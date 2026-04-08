ब्रिटिश कपल की अपील ईरान ने की खारिज, जासूसी मामले में 10 साल की सजा बरकरार

Iran Rejects British Spy Couples Appeal: साल 2026 के फरवरी महीने में ईरान ने जासूसी के आरोप में एक ब्रिटिश जोड़े 10 साल की सजा सुनाई. इस सजा के खिलाफ आरोपी कपल और ब्रिटेन की सरकार ने अपील दर्ज कराई थी, लेकिन ये अपील खारिज कर दी गई है. आरोपी कपल के परिवार और U.K. सरकार ने मंगलवार (2 जून) को यह जानकारी दी.

दरअसल, क्रेग और लिंडसे फोरमैन नाम के ब्रिटिश कपल मोटरसाइकिल से पूरी दुनिया की यात्रा पर निकले थे. इसी के तहत वे ईरान की यात्रा पर पहुंचे, लेकिन यहां जनवरी 2025 में दोनों को ईरान के खिलाफ जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया. दोनों ने जासूसी के आरोप को सिरे से इनकार कर दिया.

ईरान ने इस कपल को इस साल ( वर्ष 2026) के फरवरी में दस साल की सजा सुनाई. संबेधित कपल के परिवार और ब्रिटेन की सरकार ने इस सजा के खिलाफ अपील दर्ज कराई थी, लेकिन ईरान की कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया है. इस पर ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने इस कपल की कैद को "अन्यायपूर्ण और चौंकाने वाला" बताया है. मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "हम अपील खारिज करने के फैसले से निराश हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए काम करते रहेंगे कि क्रेग और लिंडसे सुरक्षित रूप से यूनाइटेड किंगडम (UK) लौट सकें."

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"पिछले साल उनकी गिरफ्तारी के बाद से, तेहरान में ब्रिटेन के राजदूत, राजनयिक और लंदन स्थित अधिकारी उन्हें कांसुलर सहायता प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं. इसमें राजदूत का जेल में उनसे मिलना और U.K. में उनके परिवार से फोन पर बात कराने की सुविधा देना शामिल है."

लिंडसे फोरमैन के बेटे जो बेनेट ने बताया कि हिरासत में लिए गए दोनों व्यक्तियों में से किसी को भी अपील की सुनवाई में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई, और उनसे ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया जिन्हें वे पढ़ भी नहीं सकते थे. उन्होंने बताया कि दोनों ने अब भूख हड़ताल शुरू कर दी है। बेनेट ने कहा, "उनका मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, लेकिन हमें इसकी प्रक्रिया, समय-सीमा, या उनके नाम पर क्या (अगर कुछ) पेश किया जाएगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है."

U.K. सरकार पिछले कई वर्षों से ब्रिटिश और ब्रिटिश-ईरानी नागरिकों को ईरान की यात्रा न करने की सलाह देती रही है, क्योंकि वहां की सरकार का सुरक्षा संबंधी आरोपों के तहत पश्चिमी नागरिकों को हिरासत में लेने और फिर रिहा करने का एक लंबा इतिहास रहा है। इस देश पर लंबे समय से यह आरोप लगता रहा है कि वह पश्चिमी देशों से संबंध रखने वाले लोगों को कैदी बनाकर रखता है, ताकि पश्चिमी देशों के साथ होने वाली बातचीत में उनका इस्तेमाल सौदेबाजी के हथियार के तौर पर किया जा सके.

ईरान इन आरोपों को सिरे से खारिज करता है. साल 2022 में, ईरान ने ब्रिटिश-ईरानी सहायता कार्यकर्ता नाज़नीन ज़घारी-रैटक्लिफ को पांच साल से अधिक समय तक हिरासत में रखने के बाद रिहा कर दिया था. उन्हें ईरान की सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश रचने के आरोप में पांच साल जेल की सज़ा सुनाई गई थी; यह एक ऐसा आरोप था जिसे उन्होंने, उनके समर्थकों ने और मानवाधिकार संगठनों ने पूरी तरह से बेबुनियाद बताया था.