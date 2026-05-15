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होर्मुज संकट के बीच ईरान का भारत को भरोसा, विदेश मंत्री अराघची ने जयशंकर से की अहम बातचीत

Iran India Relations: भारत में हुई BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक में ईरान और भारत ने क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार और सहयोग पर चर्चा की. ईरान ने होर्मुज में व्यापारिक सुरक्षा बनाए रखने का भरोसा जताया, जबकि BRICS देशों ने 2026 में भारत की अध्यक्षता का समर्थन किया. बैठक में सहयोग, नवाचार और स्थिर विकास पर भी जोर दिया गया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 15, 2026, 09:05 PM IST

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होर्मुज संकट के बीच ईरान का भारत को भरोसा, विदेश मंत्री अराघची ने जयशंकर से की अहम बातचीत

Iran India Relations: ब्रिक्स की बैठक में शामिल होने आए ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने शुक्रवार (15 मई) को विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बातचीत की, जिसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि मित्र देश व्यापार की सुरक्षा के लिए ईरान पर भरोसा कर सकते हैं. अराघची ने स्पष्ट किया कि ईरान होर्मुज में सुरक्षा के रक्षक के तौर पर अपनी ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी हमेशा निभाता रहेगा.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "मेरे मेज़बान विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ अच्छी बातचीत में, हमने क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की और यह स्पष्ट किया कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रक्षक के तौर पर अपनी ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी हमेशा निभाता रहेगा." पोस्ट में आगे कहा गया, "ईरान सभी मित्र देशों का एक भरोसेमंद साझीदार है, जो व्यापार की सुरक्षा के लिए उस पर भरोसा कर सकते हैं."  अराघची ने कहा कि अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ ईरान का प्रतिरोध सभी देशों को पता है. अराघची उन सभी सदस्य देशों से आगे आने का आह्वान किया, जिन्हें इसी तरह के हालात का सामना करना पड़ा है.

अराघची  ने सोशल मीडिया पोस्ट में आगे कहा, "BRICS विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में मैंने कहा: अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ ईरान का प्रतिरोध कोई अनजान लड़ाई नहीं है. हममें से बहुत से लोगों को इसी तरह के घिनौने दबाव के अलग-अलग रूपों का सामना करना पड़ता है. अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर आगे आएं और यह स्पष्ट करने की दिशा में काम करें कि ऐसी हरकतें इतिहास के कूड़ेदान में ही शोभा देती हैं."

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अराघची ने भारत में आयोजित BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक में ईरान का बयान देते हुए इस बात को सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं राजनीतिक दखलंदाज़ी से मुक्त रहें. ईरान सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, "विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने भारत में आयोजित BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक में ईरान का बयान दिया. उन्होंने पश्चिमी वर्चस्व को तोड़ने और यह सुनिश्चित करने के महत्व पर प्रकाश डाला कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं राजनीतिक दखलंदाज़ी से मुक्त रहें."

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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