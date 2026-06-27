/अमेरिका के हमले के बाद आग की चपेट में गल्फ देश, ईरान ने बहरीन US ठिकानों पर किया हमला

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US Iran Clash: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नियमों का उल्लंघन करने और ईरान के द्वारा जारी रूट को फॉलो न करके अन्य रूट से गुजरने को लेकर ईरान ने बीते गुरुवार (25 जून) को सिंगापुर के झंडे वाले कमर्शियल मालवाहक जहाज पर ड्रोन से हमला किया. इस हमले के बाद अमेरिका ने बीते शुक्रवार (26 जून) को ईरान पर हमला किया और ड्रोन, मिसाइल ठिकानों और रडार सिस्टम को निशाना बनाया. अमेरिका के इस हमले के बाद ईरान ने गल्फ देशों ने अमेरिका के सैन्य ठिकाने को निशान बनाया. बहरीन ने शनिवार (27 जून) को कहा कि ईरान ने ड्रोन हमला किया.
बहरीन में अमेरिकी नेवी का 5वें बेड़े का ठिकाना भी है. यह हमला तब हुआ जब तेहरान ने कहा कि उसने रात भर खुद पर हुए हवाई हमलों का बदला लेने के लिए अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है. बहरीन के विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि "कई ईरानी ड्रोनों" ने देश को निशाना बनाया. इसने हमले को "नागरिकों और निवासियों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा" बताया. ईरान के अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने शनिवार (27 जून) को एक बयान जारी कर कहा कि उसने "क्षेत्र में अमेरिकी सेना" के कई ठिकानों को निशाना बनाया है. इसमें यह नहीं बताया गया कि किन इलाकों को निशाना बनाया गया.
बहरीन ने की थी होर्मुज को पूरी तरह से खुला रखने की मांग
बहरीन ने हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की मेजबानी की थी. बैठक के अंत में ईरान के हमलों को रोकने और होर्मुज को पूरी तरह से खुला रखने की मांग की गई थी. बहरीन पर हुए हमले दिखाते हैं कि ईरान के साथ युद्ध का खतरा फिर से बेकाबू हो सकता है, भले ही ईरान और अमेरिका के बीच इस संघर्ष को खत्म करने के लिए अंतिम समझौते तक पहुँचने की कोशिश में एक अंतरिम समझौता हुआ हो. ईरान का बहरीन को निशाना बनाना शायद कोई इत्तेफाक नहीं था. यह देश ईरान के सबसे बड़े आलोचकों में से एक रहा है.
होर्मुज में ईरान की कार्रवाई सीजफायर का उल्लंघन नहीं बल्कि उसका प्रबंधन था- इब्राहिम अजीजी
गौरतलब है कि दोनों देश अपनी कार्रवाई को जवाबी हमला बता रहे हैं. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाज पर हुए हमले को अमेरिका ने युद्ध विराम का उल्लंघन बताया और ईरान पर हमला किया. अमेरिका ने ईरान पर किए हमले को जवाबी हमला बताया. वहीं, ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा, "होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण है और वहां लागू नियमों का सम्मान किया जाना चाहिए." उन्होंने दावा किया, "ईरान की कार्रवाई सीजफायर का उल्लंघन नहीं बल्कि उसका प्रबंधन था."