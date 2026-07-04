बांग्लादेश में टूरिस्ट वीजा की बढ़ी मांग, भारत ने बढ़ाए वीजा ऑपरेशन

बिजनेस डेवलपमेंट के लिए दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते जरूरी!

उन्होंने कहा, "दोनों पड़ोसी देशों के बीच यह रिश्ता हमारे बिजनेस डेवलपमेंट और दूसरे एरिया को बढ़ाने के लिए हमेशा ज़रूरी है, जहाँ बांग्लादेश और भारत दोनों को फायदा होगा। यह सच है, यह भी सच है कि अगर हम एविएशन सेक्टर और रेलवे सेक्टर में भी अपने रिश्ते को और बढ़ा सकें. क्योंकि रेल कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, दोनों देशों के बीच सस्ता कम्युनिकेशन, और बांग्लादेश और भारत के लोग कई जगहों पर बांग्लादेश से भारत और भारत से बांग्लादेश आसानी से आ-जा सकते हैं." उन्होंने कहा, "हमारी उम्मीद है कि यह रिश्ता बढ़ेगा और आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस और भी बढ़ेगा." चौधरी ने कहा, "इसलिए, मैं बांग्लादेश में वीज़ा सर्विस को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की इस पहल का स्वागत करता हूं और इसकी तारीफ़ करता हूं."