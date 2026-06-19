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भारत-UAE साझेदारी को नई उड़ान, Emirates NBD और RBL बैंक के बीच ऐतिहासिक समझौता

India UAE Banking Partnership: महाराष्ट्र में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में UAE के Emirates NBD और RBL बैंक के बीच रणनीतिक बैंकिंग साझेदारी की शुरुआत हुई. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे भारत-UAE संबंधों और विदेशी निवेश को नई मजबूती देने वाला कदम बताया. इस साझेदारी से व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग के नए अवसर खुलने की उम्मीद है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 19, 2026, 08:22 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:22 AM IST
भारत-UAE साझेदारी को नई उड़ान, Emirates NBD और RBL बैंक के बीच ऐतिहासिक समझौता

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