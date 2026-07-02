/वीजा सेंटर चालू करने के बाद ट्रेन दौड़ाने की तैयारी; भारत-बांग्लादेश के बीच तनाव खत्म, रिश्ते होंगे मजबूत

India Bangladesh Relations: बांग्लादेश में एक जन आंदोलन के बाद शेख हसीना की सरकार का खात्मा हो गया. इस मौके का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान बांग्लादेश के नजदीक आ गया, जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है. वहीं, बांग्लादेश तुर्की और चीन के साथ भी करीब हो गया है. शेख हसीना सरकार जाने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में कड़वाहट और दूरियां बढ़ गई थी. साथ ही सीमा पर दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच भी तनाव बढ़ गया था. अब भारत ने बांग्लादेश के साथ रिश्तों को तेजी से सुधारने और मजबूत करने पर जोर दिया है. भारत एक के बाद एक नए फैसले ले रहा है, जिससे बांग्लादेश के साथ दूसाताना रिश्तों और मजबूती दी जा सके.