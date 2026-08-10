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'हमारी धरती पर कदम रखा तो पैर काट देंगे', ईरान ने अमेरिका को दी धमकी

Iran US Tensions: ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसकी जमीन पर किसी भी विदेशी सैन्य घुसपैठ का सख्त जवाब दिया जाएगा. वहीं, दोनों देशों के बीच सीधे संवाद नहीं हो रहे हैं. ईरान ने अमेरिका से पुराने समझौतों के उल्लंघन पर सुधार की मांग की है, जबकि होर्मुज स्ट्रेट पर ओमान के साथ बातचीत अंतिम चरण में है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 10, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 01:27 PM IST
'हमारी धरती पर कदम रखा तो पैर काट देंगे', ईरान ने अमेरिका को दी धमकी
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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