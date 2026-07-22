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भारत-UAE रिश्तों को नई उड़ान, कॉन्सुलर सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति

India UAE Relations: भारत और UAE ने नई दिल्ली में हुई कॉन्सुलर मामलों की संयुक्त समिति की बैठक में मोबिलिटी, प्रत्यर्पण और कानूनी सहायता जैसे अहम मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई. दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने, भारतीय बिरादरी के कल्याण को बढ़ावा देने और आपसी रिश्तों को नई गति देने पर ज़ोर दिया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 22, 2026, 10:37 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:37 PM IST
भारत-UAE रिश्तों को नई उड़ान, कॉन्सुलर सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति

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