीक्षा की। कार्यक्रम के दौरान, Emirates NBD ने RBL बैंक को निवेश का चेक सौंपा. इस कार्यक्रम में RBL बैंक और Emirates NBD, दोनों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.