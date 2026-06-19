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सिंधु जल संधि पर भारत की दो टूक, UNHRC में पाकिस्तान को करारा जवाब

India Slams Pakistan In UNHRC: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित रखने के अपने फैसले का बचाव करते हुए UN मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की. भारत ने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश दोस्ती और सहयोग की उम्मीद नहीं कर सकता. साथ ही पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं पर ध्यान देने की सलाह दी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 19, 2026, 07:17 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:17 AM IST
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