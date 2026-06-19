उन्होंने आतंकवाद पर पाकिस्तान के रिकॉर्ड की भी कड़ी आलोचना की और उसे "फ्रेंकस्टीन स्टेट" (ऐसा देश जिसने खुद ही ऐसी चीज़ को पाला-पोसा जो बाद में उसके लिए खतरा बन गई) बताया, जिसने चरमपंथी समूहों को पाला और बाद में उन नीतियों का खामियाजा भुगता। "यह वह देश है जहां के मौजूदा रक्षा मंत्री सरकारी नीति के तौर पर आतंकवादियों को पनाह देने, उन्हें ट्रेनिंग देने और तैनात करने की बात गर्व से कहते हैं, और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है - यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे सिर्फ़ पाकिस्तान ही बनाए रख सकता है. यह 'फ्रेंकस्टीन स्टेट' (एक ऐसा देश जिसने खुद ही ऐसी चीज़ बनाई जो बाद में उसी के लिए खतरा बन गई) का जीता-जागता उदाहरण है, जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया राक्षस उसे काटता है," सिंह ने कहा था.