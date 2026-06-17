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Iran Control Strait Hormuz: ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने बीते 28 फरवरी को हमले किए, जिसके बाद ईरान ने जवाबी हमले शुरू किए. इसके साथ ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका लगा और तेल, गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई. अमेरिका और ईरान के बीच इस युद्ध खत्म करने के लिए जिनती भी बातचीत रही उसमें अमेरिका की मांग थी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ईरान खोले और बिना 'टोल' लिए वहां से जहाजों को जाने दें. वहीं, ईरान इस बात पर अड़ा रहा कि पहले ईरान पर हमले रोके जाएं और उनकी शर्तों को माना जाए. साथ ही ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ईरान कंट्रोल करेगा.
अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर सहमति बन गई है. आगामी शुक्रवार (19 जून) को स्विट्जरलैंड में दोनों देश डील पर हस्ताक्षर करेंगे. इसी कड़ी में ईरान के पहले उपराष्ट्रपति मोहम्मद रज़ा अरेफ़ ने मंगलवार (16 जून) बड़ा बयान दे दिया. उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ ईरान का है और इसका प्रबंधन ईरान की ज़िम्मेदारी रहेगी.
मंगलवार को ईरान के महिला एवं परिवार मामलों से जुड़े अधिकारियों की बैठक में अरेफ़ ने इस जलमार्ग के रणनीतिक महत्व पर ज़ोर दिया और कहा कि जलडमरूमध्य का इस्तेमाल करने वाले जहाजों को ईरान द्वारा सुरक्षित नेविगेशन सुनिश्चित करने के लिए दी जाने वाली सेवाओं की लागत में योगदान देना चाहिए.
राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा प्रकाशित और प्रेस टीवी द्वारा रिपोर्ट किए गए बयानों के मुताबिक अरेफ़ ने कहा, "होर्मुज़ जलडमरूमध्य ईरान का है, और इसका प्रबंधन ईरान की ज़िम्मेदारी रहेगी." उन्होंने जलडमरूमध्य में नेविगेशन सुरक्षा बनाए रखने में ईरान की भूमिका पर भी प्रकाश डाला, जहाँ से दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है.
अरेफ़ के अनुसार, ईरान महत्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान करता है जो जलमार्ग से जहाजों के सुरक्षित गुजरने की गारंटी देने में मदद करती हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे उपायों के बिना, जहाजों को गंभीर जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें नौसैनिक खदानों (नेवल माइन्स) का सामना करना और संभावित पर्यावरणीय खतरे शामिल हैं. उनके ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब अमेरिका और ईरान जिनेवा में इस सप्ताह के अंत में औपचारिक रूप से शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के करीब पहुँच रहे हैं.
मंगलवार को, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने उभरते समझौते पर वाशिंगटन का रुख स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि यह समझौता यह सुनिश्चित करेगा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल न करे, और साथ ही अगर तेहरान अपने व्यवहार में सत्यापन योग्य बदलाव दिखाता है तो द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय खुल सकता है.
फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए, वेंस ने उन खबरों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि अमेरिका समझौते के तहत ईरान को अरबों डॉलर हस्तांतरित कर रहा है. वेंस ने कहा, "मैंने बहुत सारी गलत जानकारी देखी है. मैंने देखा है कि अमेरिका से ईरान को 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर भेजे जा रहे हैं। यह संख्या पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से मनगढ़ंत है."