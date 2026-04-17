परमानेंट सीजफायर पर अड़ा ईरान, लेबनान से लेकर लाल सागर तक युद्ध खत्म करने की मांग

America Iran War Update: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच लगभग 40 दिनों तक युद्ध चलने के बाद बीते 8 अप्रैल को दो हफ्ते के लिए सीजफायर का ऐलान हुआ. इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता में इस्लामाबाद में शांति वार्ता पर चर्चा हुई, लेकिन यह वार्ता बेनतीजा रही. अब एक बार फिर से दोनों देशों के बीच शांति वार्ता की बैठक होने की संभावना है. पाकिस्तानी आर्मी के चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हाल ही में ईरान पहुंचे और वहां के सैन्य और राजनीतिक लीडरशीप से मुलाकात की. माना जा रहा है कि मुनीर अमेरिका के संदेश को ईरान तक पहुंचाने गए थे. वहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा कि अगर वार्ता बैठक होती है तो वह खुद पाकिस्तान जाएंगे.

इन सब के बीच ईरान ने यह साफ कह दिया कि वह अस्थायी सीजफायर को स्वीकार नहीं करेगा. ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबज़ादेह ने तुर्की में आयोजित अंताल्या कूटनीति मंच में पत्रकारों से बात की. उन्होंने पूरे क्षेत्र (मिडिल ईस्ट) में सीजफायर पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि सक्रिय युद्ध क्षेत्र लेबनान से लेकर लाल सागर समेत पूरे क्षेत्र में सीजफायर होना चाहिए. उन्होंने इसे ईरान के लिए रेड लाइन करार दिया है. खतीबज़ादेह ने प्रेस से कहा, "हम किसी भी अस्थायी संघर्ष-विराम को स्वीकार नहीं कर रहे हैं." उन्होंने कहा कि हिंसा की मौजूदा लहर को केवल रोका नहीं जाना चाहिए, बल्कि "यहीं और अभी, हमेशा के लिए समाप्त हो जाना चाहिए."

गौरतलब है कि ईरान और अमेरिका के बीच परमानेंट सीजफायर कराने और युद्ध खत्म कराने के लिए सबसे ज्यादा कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इस युद्ध का खत्म होना बहुत जरूरी है. ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का सुरक्षा समझौता है, इसके साथ ही इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते बेहद अच्छे चल रहे हैं. इन सब चीजों को देखें तो यह साफ होता है कि यह युद्ध किसी भी तरह पाकिस्तान के लिए फायदेमंद नहीं है. पाकिस्तान इन तीनों मुल्कों में किसी को भी नाखुश नहीं करना चाहता है. अगर दो हफ्तों के सीजफायर के बाद युद्ध पूरी तरह खत्म नहीं होती है और ईरान फिर से सऊदी पर हमले शुरू करता है तो पाकिस्तान को मजबूरन सऊदी के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ कदम उठाने पड़ सकते हैं, जिसके बाद ईरान और सऊदी के रिश्ते खराब हो सकती है.