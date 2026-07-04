Add Zee Business As A Preferred Source
App

बांग्लादेश में टूरिस्ट वीजा की बढ़ी मांग, भारत ने बढ़ाए वीजा ऑपरेशन

India Visa Services In Bangladesh: भारत ने बांग्लादेश में अपने वीजा संचालन का विस्तार करने का ऐलान किया है. टूरिस्ट वीजा दोबारा शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में लोग आवेदन कर रहे हैं. इस फैसले का बांग्लादेश में स्वागत हुआ है. लोगों को उम्मीद है कि इससे दोनों देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, निवेश और आपसी संबंध और मजबूत होंगे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 04, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:44 AM IST
बांग्लादेश में टूरिस्ट वीजा की बढ़ी मांग, भारत ने बढ़ाए वीजा ऑपरेशन
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ताजमहल में 'तेजो महालय' के दावे पर फिर छिड़ी कानूनी जंग, 6 जुलाई को हाईकोर्ट सुनवाई
UP NewsJul 03
2
Uttar Pradesh newsJul 03
3
iran newsJul 03
4
Brigadier Mohammad usmanJul 03
5
Uttar Pradesh newsJul 03