SCO मंच पर मोदी-पेज़ेशकियन की मुलाकात, क्षेत्रीय सहयोग पर होगी बड़ी चर्चा

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Iran India Meeting: ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट और SCO प्लस बैठक के लिए किर्गिस्तान की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे. IRNA के अनुसार, पेज़ेशकियन SCO समिट और SCO प्लस बैठक में भाग लेने और उन्हें संबोधित करने के लिए तेहरान से किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक के लिए रवाना हुए.
अपनी यात्रा के दौरान ईरानी राष्ट्रपति कई भाग लेने वाले नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे, जिनमें PM मोदी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ और किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति शामिल हैं. मीडिया ने बताया कि पेज़ेशकियन किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर जापारोव के निमंत्रण पर छठे वर्ल्ड नोमैड गेम्स के आधिकारिक उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे. रवाना होने से पहले, पेज़ेशकियन ने कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन किसी भी आक्रामकता का मज़बूती और दृढ़ संकल्प के साथ जवाब देगा. उन्होंने क्षेत्र में अस्थिरता को सभी देशों के लिए हानिकारक माना और आर्थिक तथा सुरक्षा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एकजुटता की आवश्यकता पर ज़ोर दिया.
उन्होंने कहा, "यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और क्षेत्र के अधिकांश नेता इसमें मौजूद रहेंगे. ऐसे समय में जब कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं दुनिया में एक एकीकृत स्थान बनाने की कोशिश कर रही हैं, यह बैठक वैश्विक मंच पर विविध और स्वतंत्र आवाज़ों के अस्तित्व का प्रतीक मानी जाती है।" क्षेत्र के देशों के प्राचीन और सभ्य इतिहास पर ज़ोर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा: "हम एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जिसका भाग्य, इतिहास और सभ्यता हज़ारों साल पुरानी है, और हम हमेशा एक-दूसरे के साथ संवाद, सह-अस्तित्व और विकास में रहे हैं. इसलिए शांति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सभ्यता इसी भूमि से उत्पन्न हुई हैं, और यह स्वाभाविक है कि हमें आज की दुनिया में इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए."
इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बिश्केक पहुँचे, जहाँ वे 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट में भाग लेंगे. यह उज़्बेकिस्तान की अपनी राजकीय यात्रा पूरी करने के बाद उनके दो देशों के दौरे का अगला चरण है. एयरपोर्ट पर किर्गिज़ गणराज्य के कैबिनेट ऑफ़ मिनिस्टर्स के चेयरमैन आदिलबेक कासिमालीव ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया. पीएम मोदी किर्गिज़ राष्ट्रपति सादिर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक के दौरे पर हैं. 26वें SCO शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के नेता क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे और समूह के भीतर सहयोग को और मज़बूत करने के तरीकों पर विचार-विमर्श करेंगे. प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे.