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India Resumption Tourist Visa Service For Bangladesh: बांग्लादेश में शेख हसिना की सरकार का जन आंदोलन के बाद सरकार का पतन हो गया, इसके बाद देश में उथल-पूथल मच गई, सुरक्षा कारणों की वजह से भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा सेवा पर प्रतिबंध लगा दी थी. लगभग दो सालों के बाद भारत ने फिर से बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा सेवा शुरू करने का ऐलान किया है. बांग्लादेश में तैनात भारत के उच्चायुक्त ने गुरुवार (25 जून) को ऐलान किया कि बांग्लादेश के पांच वीजा आवेदन केंद्रों के जरिए सामान्य टूरिस्ट वीजा स्वीकार किए जाएंगे, इसकी शुरुआत आगामी 28 जून से होगी.
भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने बताया कि टूरिस्ट वीजा के लिए सामान्य आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू की जा रही है. दिनेश त्रिवेदी ने इस बात का ऐलान 'भारतीय वीजा आवेदन केंद्र' (IVAC) में किया. उन्होंने बताया कि टूरिस्ट वीजा आगामी रविवार (28 जून) 2026 से आवेदन जमा किए जाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि मानवीय आधार पर मेडिकल वीजा की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी.
टूरिस्ट वीजा सेवा शुरू करने से दोनों देशों के बीच मजबूत होंगे रिश्ते!
दिनेश त्रिवेदी ने बताया कि ढाका, राजशाही, चटगांव, सिलहट और खुलना स्थित पांच वीजा केंद्रों टूरिस्ट वीजा आवेदन जारी करने की शुरुआत की गई है. उन्होंने बताया कि आने वाले समय में इस व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा और अन्य आवेदन केंद्रों से भी वीजा जारी हो पाएंगे. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कदम से दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्ते मजबूत होंगे.
दिनेश त्रिवेदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति को सौंपा परिचय पत्र
गौरतलब है कि भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी बीते गुरुवार (25 जून) को ढाका में नियुक्त हुए. उन्होंने गुरुवार को ही बंगभवन में जाकर बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना परिचय पत्र सौंपा. वहीं, राष्ट्रपति को परिचय पत्र सौंपने गए दिनेश त्रिवेदी का स्वागत ऑफ ऑनर के साथ किया गया. परिचय पत्र देने के बाद उन्होंने 'भारतीय वीजा आवेदन केंद्र' (IVAC) का दौरा किया और बांग्लादेशी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा सेवा फिर से शुरू करने का ऐलान किया.