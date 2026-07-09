Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Zee Salaam आलमी ख़बरें
  • /अमेरिकी हमलों में 14 की मौत, 78 घायल; ईरान ने बहरीन, कुवैत और कतर पर दागीं मिसाइलें

अमेरिकी हमलों में 14 की मौत, 78 घायल; ईरान ने बहरीन, कुवैत और कतर पर दागीं मिसाइलें

US Iran Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने बहरीन, कुवैत और कतर में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. दोनों पक्षों के बीच लगातार हमले जारी हैं, जिससे पर्शियन गल्फ क्षेत्र में शांति की कोशिशों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 09, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 01:25 PM IST
अमेरिकी हमलों में 14 की मौत, 78 घायल; ईरान ने बहरीन, कुवैत और कतर पर दागीं मिसाइलें
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीरSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अमेरिकी हमलों में 14 की मौत, 78 घायल; ईरान ने बहरीन, कुवैत और कतर पर दागीं मिसाइलें
us iran conflict42 min ago
2
Argentina Egypt Match Controversy2 hrs ago
3
uk grooming gangs3 hrs ago
4
Bangladesh Landslide4:11 AM IST
5
ASI Conservation Project Indonesia Prambanan Temple3:12 AM IST