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धमकियों के जवाब में ईरान का साइकोलॉजिकल वार; वीडियो में ट्रंप पर तीखा तंज

Iran Mock Trump: ईरान ने एक एनिमेटेड वीडियो जारी कर ट्रंप की धमकियों और दावों का प्रतीकात्मक जवाब दिया है. वीडियो में ईरान ने अपनी ताकत, हॉर्मुज़ पर पकड़ और अमेरिकी दबाव के खिलाफ सख्त संदेश देने की कोशिश की है. इसे जंग नहीं, मनोवैज्ञानिक जवाब के तौर पर देखा जा रहा है.

 

Written By  Abbas Mehdi Rizvi|Edited By: Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 24, 2026, 09:30 PM IST

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Iran Mock Trump: ट्रंप की सारी धमकियों, दावों, साज़िशों और दलीलों के जवाब में ईरान ने एक एनिमेटेड वीडियो जारी किया और ट्रंप की धमकियों और ख़ौफ़ फैलाने को लेकर ईरान के लोग क्या सोचते हैं, इस वीडियों में साफ़ बताया गया है. इस वीडियो में ट्रंप को एक अस्पताल के बेड पर खून से लथपथ और बेहाल दिखाया गया है, जो ये मैसेज देता है कि ईरान के लिए ट्रंप अब कोई बड़ी चुनौती नहीं बल्कि एक शिकस्त ख़ाया हुआ तानाशाह है. वीडियो के ज़रिए यह जताने की कोशिश की गई है कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जो भी साजिशें रची थीं. वो सब नाकाम हो चुकी हैं और अब उनकी हालत बहुत खराब है. वीडियो में फ़ेक न्यूज़ और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा को नाकाम होते हुए दिखाया गया है. साथ ही अरब मुल्कों के शेख़ों को दिखा कर ये दिखाया गया है कि इन्होंने आपको मिडिल ईस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है. 

इस वीडियो में बार बार ट्रंप को  Liar (झूठा) कह कर ख़िताब किया गया है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे वेनेज़ुएला और क्यूबा में ट्रंप गए और कामयाब हुए लेकिन जब ईरान की दहलीज पर पहुंचे तो शीशे की तरह उनके सारे ख़्वाब चूर चूर हो गए. न ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कामयाब हुआ, न ट्रुथ सोशल के पोस्ट के दावे सच साबित हुए.

ईरान ने इस वीडियो में होर्मुज़ को दिखाकर यह साफ़ कर दिया है कि दुनिया के इस सबसे अहम समंदरी रास्ते पर सिर्फ उसका कब्ज़ा और कंट्रोल चलता है. वो अमेरिका को यह जताना चाहता है कि अगर उसने कोई जुर्रत की तो ईरान तेल की सप्लाई वाली इस नस को जब चाहे तब दबा सकता है.. होर्मुज़ की लहरें दिखाकर ईरान अपनी नेवल पावर का दम भर रहा है.

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इस वीडियो में IRGC का एक जवान ट्रंप के पास खड़ा दिखाई देता है, जिसका मतलब यह है कि ईरान की पहुँच ट्रंप के बहुत करीब तक है. ये एक तरह की खुली वॉर्निंग है कि अगर अमेरिका ने ईरान की सावरनिटी या आज़ादी के खिलाफ कोई कदम उठाया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा... ईरान ये दिखाना चाहता है कि वो ट्रंप की धमकियों से डरने के बजाय उनका मज़ाक उड़ा रहा है और उन्हें एक झूठा यावी Liar साबित करने पर तुला है.

इस वीडियो के ज़रिए ईरान की आवाम और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया जा रहा है कि ईरान की ताकत के सामने बड़े-बड़े दावे करने वाले भी घुटने टेक देते हैं. ट्रंप के पुराने बयानों और धमकियों को कचरे के डिब्बे में जलते हुए दिखाकर यह साफ किया गया है कि ईरान अपनी डिग्निटी और सावरनिटी से कभी समझौता नहीं करेगा.

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Abbas Mehdi Rizvi

आउटपुट एडिटर

सैयद अब्बास मेहदी रिज़वी उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक जिले आजमगढ़ के लाल हैं. वो एक सधे हुए रिपोर्टर, एंकर, VO आर्टिस्ट और पत्रकार हैं. सैयद अब्बास मेहदी रिज़वी ने अ...और पढ़ें

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