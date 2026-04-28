अब्बास अराघची तीसरी बार पहुंचे पाकिस्तान, ईरान-अमेरिका वार्ता की नई कड़ी बना इस्लामाबाद

Iran Diplomatic Shuttle: अमेरिका के साथ तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची लगातार अलग-अलग देशों का दौरा कर रहे हैं. पिछले दो-तीन दिनों में अब्बास अराघची पाकिस्तान, ओमान, रूस का दौरा कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने इन देशों के रिप्रेज़ेंटेटिव्स से मिडिल ईस्ट में मौजूदा तनाव, अमेरिका के साथ शांति वार्ता और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मुद्दे पर चर्चा की. सबसे खास बात यह है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची पिछले कुछ दिनों में तीन बार पाकिस्तान पहुंचे.

बता दें कि अब्बास अराघची बीते शुक्रवार (24 अप्रैल) की रात पाकिस्तान पहुंचे. वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मनीर से मुलाकात की. इसके बाद शनिवार (25 अप्रैल) को पाकिस्तान से ओमान के लिए रवाना हुए, वहां के सुलतान से मुलाकात की, फिर रविवार (26 अप्रैल) को ओमान से पाकिस्तान लौटे. इसके बाद अराघची रविवार (26 अप्रैल) की देर रात पाकिस्तान से रूस के लिए रवाना हुए, वहां के राष्ट्रपति विलादमीर पुतिन से मुलाकात की. अराघची रूस में अपने कार्यक्रम पूरे करने के बाद मंगलवार (28 अप्रैल) को इस्लामाबाद वापस लौट गए.

अब्बास अराघची का ताबड़तोड़ पाकिस्तान से दूसरे देशों के लिए रवान होना और फिर पाकिस्तान आने से पूरी दुनिया सोच में पड़ गई है. पाकिस्तान की उनकी बार-बार की यात्राएं इस बात का संकेत हैं कि मौजूदा हालात में इस्लामाबाद एक शांति-दूत (peace broker) की भूमिका निभा रहा है, खासकर ईरान और अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत को संभव बनाने में पाकिस्तान की भूमिका अहम है.

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इससे पहले, अराघची ने सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत की थी, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा हुई। टेलीग्राम पर साझा किए गए एक बयान में, अराघची ने बताया कि यह बैठक डेढ़ घंटे से भी अधिक समय तक चली। इसमें उन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिन्हें उन्होंने अमेरिका और इज़राइल द्वारा की जा रही "जंग और आक्रामकता" करार दिया.

इस बीच, वाशिंगटन में व्हाइट हाउस ने इस बात की पुष्टि की है कि ईरान की ओर से टकराव को खत्म करने और 'स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़' (Hormuz जलडमरूमध्य) को फिर से खोलने का जो प्रस्ताव आया है, उस पर अभी चर्चा चल रही है. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ इस प्रस्ताव पर चर्चा की है. "इस प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी," लेविट ने कहा, और साथ ही यह भी जोड़ा कि इस बारे में और ज़्यादा जानकारी राष्ट्रपति द्वारा साझा की जाएगी.

यह प्रस्ताव होर्मुज़ जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और शत्रुता समाप्त करने के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसमें परमाणु वार्ता बाद के चरण में की जाएगी.