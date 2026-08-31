SCO मंच पर मोदी-पेज़ेशकियन की मुलाकात, क्षेत्रीय सहयोग पर होगी बड़ी चर्चा

उन्होंने कहा, "यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और क्षेत्र के अधिकांश नेता इसमें मौजूद रहेंगे. ऐसे समय में जब कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं दुनिया में एक एकीकृत स्थान बनाने की कोशिश कर रही हैं, यह बैठक वैश्विक मंच पर विविध और स्वतंत्र आवाज़ों के अस्तित्व का प्रतीक मानी जाती है।" क्षेत्र के देशों के प्राचीन और सभ्य इतिहास पर ज़ोर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा: "हम एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जिसका भाग्य, इतिहास और सभ्यता हज़ारों साल पुरानी है, और हम हमेशा एक-दूसरे के साथ संवाद, सह-अस्तित्व और विकास में रहे हैं. इसलिए शांति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सभ्यता इसी भूमि से उत्पन्न हुई हैं, और यह स्वाभाविक है कि हमें आज की दुनिया में इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए."