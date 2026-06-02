लेबनान पर इज़रायल के हमलों से भड़का तनाव, ईरान ने दी खुली चेतावनी

Iran Warns Over Israel Ongoing Attack On Lebanon: लेबनान में इजरायल का सैन्य अभियान जारी है, जिसके तहत इजरायल लेबनान में लगातार हमले कर रहा है, जिसमें आम लोगों की मौत हो रही है. इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने इन हमलों को लेकर सोमवार (1 मई) को एक बयान जारी कर ईरान और अमेरिका के बीच सीज़फ़ायर के हालिया उल्लंघनों की कड़ी निंदा की, और कहा कि यह समझौता "स्पष्ट रूप से" लेबनान समेत सभी मोर्चों पर लागू होता है.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में, अराघची ने चेतावनी दी कि किसी भी एक मोर्चे पर किया गया उल्लंघन पूरे समझौते का उल्लंघन माना जाएगा." उन्होंने इन हमलों पर तत्काल ध्यान देने को कहा, "तत्काल ध्यान दें, ईरान और अमेरिका के बीच सीज़फ़ायर स्पष्ट रूप से सभी मोर्चों पर लागू है, जिसमें लेबनान भी शामिल है. एक मोर्चे पर इसका उल्लंघन सभी मोर्चों पर सीज़फ़ायर का उल्लंघन माना जाएगा। किसी भी उल्लंघन के परिणामों के लिए अमेरिका और इज़रायल ज़िम्मेदार होंगे."

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यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इज़रायल काट्ज़ ने सेना को लेबनान में हमले करने का निर्देश दिया है. इस घोषणा को इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने सोमवार को X पर एक पोस्ट के ज़रिए साझा किया. PMO के अनुसार, ये हमले बेरूत के दाहिया क्वार्टर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाएंगे। "लेबनान में हिज़्बुल्ला आतंकवादी संगठन द्वारा सीज़फ़ायर के बार-बार और लगातार किए जा रहे उल्लंघनों, तथा हमारे नागरिकों और शहरों पर किए जा रहे हमलों के मद्देनज़र, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इज़रायल काट्ज़ ने IDF (इज़रायल रक्षा सेना) को बेरूत के दाहिया क्वार्टर में आतंकवादी ठिकानों पर हमले करने का निर्देश दिया है."

रविवार को नेतन्याहू ने कहा कि इज़रायली सेना ने दोनों पक्षों के बीच जारी सीज़फ़ायर के बावजूद दक्षिणी लेबनान में "ब्यूफ़ोर्ट किले" पर कब्ज़ा कर लिया है, और उन्होंने इजरायली सेना को लेबनान में अपने "घुसपैठ का और विस्तार करने" का निर्देश दिया है. नेतन्याहू ने एक टेलीविज़न बयान में कहा, "कल रात, हमारे वीर सैनिकों ने ब्यूफ़ोर्ट किले पर कब्ज़ा कर लिया. उन्होंने गर्व के साथ वहाँ इज़रायल देश का झंडा और गोलानी ब्रिगेड का झंडा फहराया."

उन्होंने बयान में आगे कहा, "मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 44 साल पहले, यह जगह हमारे सैनिकों द्वारा लड़ी गई एक वीरगाथा का प्रतीक थी, लेकिन साथ ही यह हमारे बीच गहरे मतभेद का भी प्रतीक थी. आज, हम एक अलग अंदाज़ में ब्यूफ़ोर्ट लौटे हैं. हम एकजुट होकर, दृढ़ संकल्प के साथ और पहले से कहीं ज़्यादा मज़बूत होकर लौटे हैं," नेतन्याहू ने आगे कहा कि यह कार्रवाई इजरायल के सैन्य अभियान में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो इजरायली सेनाओं की एकता और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है."