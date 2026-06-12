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भारतीय नाविकों की मौत पर ईरान IND के पक्ष में उठाई आवाज; अमेरिका के खिलाफ कर दी ये बड़ी मांग

American Killed Indian crew members:​ ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के बीच ओमान की खाड़ी में जहाजों पर हमलों में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई. भारत ने घटना की निंदा की और अमेरिका को तलब किया. ईरान ने भी हमलों को समुद्री डकैती बताया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कार्रवाई की मांग की. क्षेत्र में सुरक्षा चिंता बढ़ी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 12, 2026, 07:06 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:06 AM IST
भारतीय नाविकों की मौत पर ईरान IND के पक्ष में उठाई आवाज; अमेरिका के खिलाफ कर दी ये बड़ी मांग
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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