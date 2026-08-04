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ट्रंप के बातचीत जारी रहने के दावों के बीच ईरान ने कुवैत में US मिलिट्री बेस पर किया हमला

Iran Attack US Military Base In Kuwait: ईरान, अमेरिका और खाड़ी देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर ड्रोन हमले की खबरें सामने आई हैं. वहीं, समुद्री सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है. दूसरी ओर ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत का दावा किया, जबकि तेहरान ने ऐसे किसी भी संपर्क से इनकार किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 04, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 10:58 AM IST
ट्रंप के बातचीत जारी रहने के दावों के बीच ईरान ने कुवैत में US मिलिट्री बेस पर किया हमला

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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