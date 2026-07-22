भारत-UAE रिश्तों को नई उड़ान, कॉन्सुलर सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति

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India UAE Relations: नई दिल्ली में कॉन्सुलर मामलों पर बुधवार (22 जुलाई) को 7वीं मुश्तरका समिति की बैठक के दौरान, भारत और UAE मोबिलिटी (आवाजाही), प्रत्यर्पण और आपसी कानूनी सहायता जैसे अहम कॉन्सुलर मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए. इस बातचीत की सह-अध्यक्षता सचिव (CPV और OIA) श्रीप्रिया रंगनाथन और UAE के विदेश मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी उमर ओबैद मोहम्मद अल हेसन अल शम्सी ने की. बातचीत का मुख्य फोकस भारत-UAE व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर था। चर्चा के दौरान, नई दिल्ली ने खाड़ी देश में रहने वाले बड़ी संख्या में भारतीय बिरादरी के हितों और कल्याण की रक्षा के लिए अमीराती अधिकारियों के जरिए लागू की गई पहलों को सराहा और उनकी प्रशंसा की.
बैठक के नतीजों के बारे में बताते हुए, विदेश मंत्रालय (MEA) के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट किया, "सचिव (CPV और OIA) श्रीमती श्रीप्रिया रंगनाथन और UAE के विदेश मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी उमर ओबैद मोहम्मद अल हेसन अल शम्सी की सह-अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में भारत-UAE कॉन्सुलर मामलों की 7वीं संयुक्त समिति की बैठक हुई. दोनों पक्ष भारत-UAE कारोबार रणनीतिक साझेदारी के मुताबिक मोबिलिटी, प्रत्यर्पण और आपसी कानूनी सहायता सहित सभी कॉन्सुलर मामलों में द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए। भारतीय पक्ष ने UAE में भारतीय बिरादरी के कल्याण और भलाई यकीनी बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की सराहना की."
यह कॉन्सुलर बातचीत 16 जून को फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच हुई हाई-लेवल बातचीत के बाद हुई है. अपनी बातचीत के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट किया, "मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई. हमने अलग-अलग क्षेत्रों में भारत-UAE संबंधों और हमारी कारोबार रणनीतिक साझेदारी को और गति देने के तरीकों पर चर्चा की. UAE में रहने वाले भारतीय बिरादरी की देखभाल और चिंता के लिए मैंने एक बार फिर उनका और UAE सरकार का आभार व्यक्त किया."
एवियन में हुई यह मुलाक़ात 2026 में दोनों नेताओं के बीच तीसरी व्यक्तिगत बैठक थी। इससे पहले मई में प्रधानमंत्री मोदी ने UAE का दौरा किया था और जनवरी में शेख़ मोहम्मद बिन ज़ायद भारत आए थे। विदेश मंत्रालय (MEA) के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, नेताओं ने टेक्नोलॉजी, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा जैसे अहम क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति का जायज़ा लिया और साथ ही जरूरी क्षेत्रीय और बैनुल-अकवामी मुद्दों पर अपने विचार साझा किए. विदेश मंत्रालय ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने मिडिल ईस्ट क्षेत्र में स्थायी शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए बातचीत, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय कानून, संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर ज़ोर दिया.
दोनों पक्षों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ (Strait of Hormuz) से होकर निर्बाध, सुरक्षित और स्वतंत्र आवाजाही, व्यापार और वाणिज्य जारी रखने का आह्वान किया." प्रधानमंत्री मोदी ने सदर शेख़ मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान को इस साल के आखिर में भारत में होने वाले ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आधिकारिक निमंत्रण भी दिया है.