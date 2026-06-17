Iran Control Strait Hormuz: ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने बीते 28 फरवरी को हमले किए, जिसके बाद ईरान ने जवाबी हमले शुरू किए. इसके साथ ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका लगा और तेल, गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई. अमेरिका और ईरान के बीच इस युद्ध खत्म करने के लिए जिनती भी बातचीत रही उसमें अमेरिका की मांग थी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ईरान खोले और बिना 'टोल' लिए वहां से जहाजों को जाने दें. वहीं, ईरान इस बात पर अड़ा रहा कि पहले ईरान पर हमले रोके जाएं और उनकी शर्तों को माना जाए. साथ ही ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ईरान कंट्रोल करेगा.