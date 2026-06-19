राज्य चुनें
India Slams Pakistan In UNHRC: पिछले साल कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत के इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. इसी कड़ी में लेकर भारत ने भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) 62वें सत्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की. भारत ने सिंधु जल संधि को "पुराना" और आज की हकीकत के हिसाब से अनुपयुक्त बताया. भारत ने कहा कि जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देता है, वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की उम्मीद नहीं कर सकता.
UN मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत के जवाब देने के अधिकार के तहत बोलते हुए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर द्विपक्षीय मुद्दों को उठाने की इस्लामाबाद की बार-बार की कोशिशों की आलोचना की. सिंह ने कहा, "सिंधु जल संधि पर हमारा रुख साफ है. यह बात समझ से परे है कि जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद फैलाता है, वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे. यह भी सच है कि यह संधि अब पुरानी हो चुकी है.
कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती, जबकि दुनिया बदल रही हो. साल 1960 में हुई संधि को हमेशा के लिए मिला अधिकार नहीं माना जा सकता, जो जवाबदेही से दूर हो, आज की हकीकत से अलग हो और पिछले छह दशकों के बड़े बदलावों से अछूता हो." पहलगाम आतंकी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, के बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तब तक के लिए रोक दिया था, "जब तक पाकिस्तान भरोसेमंद और पक्के तौर पर सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता."
केंद्र सरकार के मुताबिक पाकिस्तान अपनी 1.6 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि के 80 प्रतिशत हिस्से और कुल पानी के इस्तेमाल के 93 प्रतिशत हिस्से के लिए सिंधु नदी प्रणाली पर बहुत ज़्यादा निर्भर है. अनुपमा सिंह ने आगे कहा कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ दावे करने के बजाय अपनी अंदरूनी चुनौतियों को हल करने पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा, "भारतीय इलाकों पर नज़र रखने के बजाय, पाकिस्तान अपने घर को ठीक करके अपना और अपने लोगों का बेहतर भला कर सकता है. इस परिषद में उसके समय-समय पर किए जाने वाले ड्रामे अब पुराने पड़ चुके हैं."
उन्होंने आतंकवाद पर पाकिस्तान के रिकॉर्ड की भी कड़ी आलोचना की और उसे "फ्रेंकस्टीन स्टेट" (ऐसा देश जिसने खुद ही ऐसी चीज़ को पाला-पोसा जो बाद में उसके लिए खतरा बन गई) बताया, जिसने चरमपंथी समूहों को पाला और बाद में उन नीतियों का खामियाजा भुगता। "यह वह देश है जहां के मौजूदा रक्षा मंत्री सरकारी नीति के तौर पर आतंकवादियों को पनाह देने, उन्हें ट्रेनिंग देने और तैनात करने की बात गर्व से कहते हैं, और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है - यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे सिर्फ़ पाकिस्तान ही बनाए रख सकता है. यह 'फ्रेंकस्टीन स्टेट' (एक ऐसा देश जिसने खुद ही ऐसी चीज़ बनाई जो बाद में उसी के लिए खतरा बन गई) का जीता-जागता उदाहरण है, जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया राक्षस उसे काटता है," सिंह ने कहा था.