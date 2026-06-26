India Resumption Tourist Visa Service For Bangladesh: बांग्लादेश में शेख हसिना की सरकार का जन आंदोलन के बाद सरकार का पतन हो गया, इसके बाद देश में उथल-पूथल मच गई, सुरक्षा कारणों की वजह से भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा सेवा पर प्रतिबंध लगा दी थी. लगभग दो सालों के बाद भारत ने फिर से बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा सेवा शुरू करने का ऐलान किया है. बांग्लादेश में तैनात भारत के उच्चायुक्त ने गुरुवार (25 जून) को ऐलान किया कि बांग्लादेश के पांच वीजा आवेदन केंद्रों के जरिए सामान्य टूरिस्ट वीजा स्वीकार किए जाएंगे, इसकी शुरुआत आगामी 28 जून से होगी.