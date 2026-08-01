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ईरान की ब्रिटेन को दो टूक चेतावनी, तेहरान के खिलाफ किसी भी सैन्य सहयोग से दूर रहने का सुझाव

Iran Threat UK: ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने ब्रिटेन को चेतावनी दी है कि वह अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ किसी भी मिलिट्री कार्रवाई में शामिल न हो. अरागची ने कहा कि ऐसे कदम बैनुल-अकवामी कानून के खिलाफ होंगे. वहीं ब्रिटेन ने स्पष्ट किया कि वह विवादों के समाधान के लिए कूटनीति का समर्थन करता है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 01, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:26 PM IST
ईरान की ब्रिटेन को दो टूक चेतावनी, तेहरान के खिलाफ किसी भी सैन्य सहयोग से दूर रहने का सुझाव
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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