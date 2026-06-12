American Killed Indian crew members:​ ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष जारी है. इसी कड़ी में अमेरिका ने पिछले कुछ दिनों में ओमान की खाड़ी में तीन ऐसे समुद्री जहाजों पर हमले किए, जिन पर बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मेंबर्स थे. अमेरिका ने 'एमटी सेटेबेलो' नामक समुद्री जहाज पर बीते 9 जून को हमला किया, जिसमें तीन भारतीय नावीकों की मौत हो गई. पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुरुवार (11 जून) को ऐलान किया कि मारे गए तीनों भारतीय नाविकों के शव बरामद कर लिए गए हैं. भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए अमेरिका के उप मिशन प्रमुख को तलब किया था.