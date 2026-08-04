/ट्रंप के बातचीत जारी रहने के दावों के बीच ईरान ने कुवैत में US मिलिट्री बेस पर किया हमला

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Iran Attack US Military Base In Kuwait: ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने मंगलवार (4 अगस्त) को कुवैत में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला किया. यह हमला कम से कम तीन ड्रोन का इस्तेमाल करके किया गया था. ईरानी और स्थानीय अरब मीडिया की रिपोर्टों का हवाला देते हुए 'द जेरूसलम पोस्ट' ने बताया कि इराक के बसरा प्रांत में भी ज़बरदस्त धमाकों की आवाज़ सुनी गई; यह प्रांत कुवैत और ईरान दोनों से सटा हुआ है. इस बीच, ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने क्षेत्रीय मीडिया आउटलेट्स का हवाला देते हुए बताया कि आज सुबह कुवैत में भीषण आग लग गई.
आस-पास के समुद्री इलाकों में सुरक्षा को लेकर चिंताएं और बढ़ गईं, जब यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स (UKMTO) ने एक औपचारिक सुरक्षा एडवाइज़री जारी की। यह एडवाइज़री ओमान के अल-खासाब से लगभग 20 नॉटिकल मील उत्तर-पूर्व में एक कार्गो जहाज़ के अज्ञात प्रोजेक्टाइल (हथियार/वस्तु) की चपेट में आने के बाद जारी की गई. UKMTO ने X पर एक पोस्ट में कहा, "UKMTO को ओमान के अल-खासाब से 20 नॉटिकल मील उत्तर-पूर्व में एक घटना की रिपोर्ट मिली है। एक कार्गो जहाज़ ने VHF 16 पर सूचना दी है कि उन पर किसी अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ है."
इसमें आगे कहा गया कि अधिकारी अभी इस घटना की जांच कर रहे हैं. इसमें कहा गया, "इस इलाके में चल रहे सभी जहाज़ों को सलाह दी जाती है कि वे बहुत सावधानी से आगे बढ़ें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत UKMTO को रिपोर्ट करें." ये घटनाक्रम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के एक दिन बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान को समझौता करने का "आखिरी मौका" दिया गया है. ट्रंप ने दावा किया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर और ईरान से कूटनीति अपनाने के अनुरोध मिलने के बाद वाशिंगटन ने एक नियोजित सैन्य हमले को रोक दिया था.
राष्ट्रपति के सैन्य जीवनसाथी आयोग (Presidential Military Spouse Commission) के गठन के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर करने के बाद ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रंप ने कहा कि कूटनीतिक प्रयासों के कारण हमले को रोकने से पहले अमेरिका ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू करने के लिए तैयार था. तेहरान के साथ चल रही बातचीत पर चर्चा करते हुए ट्रंप ने कहा, "यह आखिरी मौका है. अगर ऐसा नहीं होता है, तो यह उनके लिए एक अच्छा दस्तावेज़ साइन करने का आखिरी मौका है."
ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के कहने पर बातचीत हो रही है। उन्होंने कहा, "हम अभी बातचीत कर रहे हैं - ईरान के कहने पर, जिसे सऊदी अरब, UAE और खासकर कतर का भी समर्थन हासिल है, और दूसरे देशों का भी। कई देशों ने फ़ोन किया... वे सभी इसे एक आखिरी मौका देना चाहते थे." उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के साथ चल रही बातचीत के पहले चरण के तहत "कल तक" होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को "पूरी तरह" से फिर से खोलने पर चर्चा हो रही है.
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि बातचीत का अगला चरण ईरान के "परमाणु-मुक्त" (denuclearisation) होने पर केंद्रित होगा, साथ ही उन्होंने दोहराया कि तेहरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी. हालांकि, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ किसी भी तरह की सीधी या अप्रत्यक्ष बातचीत में शामिल नहीं है। उन्होंने तेहरान और वाशिंगटन के बीच सक्रिय द्विपक्षीय बातचीत के दावों को सख्ती से खारिज कर दिया.