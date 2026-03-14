LPG से लदे भारतीय जहाजों ने Strait of Hormuz पार किया, डेढ़ दिन के खपत की है गैस

Indian LPG Vessel Crosses Strait of Hormuz: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच खाड़ी देशों से LPG लेकर आ रहे दो भारतीय जहाज युद्ध प्रभावित स्ट्रेट ऑफ होरमुज को सुरक्षित पार कर लिया है. इन जहाजों में कुल 92,700 टन LPG लदी हुई है, जो भारत में लगभग डेढ़ दिन की खपत पूरी करेगी.
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Middle East Tension: मिडिल ईस्ट में जारी जंग और बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. खाड़ी देशों से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) लेकर आ रहे दो भारतीय जहाज युद्ध प्रभावित स्ट्रेट ऑफ होरमुज को सुरक्षित पार कर चुके हैं. यह आयात ऐसे समय में हो रहा है जब भारत के कई राज्यों में लोग घरेलू गैस सिलेंडरों के भारी कमी से जूझ रहे हैं.
स्ट्रेट ऑफ होरमुज को हालिया दिनों ईरान ने अमेरिकी-इजरायली हठधर्मिता के बाद बंद कर दिया था. स्ट्रेट ऑफ होरमुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक माना जाता है और मौजूदा जंग की वजह से हालात काफी संवेदनशील हो गए हैं.
लगभग तीन दिनों में पहुंचेंगे भारत
भारत सरकार के शिपिंग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, शनिवार (14 मार्च) की सुबह दोनों जहाज सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ होरमुज पार कर गए. शिपिंग मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि एलपीजी कैरियर शिवालिक और नंदा देवी अब मुंद्रा पोर्ट और कांडला पोर्ट की ओर बढ़ रहे हैं, जो गुजारता के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है.
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राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि इन दोनों जहाजों में कुल 92,700 टन एलपीजी लदी हुई है. अनुमान है कि ये जहाज 16 या 17 मार्च तक भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच जाएंगे. दरअसल, ये दोनों जहाज उन 24 जहाजों में शामिल थे जो क्षेत्र में जंग शुरू होने के बाद से स्ट्रेट ऑफ होरमुज के पश्चिमी हिस्से में फंसे हुए थे. क्षेत्र में बढ़ते सैन्य हमलों और समुद्री रास्ते की असुरक्षा की वजह से इन जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित हुई थी.
भारत में महज डेढ़ दिन चलेगा दो जहाजों में लदा LPG
बता दें, खाड़ी देशों से भारत आने वाले दो भारतीय जहाजों में कुल 92,700 टन LPG लदी हुई है. एक्सपर्ट के मुताबिक, भारत में LPG की औसत मासिक खपत लगभग 22 लाख टन है. अगर इसे दिनवार खपत के हिसाब से देखा जाए तो औसतन भारत 73,333 टन LPG प्रतिदिन इस्तेमाल करता है. इस हिसाब से, 92700 टन LPG लगभग 1.26 दिन यानी डेढ़ दिन में पूरी तरह खपत हो जाएगा.
इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत के घरेलू और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए यह खेप सिर्फ अल्पकालिक जरूरतों को पूरा करेगी, और लगातार आयात की जरुरत बनी रहेगी. विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए समय पर LPG की आपूर्ति बेहद महत्वपूर्ण है. यह खेप न सिर्फ घरेलू कुकिंग गैस की मांग को पूरा करेगी, बल्कि औद्योगिक जरूरतों में भी मददगार साबित होगी.
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