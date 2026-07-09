/अमेरिकी हमलों में 14 की मौत, 78 घायल; ईरान ने बहरीन, कुवैत और कतर पर दागीं मिसाइलें

28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के हमलों से युद्ध शुरू होने से पहले, दुनिया के व्यापारिक तेल और प्राकृतिक गैस का पांचवां हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरता था. ईरान के सरकारी मीडिया ने कई जगहों पर धमाकों की खबर दी, जिनमें बुशहर (जहां ईरान का परमाणु ऊर्जा संयंत्र परिसर है) और दक्षिणी बंदरगाह शहर चाबहार, कोनारक, बंदर अब्बास और सिरिक शामिल हैं. सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के दक्षिण-पश्चिमी खुज़ेस्तान प्रांत में गुरुवार (9 जुलाई) को कम से कम तीन लोग मारे गए. ईरानशहर में अफसरों ने बताया कि एक हमले में हवाई अड्डे पर एक फायरफाइटर की भी मौत हो गई. ये मौतें बुधवार को ईरान में हुए हमलों में ईरान की सेना के कम से कम नौ सदस्यों के मारे जाने के बाद हुईं. यह साफ़ नहीं था कि दूसरी मौत कब हुई और कौन मारा गया.