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अमेरिका के हमले के बाद आग की चपेट में गल्फ देश, ईरान ने बहरीन US ठिकानों पर किया हमला

US Iran Clash: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में एक मालवाहक जहाज पर ईरानी ड्रोन हमले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ गया है. अमेरिका ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई की, जबकि ईरान ने क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया. इस घटनाक्रम से खाड़ी क्षेत्र में चिंता बढ़ गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 27, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:25 PM IST
अमेरिका के हमले के बाद आग की चपेट में गल्फ देश, ईरान ने बहरीन US ठिकानों पर किया हमला
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीरSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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