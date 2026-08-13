होर्मुज़ पर बढ़ा टकराव, ट्रंप के दावे को ईरान ने किया खारिज

'ट्रुथ सोशल' पर एक बयान में ट्रंप ने जोर देकर कहा, " स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है. मुझे लगता है कि हम इसे बनाए रखेंगे! हमारी नौसैनिक नाकेबंदी को हर कोई 'स्टील की दीवार' कह रहा है, और ईरान इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता." ट्रंप ने आगे कहा कि तेहरान का सैन्य ढांचा बुरी तरह कमजोर हो गया है, और उन्होंने अपना संदेश इस वाक्यांश के साथ समाप्त किया, "अल्लाह की तारीफ हो!" उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में आगे कहा, "उनके पास सिर्फ़ फ़र्ज़ी खबरें (FAKE NEWS) और 300% महंगाई है, और हालात और खराब हो रहे हैं! ईरान सिर्फ़ बातें करता है, कोई काम नहीं करता; अब वह मिडिल ईस्ट का दादा (Bully) नहीं रहा. अल्लाह की तारीफ हो! राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप."