Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Zee Salaam आलमी ख़बरें
  • /भारत-बांग्लादेश रिश्तों को मिली नई उड़ान, दो साल बाद बहाल हुआ टूरिस्ट वीजा

भारत-बांग्लादेश रिश्तों को मिली नई उड़ान, दो साल बाद बहाल हुआ टूरिस्ट वीजा

India Resumption Tourist Visa Service For Bangladesh: करीब दो साल बाद भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा सेवा फिर से शुरू करने का फैसला किया है. 28 जून से बांग्लादेश के पांच वीजा केंद्रों पर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे. भारत के उच्चायुक्त ने कहा कि इस कदम से दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा और आपसी रिश्ते और मजबूत होंगे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 26, 2026, 07:36 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:41 AM IST
भारत-बांग्लादेश रिश्तों को मिली नई उड़ान, दो साल बाद बहाल हुआ टूरिस्ट वीजा
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भारत-बांग्लादेश रिश्तों को मिली नई उड़ान, दो साल बाद बहाल हुआ टूरिस्ट वीजा
India Resumption Tourist Visa Service For Bangladesh24 min ago
2
Telangana NEWSJun 25
3
Uttar Pradesh newsJun 25
4
Uttar Pradesh newsJun 25
5
Yaume AshuraJun 25