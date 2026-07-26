/अमेरिका-ईरान टकराव के बीच खुला बातचीत का रास्ता; कूटनीति पर दांव लगा रहे ट्रंप

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Iran America Conflict: अमेरिका ने ईरान पर हमले रोक दिए हैं और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ और उस इलाके में अपने-अपने समुद्री जलक्षेत्र को फिर से खोलने को लेकर ईरान और ओमान के बीच बातचीत में प्रगति हुई है. हालांकि, चीजें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन किसी समझौते तक पहुंचने के लिए कूटनीति में और समय लगेगा. इसमें कहा गया है कि ओमान के अधिकारी बातचीत के लिए शुक्रवार (24 जुलाई) को तेहरान गए थे, और यह राजनयिक पहल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर अमेरिकी बमबारी रोकने के फैसले के साथ हुई; CENTCOM लगातार 13 रातों से यह बमबारी कर रहा था.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों क्षेत्रीय अधिकारियों ने संकेत दिया कि अमेरिकी बमबारी जानबूझकर रोकी गई थी, ताकि नाजुक आमने-सामने की कूटनीति में कोई बाधा न आए. इसमें यह भी कहा गया कि व्हाइट हाउस और CENTCOM ने टिप्पणी के अनुरोधों का कोई जवाब नहीं दिया. अमेरिकी प्रसारक ने आगे कहा कि वाशिंगटन ओमान-ईरान बातचीत पर बारीकी से नज़र रख रहा है. ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में बोलते हुए फिर से दोहराया कि ईरान "समझौता करना चाहेगा." उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि वे इसके लिए तैयार हैं. मुझे नहीं लगता कि अभी सही समय है, लेकिन मैं सुनने को तैयार हूं."
ईरान ने अमेरिका पर MOU का उल्लंघन करने का लगाया इल्जाम
इस बीच, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने शनिवार (25 जुलाई) को अमेरिका पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में एक अनधिकृत अल्टरनेटिव शिपिंग रूट स्थापित करके और तेहरान के जरिए निर्धारित गलियारों से दूर कमर्शियल जहाजों को मोड़कर ईरान-अमेरिका समझौता ज्ञापन (MoU) का जानबूझकर उल्लंघन करने का इल्जाम लगाया. 'प्रेस टीवी' ने ईरान के एक दैनिक समाचार पत्र को दिए विदेश मंत्री के साक्षात्कार का हवाला देते हुए बताया कि अरागची ने जोर देकर कहा कि समझौता ज्ञापन का अनुच्छेद 5 साफ था और वाशिंगटन के काम सिर्फ गलतफहमी से कहीं अधिक थे.
अमेरिकी सेंट्रल कमांड किया खुलासा!
अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दिन में पहले कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है. उन्होंने जोर देकर कहा कि आदेशों का पालन न करने वाले दो जहाजों को "निष्क्रिय" कर दिया गया, जबकि दो दीगर पर "पूरी तरह से अनुपालन यकीनी बनाने के लिए" चढ़ाई की गई. एक्स पर एक पोस्ट में, CENTCOM ने खुलासा किया कि गठबंधन सेनाओं ने ईरानी बंदरगाहों के लिए "अनधिकृत समुद्री ट्रांसपोर्ट " को बैन करने के चल रहे प्रयास के तहत सीमा का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे 12 कमर्शियल जहाजों का मार्ग बदल दिया है.