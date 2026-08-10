'हमारी धरती पर कदम रखा तो पैर काट देंगे', ईरान ने अमेरिका को दी धमकी

अमेरिका पुरानी शर्तों का उल्लंघन ठीक करे

अराघची ने बताया कि कई देश दोनों देशों के बीच दोबारा बातचीत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, ईरान तब तक सीधे बातचीत की मेज पर लौटने को तैयार नहीं है, जब तक अमेरिका पिछले समझौते के कथित उल्लंघनों को ठीक नहीं करता. उन्होंने कहा कि कुछ मध्यस्थ देश अभी भी बातचीत की जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन ईरान के अनुसार, अमेरिका की ओर से इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन के उल्लंघन का मामला खत्म होने और हुए नुकसान की भरपाई किए जाने तक बातचीत दोबारा शुरू होने की संभावना नहीं है.