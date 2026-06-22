अमेरिका के धमकियों से ईरान डरता तो आज US कमजोर स्थिति में नहीं पहुंचता!

ट्रंप की टिप्पणियों के बाद, घालीबाफ - जो ईरानी पक्ष की ओर से मुख्य वार्ताकार भी हैं - ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि ईरान अमेरिका की ऐसी धमकियों से डरेगा नहीं और ज़ोर देकर कहा कि ज़रूरत पड़ने पर देश की सेना जवाब देने के लिए तैयार है. पोस्ट में लिखा था, "क्या वे (अमेरिका) खुद नहीं सोचते कि अगर उनकी धमकियों का कोई असर होता, तो वे आज हताशा की स्थिति में नहीं पहुँचते? हम अमेरिकियों की धमकियों पर भरोसा नहीं करते. उन्हें अपने बयानों को लेकर सावधान रहना चाहिए, हमारी सेना किसी और तरह से जवाब देने के लिए तैयार है। वे चाहे जो भी कहें, कार्रवाई हम ही करेंगे."