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भारत की मैंगो डिप्लोमेसी; IND-अज़रबैजान रिश्तों को मिलेगी नई मजबूती

Indian Mango Festival In Baku: अज़रबैजान की राजधानी बाकू में भारतीय दूतावास ने 'ग्रेट इंडियन मैंगो फेस्टिवल' का आयोजन किया, जिसमें भारतीय आमों की मशहूर किस्मों ने लोगों का दिल जीत लिया. बड़ी तादाद में स्थानीय नागरिकों, राजनयिकों और मेहमानों ने हिस्सा लिया. इस आयोजन ने भारत-अज़रबैजान के सांस्कृतिक रिश्तों को और मज़बूत करने का संदेश दिया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 07, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:39 AM IST
भारत की मैंगो डिप्लोमेसी; IND-अज़रबैजान रिश्तों को मिलेगी नई मजबूती
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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