/ट्रंप के बातचीत जारी रहने के दावों के बीच ईरान ने कुवैत में US मिलिट्री बेस पर किया हमला

इसमें आगे कहा गया कि अधिकारी अभी इस घटना की जांच कर रहे हैं. इसमें कहा गया, "इस इलाके में चल रहे सभी जहाज़ों को सलाह दी जाती है कि वे बहुत सावधानी से आगे बढ़ें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत UKMTO को रिपोर्ट करें." ये घटनाक्रम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के एक दिन बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान को समझौता करने का "आखिरी मौका" दिया गया है. ट्रंप ने दावा किया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर और ईरान से कूटनीति अपनाने के अनुरोध मिलने के बाद वाशिंगटन ने एक नियोजित सैन्य हमले को रोक दिया था.