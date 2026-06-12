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American Killed Indian crew members: ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष जारी है. इसी कड़ी में अमेरिका ने पिछले कुछ दिनों में ओमान की खाड़ी में तीन ऐसे समुद्री जहाजों पर हमले किए, जिन पर बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मेंबर्स थे. अमेरिका ने 'एमटी सेटेबेलो' नामक समुद्री जहाज पर बीते 9 जून को हमला किया, जिसमें तीन भारतीय नावीकों की मौत हो गई. पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुरुवार (11 जून) को ऐलान किया कि मारे गए तीनों भारतीय नाविकों के शव बरामद कर लिए गए हैं. भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए अमेरिका के उप मिशन प्रमुख को तलब किया था.
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने भारतीय क्रू मेंबर्स वाले जहाजों पर अमेरिका द्वारा किए हमलों की निंदा की. उन्होंने इन हमलों को "सशस्त्र डकैती और सरकारी समुद्री डकैती" करार दिया. उन्होंने मारे गए नाविकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अमेरिका को जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में, बघाई ने लिखा, "भारतीय कमर्शियल जहाज़ों पर अमेरिकी हमले, जिनमें कम से कम तीन भारतीय नागरिकों की मौत हुई है, अमेरिका की सशस्त्र डकैती और सरकारी समुद्री डकैती की जारी नीति का स्पष्ट सबूत हैं. हम मारे गए भारतीय नाविकों के परिवारों और दोस्तों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं और भारतीय लोगों और सरकार के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हैं."
पोस्ट में कहा गया, "अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अमेरिका को उसके गैर-कानूनी व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए, जो वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है और साथ ही नेविगेशन की स्वतंत्रता को भी खतरे में डालता है." इससे पहले, विदेश मंत्रालय (MEA) ने ओमान के तट पर एक कमर्शियल जहाज़ पर हुए हमले की निंदा की थी और कहा था कि जहाज़ पर मौजूद 24 भारतीय क्रू सदस्यों में से 21 को बचा लिया गया है, जबकि तीन भारतीय अभी भी लापता हैं.
MEA ने एक बयान में कहा, "हम आज ओमान के तट पर कमर्शियल जहाज़ 'सेटेबेलो' (Settebello) पर हुए हमले की निंदा करते हैं। जहाज़ पर मौजूद 24 भारतीय क्रू सदस्यों में से अब तक 21 भारतीयों को बचा लिया गया है और 03 भारतीयों के लापता होने की खबर है। ओमान में हमारा दूतावास स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहा है और जारी खोज और बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है."
क्षेत्र में व्यापक सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए, MEA ने कहा, "क्षेत्र में जहाजों पर हमलों की लगातार घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं और यह क्षेत्र में चल रहे संघर्ष का सीधा परिणाम हैं." भारत ने "तनाव कम करने" की अपनी अपील दोहराते हुए कहा, "हम तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए चल रही बातचीत को पूरा करने की अपनी मांग दोहराते हैं ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता लौट सके."