/ईरान की ब्रिटेन को दो टूक चेतावनी, तेहरान के खिलाफ किसी भी सैन्य सहयोग से दूर रहने का सुझाव

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Iran Threat UK: ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने ब्रिटेन को चेतावनी दी है कि वह ईरान पर हमले करने में अमेरिका के साथ किसी भी तरह का सैन्य सहयोग न करे. ईरानी विदेश मंत्रालय के जरिए शनिवार (1 अगस्त) को जारी एक बयान के मुताबिक अरागची ने ब्रिटिश विदेश मंत्री एड मिलिबैंड के साथ फोन पर बातचीत के दौरान यह बात कही. उन्होंने जोर देकर कहा कि "आक्रामक देशों" के साथ किसी भी तरह का सहयोग, जिसमें मौजूदा रक्षा समझौतों के तहत किया गया सहयोग भी शामिल है, "मंजूर नहीं" होगा."
अरागची ने ईरान की तरफ ब्रिटिश सरकार की "नामुनासिब और गलत" नीतियों की तनकीद की. उन्होंने लंदन के जरिए ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरे का ऐलान करने और हाल के महीनों में अमेरिका और इज़रायल के जरिए ईरान के खिलाफ थोपे गए दो जंगों में उसकी "मिलीभगत" का हवाला दिया. उन्होंने ब्रिटेन से तेहरान की तरफ अपने रुख पर पुनर्विचार करने को कहा. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून और 'आक्रामकता की परिभाषा के लिए कन्वेंशन' के तहत किसी मुल्क की ज़मीन और सुविधाओं का इस्तेमाल किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ गैर-कानूनी हमलों के लिए करने की इजाजत देना आक्रामकता का काम माना जाता है और इससे हमले का शिकार हुए देश को सेल्फ डिफेंस का अधिकार मिलता है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अरागची ने कहा कि ईरान ने अच्छी नीयत से अमेरिका के साथ राजनयिक प्रक्रिया शुरू की थी और जून में वाशिंगटन के साथ संघर्ष को खत्म करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर दस्तखत किए थे, लेकिन वाशिंगटन अपने वादों को पूरा करने में विफल रहा. उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही को बैन करने के लिए ओमान के साथ परिचालन तंत्र स्थापित करने के ईरान के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला और चेतावनी दी कि किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से मामले और जटिल हो जाएंगे.
वहीं, मिलिबैंड ने कहा कि उनका देश ईरान के खिलाफ जंग में शामिल नहीं है और उनका मानना है कि विवादों को सुलझाने का तरीका कूटनीति ही है. पिछले महीने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने ईरान से संबंधित अभियानों के लिए ब्रिटिश मिलिट्री ठिकानों के अमेरिकी इस्तेमाल को जारी रखने की मंजूरी दी, जिससे उनके पूर्ववर्ती द्वारा स्थापित नीति बरकरार रही. 28 फरवरी को, अमेरिका और इज़रायल ने तेहरान और ईरान के दीगर शहरों पर मुश्तरका हमले किए, जिसमें ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर अली खामेनेई, वरिष्ठ मिलिट्री कमांडर और सिविलयन मारे गए. ईरान ने जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी और इज़रायली ठिकानों और संपत्तियों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की झड़ी लगा दी, साथ ही होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपना नियंत्रण और कड़ा कर दिया.