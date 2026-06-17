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डील पर हस्ताक्षर से पहले ईरान का ऐलान, होर्मुज़ का नियंत्रण नहीं छोड़ेगा तेहरान

Iran Control Strait Hormuz: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर समझौते की तैयारी के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है. ईरान ने साफ कहा है कि जलडमरूमध्य का नियंत्रण उसके पास रहेगा. वहीं, अमेरिका चाहता है कि अंतरराष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही बिना किसी बाधा के जारी रहे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 17, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:59 AM IST
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