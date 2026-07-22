भारत-UAE रिश्तों को नई उड़ान, कॉन्सुलर सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति

India UAE Relations: नई दिल्ली में कॉन्सुलर मामलों पर बुधवार (22 जुलाई) को 7वीं मुश्तरका समिति की बैठक के दौरान, भारत और UAE मोबिलिटी (आवाजाही), प्रत्यर्पण और आपसी कानूनी सहायता जैसे अहम कॉन्सुलर मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए. इस बातचीत की सह-अध्यक्षता सचिव (CPV और OIA) श्रीप्रिया रंगनाथन और UAE के विदेश मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी उमर ओबैद मोहम्मद अल हेसन अल शम्सी ने की. बातचीत का मुख्य फोकस भारत-UAE व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर था। चर्चा के दौरान, नई दिल्ली ने खाड़ी देश में रहने वाले बड़ी संख्या में भारतीय बिरादरी के हितों और कल्याण की रक्षा के लिए अमीराती अधिकारियों के जरिए लागू की गई पहलों को सराहा और उनकी प्रशंसा की.