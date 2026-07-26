/अमेरिका-ईरान टकराव के बीच खुला बातचीत का रास्ता; कूटनीति पर दांव लगा रहे ट्रंप

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों क्षेत्रीय अधिकारियों ने संकेत दिया कि अमेरिकी बमबारी जानबूझकर रोकी गई थी, ताकि नाजुक आमने-सामने की कूटनीति में कोई बाधा न आए. इसमें यह भी कहा गया कि व्हाइट हाउस और CENTCOM ने टिप्पणी के अनुरोधों का कोई जवाब नहीं दिया. अमेरिकी प्रसारक ने आगे कहा कि वाशिंगटन ओमान-ईरान बातचीत पर बारीकी से नज़र रख रहा है. ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में बोलते हुए फिर से दोहराया कि ईरान "समझौता करना चाहेगा." उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि वे इसके लिए तैयार हैं. मुझे नहीं लगता कि अभी सही समय है, लेकिन मैं सुनने को तैयार हूं."