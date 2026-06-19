देश का लगभग 40 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) महाराष्ट्र में आता है. राज्य में निवेश के बहुत सारे मौके हैं. समृद्धि एक्सप्रेसवे, मुंबई में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मज़बूत ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी नेटवर्क जैसे प्रोजेक्ट्स ने महाराष्ट्र को देश की विकास गाथा में सबसे आगे खड़ा किया है. उन्होंने कहा कि RBL बैंक, जिसने महाराष्ट्र से अपनी यात्रा शुरू की थी, अब ग्लोबल स्तर पर अपने कामकाज का विस्तार कर चुका है. यह विकास भारत की अर्थव्यवस्था की मज़बूती को दर्शाता है. आज की ऐतिहासिक पार्टनरशिप भारत में विदेशी निवेश के बेहतरीन उदाहरणों में से एक बन गई है. यह प्रोग्राम सिर्फ़ डॉक्यूमेंट्स के आदान-प्रदान के बारे में नहीं है, बल्कि इतिहास रचने के बारे में है.