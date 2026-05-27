UN में भारत का दोटूक संदेश; आतंकवाद पर पाकिस्तान को भुगतने होंगे नतीजे

India Slams Pakistan In UN: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत परवथनेनी हरीश ने मंगलवार (26 मई) को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को आतंकवाद और भारत के खिलाफ आक्रामकता को लेकर चेतावनी दी. परवथनेनी हरीश ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब देते कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को बढ़ावा देने के नतीजों का सामना करना पड़ेगा.

उन्होंने ये बातें UN सुरक्षा परिषद की खुली बहस में बोलते हुए कहीं, जिसका विषय था 'UN के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बनाए रखना और UN-केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करना'। राजदूत हरीश परवथनेनी ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे पाकिस्तान बिना किसी रोक-टोक के भारत के खिलाफ आतंकवाद, सीमा पार आतंकवाद और हिंसक कट्टरवाद की बुरी ताकतों को पनाह दे रहा है और उनका इस्तेमाल कर रहा है और भारत को ऐसे सीमा पार आतंकवाद से खुद की रक्षा करने का पूरा अधिकार है.

"पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के कुछ नतीजे होते हैं. पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद, धार्मिक कट्टरवाद, हिंसक कट्टरवाद और भारत-विरोधी बयानबाजी की बुरी ताकतों का इस्तेमाल उसके बनने के समय से ही बिना किसी रोक-टोक के जारी है."

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उन्होंने पाकिस्तान की 'भारत को हज़ार घाव देकर लहूलुहान करने' (bleeding India with a thousand cuts) की नीति की कड़ी निंदा की, और इस बात पर ध्यान दिलाया कि यह नीति UN चार्टर के प्रति इस्लामाबाद की खोखली प्रतिबद्धता को उजागर करती है.

"पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कई युद्ध छेड़कर, बिना किसी उकसावे के आक्रामकता दिखाकर और सीमा पार आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है. पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद का इस्तेमाल और उसकी 'भारत को हज़ार घाव देकर लहूलुहान करने' की नीति UN चार्टर के प्रति उसकी प्रतिबद्धता के खोखले दावों को उजागर करती है."

उन्होंने पाकिस्तान से एक बार फिर यह अपील की कि वह आतंकवाद के सभी रूपों को दिया जाने वाला अपना समर्थन पूरी तरह से और हमेशा के लिए खत्म कर दे. राजदूत परवथनेनी की ये टिप्पणियां मंगलवार को पाकिस्तान द्वारा हाल ही में दिए गए एक आधारहीन और अनुचित बयान के जवाब में आईं.