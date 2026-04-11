मिडिल ईस्ट में सीजफायर होते ही पेट्रोलियम मिनिस्टर पहुंचे कतर; ऊर्जा और रिश्तों पर हुई बड़ी बातचीत

India Qatar Relations: लगभग 40 दिनों तक मिडिल ईस्ट में चले संघर्षों की वजह से दुनिया भर में प्रेट्रोल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई थी, जिससे महंगाई बढ़ गई. दो हफ्तों के लिए मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम लागू है. इस बीच भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कतर के दौरे पर गए. यहां भारतीयों ने उनका स्वागत किया. साथ ही उन्होंने कतर के ऊर्जा मामलों के राज्य मंत्री, और कतरएनर्जी के अध्यक्ष और CEO, साद शेरिदा अल-काबी से मुलाकात की. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

दो हफ्तों के लिए मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम लागू है. इस बीच भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी बीते 9 अप्रैल को दो दिवसीय दौरे पर कतर गए. यहां भारतीय समुदाय ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का स्वागत किया. यह कार्यक्रम भारतीय सामुदायिक संगठनों के सहयोग से दूतावास द्वारा आयोजित किया गया था. हरदीप पुरी ने कतर के नेतृत्व और लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया कि उन्होंने ऐसे कठिन समय में भारतीय समुदाय को अमूल्य सहयोग दिया.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में कतर में भारतीय दूतावास ने कहा, "कतर में भारतीय समुदाय ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का गर्मजोशी से स्वागत किया. यह कार्यक्रम भारतीय सामुदायिक संगठनों के सहयोग से दूतावास द्वारा आयोजित किया गया था. मंत्री ने कतर के नेतृत्व और लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया कि उन्होंने हाल की कठिन परिस्थितियों के दौरान भारतीय समुदाय को अमूल्य सहयोग दिया. उन्होंने समुदाय के लचीलेपन की भी सराहना की और उनसे भारत-कतर संबंधों को मजबूत करने के लिए काम जारी रखने का आग्रह किया."

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हरदीप सिंह पुरी 9 अप्रैल की दोपहर दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर दोहा पहुंचे. शाम को, उन्होंने कतर के ऊर्जा मामलों के राज्य मंत्री, और कतरएनर्जी के अध्यक्ष और CEO, साद शेरिदा अल-काबी से मुलाकात की. हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कतर के अमीर, शेख तमीम बिन हमद अल थानी, साथ ही कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को शुभकामनाएं और एकजुटता व समर्थन का संदेश दिया.

उन्होंने मार्च 2026 में संघर्ष शुरू होने के बाद PM मोदी और अमीर के बीच हुई दो टेलीफोन वार्ताओं को याद किया, जिसके दौरान दोनों नेताओं ने बातचीत और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया था. PM मोदी ने भारतीय समुदाय को कतर द्वारा दी गई देखभाल और समर्थन के लिए अमीर के प्रति आभार व्यक्त किया था. दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की, जिसमें उच्च-स्तरीय जुड़ाव, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संस्कृति और लोगों से लोगों के बीच संबंध शामिल हैं. उन्होंने क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र वापसी और भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की आशा व्यक्त की.