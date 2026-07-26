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अमेरिका-ईरान टकराव के बीच खुला बातचीत का रास्ता; कूटनीति पर दांव लगा रहे ट्रंप

Iran America Conflict: अमेरिका ने ईरान पर जारी फौजी हमलों को फिलहाल रोक दिया है और ओमान की मध्यस्थता में दोनों पक्षों के बीच बातचीत आगे बढ़ रही है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को फिर से खोलने पर चर्चा जारी है। ट्रंप ने कहा कि वह समझौते के लिए तैयार हैं, जबकि ईरान ने अमेरिका पर समझौते के उल्लंघन का इल्जाम लगाया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 26, 2026, 10:09 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:09 AM IST
अमेरिका-ईरान टकराव के बीच खुला बातचीत का रास्ता; कूटनीति पर दांव लगा रहे ट्रंप
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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