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वीजा सेंटर चालू करने के बाद ट्रेन दौड़ाने की तैयारी; भारत-बांग्लादेश के बीच तनाव खत्म, रिश्ते होंगे मजबूत

India Bangladesh Relations: बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में आई दूरियों को कम करने की कोशिशें तेज हो गई हैं. भारत ने वीजा सेवाएं दोबारा शुरू कर दी हैं और दोनों देशों के बीच ट्रेन सेवाओं की बहाली पर भी बातचीत चल रही है. इससे आपसी संपर्क और सहयोग को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 02, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 01:39 PM IST
वीजा सेंटर चालू करने के बाद ट्रेन दौड़ाने की तैयारी; भारत-बांग्लादेश के बीच तनाव खत्म, रिश्ते होंगे मजबूत
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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