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Iran US Talks: रविवार (21 जून) को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर स्विट्जरलैंड में बैठक हुई. इस बैठक में पाकिस्तान और कतर भी शामिल हुए. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर ईरान पर फिर से हमला करने की धमकी दी. ट्रंप के इस पोस्ट पर ईरान भड़क गया. ईरानी प्रतिनिधिमंडल को लीड कर रहे ईरानी संसद के स्पीकर एमबी घालीबाफ ने ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट का जोरदार जवाब दिया. बघाई ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका को चेतावनी दी चेतावनी दी कि उनकी सेना जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है. इसके बाद ईरान ने अमेरिका के साथ अगली बैठक में भाग लेने से मना कर दिया.
ट्रंप की धमकियों के बाद ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने चार-पक्षीय बातचीत जारी रखने से इनकार कर दिया. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने मीडिया को बताया कि बातचीत के दौरान ट्रंप के "धमकी भरे बयान" के बाद, ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने स्विट्जरलैंड में अमेरिका, पाकिस्तान और कतर के साथ चार-पक्षीय बातचीत जारी रखने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा, "कतर और पाकिस्तान ने बातचीत जारी रखने की कोशिश की, लेकिन हमने कहा कि यह चार-पक्षीय बैठक नहीं होगी." उन्होंने आगे कहा, "ईरानी प्रतिनिधिमंडल का मानना है कि हमें दूसरे पक्ष को अपने वादे पूरे करने के लिए मजबूर करना चाहिए."
ट्रंप की धमकी पर ईरान ने दिया जोरदार जवाब
स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका के बीच तकनीकी बातचीत रुकी हुई है. इसी बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान को धमकी दी कि अगर वे "लेबनान में अपने प्रॉक्सी (हिजबुल्लाह) को तुरंत नहीं रोकते हैं", तो वे ईरान पर "बहुत ज़ोरदार हमला" करेंगे. ईरान की संसद के स्पीकर एमबी घालीबाफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति की कड़ी आलोचना करते हुए इन टिप्पणियों को बेकार बताया और इसे अमेरिकी 'हताशा' की निशानी कहा.
अमेरिका के धमकियों से ईरान डरता तो आज US कमजोर स्थिति में नहीं पहुंचता!
ट्रंप की टिप्पणियों के बाद, घालीबाफ - जो ईरानी पक्ष की ओर से मुख्य वार्ताकार भी हैं - ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि ईरान अमेरिका की ऐसी धमकियों से डरेगा नहीं और ज़ोर देकर कहा कि ज़रूरत पड़ने पर देश की सेना जवाब देने के लिए तैयार है. पोस्ट में लिखा था, "क्या वे (अमेरिका) खुद नहीं सोचते कि अगर उनकी धमकियों का कोई असर होता, तो वे आज हताशा की स्थिति में नहीं पहुँचते? हम अमेरिकियों की धमकियों पर भरोसा नहीं करते. उन्हें अपने बयानों को लेकर सावधान रहना चाहिए, हमारी सेना किसी और तरह से जवाब देने के लिए तैयार है। वे चाहे जो भी कहें, कार्रवाई हम ही करेंगे."
ईरान पर पहले से भी बड़ा हमला करेंगे-ट्रंप
'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा, "ईरान को लेबनान में हिजबुल्लाह को गड़बड़ी फैलाने से तुरंत रोकना चाहिए. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो हम ईरान पर फिर से बहुत ज़ोरदार हमला करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने पिछले हफ़्ते किया था, बल्कि उससे भी ज़्यादा ज़ोरदार!!!"
14-सूत्रीय समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत चल रही है तकनीकी बातचीत
गौरतलब है कि मिडिल ईस्ट में दुश्मनी खत्म करने के लिए दोनों पक्षों के बीच 14-सूत्रीय समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत तकनीकी बातचीत चल रही है. इस बीच, स्विट्जरलैंड में चल रही अमेरिका-ईरान उच्च-स्तरीय राजनयिक बातचीत का पहला दौर खत्म हो गया है. तिनिधिमंडलों को "आंतरिक विचार-विमर्श" करने की इजाजत देने के लिए सत्र को 80 मिनट के बाद रोक दिया गया.
ईरान के साथ संबंध को बेहतर करने के लिए तैयार है अमेरिका- US उप-राष्ट्रपति
पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में हुई इस बातचीत के दौरान, वेंस ने तेहरान के साथ संबंधों को "पूरी तरह से बदलने" के लिए वॉशिंगटन की तैयारी ज़ाहिर की. उन्होंने ट्रंप का संदेश भी पहुंचाया, जिन्होंने दोनों पक्षों से अपने डिप्लोमैटिक संबंधों में "नई शुरुआत" करने के लिए कहा है. इन चर्चाओं में अहम पक्ष शामिल हैं और इनका मुख्य मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करना और एक नाज़ुक अंतरिम समझौते के दायरे में आने वाली अहम रुकावटों को दूर करना है, जिसमें Strait of Hormuz का ऑपरेशनल स्टेटस भी शामिल है.