/वीजा सेंटर चालू करने के बाद ट्रेन दौड़ाने की तैयारी; भारत-बांग्लादेश के बीच तनाव खत्म, रिश्ते होंगे मजबूत

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India Bangladesh Relations: बांग्लादेश में एक जन आंदोलन के बाद शेख हसीना की सरकार का खात्मा हो गया. इस मौके का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान बांग्लादेश के नजदीक आ गया, जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है. वहीं, बांग्लादेश तुर्की और चीन के साथ भी करीब हो गया है. शेख हसीना सरकार जाने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में कड़वाहट और दूरियां बढ़ गई थी. साथ ही सीमा पर दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच भी तनाव बढ़ गया था. अब भारत ने बांग्लादेश के साथ रिश्तों को तेजी से सुधारने और मजबूत करने पर जोर दिया है. भारत एक के बाद एक नए फैसले ले रहा है, जिससे बांग्लादेश के साथ दूसाताना रिश्तों और मजबूती दी जा सके.
हाल ही भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी 12 जून 2026 को रोड के रास्ते बांग्लादेश (ढाका) पहुंचे. इसके बाद उन्होंने 25 जून 2026 को बांग्लादेश के सदर को अपना परिचय-पत्र सौंपा और उसी दिन सीधे वीजा केंद्र (जमुना फ्यूचर पार्क, ढाका) जाकर पर्यटक वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने का ऐलान किया. फिलहाल बांग्लादेश में पांच वीजा सेंटरों को टूरिस्ट वीजा आवेदन के लिए फिर से खोल दिया गया है. वहीं, फिर से भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेन यात्रा को बहाल करने पर दोनों देशों के राजनयिकों के बीच बातचीत चल रही है.
हरी झंडी मिलते ही भारत से बांग्लादेश तक दौड़ेगी ट्रेन
भारत के ईस्टर्न रेलवे भारत-बांग्लादेश के बीच फिर से ट्रेन सेवा बहाल करने के लिए पूरी तरह तैयार है. ट्रेन कोचों की सफाई आदि काम पूरे हो चुके हैं. अफसर ने कहा कि सरकारों की तरफ से जैसे ही आधिकारिक तौर पर सेवाएं शुरू करने के लिए तारीख का ऐलान होगा, हम सर्विसेस शुरू करने के लिए तैयार हैं. शेख हसीना सरकार के जाने के बाद भारतीय रेलवे ने मिताली, मैत्री और बंधन एक्सप्रेस ट्रेनों को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया था.