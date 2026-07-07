भारत की मैंगो डिप्लोमेसी; IND-अज़रबैजान रिश्तों को मिलेगी नई मजबूती

अपने संबोधन में राजदूत कुमार ने कहा कि भारत दुनिया में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यहाँ सैकड़ों अनोखी किस्में उगाई जाती हैं. उन्होंने कहा कि हर किस्म भारत की समृद्ध भौगोलिक और कृषि विविधता को दर्शाती है और साथ ही अलग-अलग स्वाद, खुशबू और बनावट भी देती है. अज़रबैजान में भारतीय आमों के भविष्य को लेकर भरोसा जताते हुए राजदूत कुमार ने कहा कि आम की आलमी मकबूलियत को देखते हुए उन्हें यकीन है कि अज़रबैजान के लोग भी इनके बेहतरीन स्वाद और विविधता को पसंद करेंगे. उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय आम अज़रबैजान के घरों, डाइनिंग टेबल और रसोई का एक अहम हिस्सा बनेंगे. उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि शानदार स्वाद के अलावा आम बहुत पौष्टिक भी होते हैं. इनमें डाइटरी फाइबर, ज़रूरी विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, जो इन्हें स्वाद और सेहत का बेहतरीन मेल बनाते हैं.