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ईरानी प्रतिनिधिमंडल आज रात पहुंचेगा पाकिस्तान, इस्लामाबाद में होगी शांति वार्ता

Iran US Peace Talks: मिडिल ईस्ट तनाव के बीच ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता की उम्मीदें बढ़ी हैं. पाकिस्तान में संभावित बातचीत को लेकर कूटनीतिक हलचल तेज है. ईरानी प्रतिनिधिमंडल के इस्लामाबाद पहुंचने की खबरों के बीच ट्रंप के बदले सुर ने भी जंग से संवाद की संभावना को मजबूत किया है.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 24, 2026, 08:24 PM IST

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ईरानी प्रतिनिधिमंडल आज रात पहुंचेगा पाकिस्तान, इस्लामाबाद में होगी शांति वार्ता

Iran US Peace Talks: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान अपना डेलिगेशन शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान भेजने को तैयार हो गया है. पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोन पर बातचीत के बाद ईरानी प्रतिनिधिमंडल आज रात इस्लामाबाद पहुंचने वाला है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के नेतृत्व में एक ईरानी प्रतिनिधिमंडल आज रात इस्लामाबाद पहुंच रहा है. इस्लाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता होनी है, अमेरिका अपना डेलिगेशन पहले ही भेज चुका है. 

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में बताया कि विदेश मंत्री इशाक डार और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के बीच क्षेत्रीय घटनाक्रमों और अमेरिका के साथ शांति वार्ता को लेकर फोन पर बातचीत हुई, लेकिन इसमें पाकिस्तान में किसी ईरानी प्रतिनिधिमंडल के आने का कोई ज़िक्र नहीं था.

ईरानी विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि अब्बास अराघची ने क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर इशाक डार और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के साथ अलग-अलग फोन पर बातचीत की. जैसे-जैसे इस क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति बदल रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (23 अप्रैल) को ईरान युद्ध को सुलझाने के लिए कोई समय सीमा बताने से इनकार कर दिया. ट्रंप ने शांति वार्ता को लेकर कहा, "मुझ पर जल्दबाजी न करें." इससे पहले ट्रंप शांति वार्ता को लेकर ईरान को डेडलाईन देकर धमकी देते थे. 

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रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप ने बातचीत रुकने के लिए स्पष्ट नेतृत्व की कमी को ज़िम्मेदार ठहराया, और कहा कि वाशिंगटन को यह नहीं पता कि तेहरान में नेता कौन है. इससे पहले मंगलवार को ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम को बढ़ाने की घोषणा की थी, और इसका कारण तेहरान के नेतृत्व को बातचीत के लिए एक एकीकृत प्रस्ताव तैयार करने के लिए और समय देना बताया था.

ट्रंप ने अपनी पोस्ट में कहा कि यह फैसला ईरान की सरकार के भीतर आंतरिक मतभेदों को लेकर चिंताओं और अंतरराष्ट्रीय हितधारकों की अपीलों के बाद लिया गया है. पोस्ट में लिखा था, "इस तथ्य के आधार पर कि ईरान की सरकार गंभीर रूप से विभाजित है - जो कि अप्रत्याशित नहीं है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ के अनुरोध पर, हमसे कहा गया है कि हम ईरान पर अपना हमला तब तक रोक दें, जब तक कि उनके नेता और प्रतिनिधि एक एकीकृत प्रस्ताव लेकर नहीं आ जाते." 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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