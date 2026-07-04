बांग्लादेश में टूरिस्ट वीजा की बढ़ी मांग, भारत ने बढ़ाए वीजा ऑपरेशन

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India Visa Services In Bangladesh: पिछले दो साल से भारत ने बांग्लादेश में अपने वीजा सेंटर को बंद रखा था. हाल ही में बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर के तौर पर दिनेश त्रिवेदी ने कार्यभार संभाला. उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रपति को अपना परिचय-पत्र सौंपा और उसी दिन बांग्लादेश के नागरिकों के लिए वीजा सेंटर फिर से शुरू कराया. फिलहाल पांच वीजा सेंटर खुले हुए हैं. बांग्लादेश में इंडियन टूरिस्ट वीज़ा के फिर से शुरू होने के बाद डिमांड में भारी उछाल के देखने को मिला, जिसके बाद इंडिया ने घोषणा की है कि वह अपने वीज़ा ऑपरेशन को और बढ़ाएगा.
ढाका में इंडियन हाई कमीशन ने शुक्रवार (3 जुलाई) को अपने फेसबुक पोस्ट पर कहा, "अलग-अलग मकसद से इंडिया घूमने का इरादा रखने वालों से मिले ज़बरदस्त रिस्पॉन्स से हम सच में उत्साहित हैं." पोस्ट में आगे कहा गया, "जैसे-जैसे हम अपनी वीज़ा सर्विस को बढ़ा रहे हैं और एप्लीकेशन प्रोसेस को आसान और ज़्यादा सुविधाजनक बना रहे हैं, हम आपके सब्र और सहयोग की दिल से तारीफ़ करते हैं." इंडियन हाई कमीशन ने कहा, "इंडिया का हाई कमीशन लोगों के बीच संबंधों को मज़बूत करने और इंडिया और बांग्लादेश के बीच पक्की दोस्ती को और गहरा करने के लिए कमिटेड है."
इंडियन हाई कमीशन के इस ऐलान का बांग्लादेश के लोगों ने किया स्वागत
इंडियन हाई कमीशन के जरिए अपने वीज़ा ऑपरेशन को और बढ़ाने के ऐलान को बांग्लादेश में समाज के सभी हिस्सों के लोगों ने बड़े पैमाने पर स्वागत किया है. सऊदी अरब-बांग्लादेश चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SABCCI) के प्रेसिडेंट अशरफुल हक चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया, "मेरी राय में, यह हमारे लिए, बांग्लादेश के लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है. क्योंकि, बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्ता ऐतिहासिक है और हम अपने बिजनेस, अपनी इंडस्ट्री, टूरिज्म, हेल्थ और कई दूसरे एरिया के लिए इस रिश्ते को जारी रखना चाहते थे."
बिजनेस डेवलपमेंट के लिए दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते जरूरी!
उन्होंने कहा, "दोनों पड़ोसी देशों के बीच यह रिश्ता हमारे बिजनेस डेवलपमेंट और दूसरे एरिया को बढ़ाने के लिए हमेशा ज़रूरी है, जहाँ बांग्लादेश और भारत दोनों को फायदा होगा। यह सच है, यह भी सच है कि अगर हम एविएशन सेक्टर और रेलवे सेक्टर में भी अपने रिश्ते को और बढ़ा सकें. क्योंकि रेल कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, दोनों देशों के बीच सस्ता कम्युनिकेशन, और बांग्लादेश और भारत के लोग कई जगहों पर बांग्लादेश से भारत और भारत से बांग्लादेश आसानी से आ-जा सकते हैं." उन्होंने कहा, "हमारी उम्मीद है कि यह रिश्ता बढ़ेगा और आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस और भी बढ़ेगा." चौधरी ने कहा, "इसलिए, मैं बांग्लादेश में वीज़ा सर्विस को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की इस पहल का स्वागत करता हूं और इसकी तारीफ़ करता हूं."