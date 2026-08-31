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SCO मंच पर मोदी-पेज़ेशकियन की मुलाकात, क्षेत्रीय सहयोग पर होगी बड़ी चर्चा

Iran India Meeting: ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान पहुंचे हैं. इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं से मुलाकात होगी. उन्होंने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर जोर दिया. वहीं, पीएम मोदी भी सम्मेलन में हिस्सा लेकर विभिन्न देशों के नेताओं के साथ अहम द्विपक्षीय वार्ताएं करेंगे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 31, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 10:11 AM IST
SCO मंच पर मोदी-पेज़ेशकियन की मुलाकात, क्षेत्रीय सहयोग पर होगी बड़ी चर्चा

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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