/ईरान की ब्रिटेन को दो टूक चेतावनी, तेहरान के खिलाफ किसी भी सैन्य सहयोग से दूर रहने का सुझाव

अरागची ने ईरान की तरफ ब्रिटिश सरकार की "नामुनासिब और गलत" नीतियों की तनकीद की. उन्होंने लंदन के जरिए ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरे का ऐलान करने और हाल के महीनों में अमेरिका और इज़रायल के जरिए ईरान के खिलाफ थोपे गए दो जंगों में उसकी "मिलीभगत" का हवाला दिया. उन्होंने ब्रिटेन से तेहरान की तरफ अपने रुख पर पुनर्विचार करने को कहा. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून और 'आक्रामकता की परिभाषा के लिए कन्वेंशन' के तहत किसी मुल्क की ज़मीन और सुविधाओं का इस्तेमाल किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ गैर-कानूनी हमलों के लिए करने की इजाजत देना आक्रामकता का काम माना जाता है और इससे हमले का शिकार हुए देश को सेल्फ डिफेंस का अधिकार मिलता है.