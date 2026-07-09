/अमेरिकी हमलों में 14 की मौत, 78 घायल; ईरान ने बहरीन, कुवैत और कतर पर दागीं मिसाइलें

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US Iran Conflict: अमेरिका ने गुरुवार (9 जुलाई) की तड़के सुबह ईरान पर नए हवाई हमले किए. इसके जवाब में तेहरान ने बहरीन, कुवैत और कतर को निशाना बनाया. इस जवाबी कार्रवाई ने उस अंतरिम समझौते को फिर से खतरे में डाल दिया है, जिसका मकसद पर्शियन गल्फ में जंग को खत्म करना था. यह ताजा लड़ाई तब शुरू हुई, जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 6 और 7 जुलाई को कार्गो जहाजों को निशाना बनाकर हमला किया, क्योंकि ये कार्गो जहाज ईरान के जरिए तय किए गए रूट को फॉलो नहीं कर रहे थे. इस हमले को वजह बताते हुए अमेरिका ने 7 और 8 जुलाई को ईरान पर भीषण हमला किया. इसके बाद ईरान ने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया. अब दोनों देशों में लगातार वार-पलटवार चल रहे हैं.
ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका के दो दिन के हवाई हमलों में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है और 78 दीगर लोग घायल हुए हैं. अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने ईरान भर में लगभग 90 ठिकानों को निशाना बनाया. उन्होंने हवाई अड्डे के रनवे और मिसाइल लॉन्चर पर हमलों के फुटेज (ब्लैक-एंड-व्हाइट) जारी किए। कमांड ने कहा, "अमेरिकी सेना सतर्क और घातक बनी हुई है और कमांडर-इन-चीफ के आदेशों पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है." अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का मकसद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में "नेविगेशन की आजादी को खतरे में डालने" की ईरान की क्षमता को "और कम करना" था.
28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के हमलों से युद्ध शुरू होने से पहले, दुनिया के व्यापारिक तेल और प्राकृतिक गैस का पांचवां हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरता था. ईरान के सरकारी मीडिया ने कई जगहों पर धमाकों की खबर दी, जिनमें बुशहर (जहां ईरान का परमाणु ऊर्जा संयंत्र परिसर है) और दक्षिणी बंदरगाह शहर चाबहार, कोनारक, बंदर अब्बास और सिरिक शामिल हैं. सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के दक्षिण-पश्चिमी खुज़ेस्तान प्रांत में गुरुवार (9 जुलाई) को कम से कम तीन लोग मारे गए. ईरानशहर में अफसरों ने बताया कि एक हमले में हवाई अड्डे पर एक फायरफाइटर की भी मौत हो गई. ये मौतें बुधवार को ईरान में हुए हमलों में ईरान की सेना के कम से कम नौ सदस्यों के मारे जाने के बाद हुईं. यह साफ़ नहीं था कि दूसरी मौत कब हुई और कौन मारा गया.