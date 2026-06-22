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ट्रंप की धमकी से भड़का ईरान, स्विट्जरलैंड वार्ता बीच में ही ठप

Iran US Talks: अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में जारी बातचीत के दौरान तनाव बढ़ गया, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दोबारा हमले की धमकी दी. इसके जवाब में ईरान ने कड़ा रुख अपनाते हुए अगली बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया और कहा कि उसकी सेना किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 22, 2026, 07:24 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:24 AM IST
ट्रंप की धमकी से भड़का ईरान, स्विट्जरलैंड वार्ता बीच में ही ठप
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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