/अमेरिका के हमले के बाद आग की चपेट में गल्फ देश, ईरान ने बहरीन US ठिकानों पर किया हमला

बहरीन ने की थी होर्मुज को पूरी तरह से खुला रखने की मांग

बहरीन ने हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की मेजबानी की थी. बैठक के अंत में ईरान के हमलों को रोकने और होर्मुज को पूरी तरह से खुला रखने की मांग की गई थी. बहरीन पर हुए हमले दिखाते हैं कि ईरान के साथ युद्ध का खतरा फिर से बेकाबू हो सकता है, भले ही ईरान और अमेरिका के बीच इस संघर्ष को खत्म करने के लिए अंतिम समझौते तक पहुँचने की कोशिश में एक अंतरिम समझौता हुआ हो. ईरान का बहरीन को निशाना बनाना शायद कोई इत्तेफाक नहीं था. यह देश ईरान के सबसे बड़े आलोचकों में से एक रहा है.