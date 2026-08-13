होर्मुज़ पर बढ़ा टकराव, ट्रंप के दावे को ईरान ने किया खारिज

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US Iran rift on Strait Of Hormuz: ईरान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर अमेरिका का "पूरा कंट्रोल" है. ईरान का कहना है कि यह रणनीतिक जलमार्ग अभी भी बंद है और तेहरान की शर्तें माने जाने तक इसे फिर से नहीं खोला जाएगा. पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी (PGSA) ने X पर एक पोस्ट में कहा कि ट्रंप के दावों और अमेरिकी अधिकारियों के बार-बार दिए गए बयानों से - कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य अब बंद नहीं है - स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है.
PGSA ने कहा, "अमेरिकी अधिकारियों के दावों और बार-बार किए गए पोस्ट से कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य अब बंद नहीं है - हकीकत नहीं बदलती: होर्मुज़ जलडमरूमध्य अभी भी बंद है और ईरान की शर्तें माने जाने तक इसे फिर से नहीं खोला जाएगा." ईरान की यह रिएक्शन ट्रंप के उस दावे के कुछ घंटों बाद आई है जिसमें उन्होंने 'ट्रुथ सोशल' (Truth Social) पर कहा था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर अमेरिका का "पूरा कंट्रोल" है और "वह इसे बनाए रखेगा." उन्होंने इस क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की तैनाती को "स्टील की दीवार" (WALL OF STEEL) बताया और कहा, "ईरान इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता."
'ट्रुथ सोशल' पर एक बयान में ट्रंप ने जोर देकर कहा, " स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है. मुझे लगता है कि हम इसे बनाए रखेंगे! हमारी नौसैनिक नाकेबंदी को हर कोई 'स्टील की दीवार' कह रहा है, और ईरान इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता." ट्रंप ने आगे कहा कि तेहरान का सैन्य ढांचा बुरी तरह कमजोर हो गया है, और उन्होंने अपना संदेश इस वाक्यांश के साथ समाप्त किया, "अल्लाह की तारीफ हो!" उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में आगे कहा, "उनके पास सिर्फ़ फ़र्ज़ी खबरें (FAKE NEWS) और 300% महंगाई है, और हालात और खराब हो रहे हैं! ईरान सिर्फ़ बातें करता है, कोई काम नहीं करता; अब वह मिडिल ईस्ट का दादा (Bully) नहीं रहा. अल्लाह की तारीफ हो! राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप."
अमेरिकी राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां होर्मुज़ जलडमरूमध्य को लेकर लंबे समय से चल रहे टकराव के बाद आई हैं; यह एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जिससे दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत पेट्रोलियम व्यापार होता है. यह ताजा तनाव इस क्षेत्र में ईरानी, इजरायली और अमेरिकी सेनाओं के बीच हफ्तों तक चली सैन्य गतिविधियों के बाद बढ़ा है। लड़ाई बढ़ने से इलाके में बड़े टकराव का डर बढ़ गया है। साथ ही, तेहरान ने बार-बार चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर बाहरी दबाव बढ़ता रहा, तो समुद्री आवाजाही पर रोक लग सकती है या उसमें रुकावट आ सकती है.
इसके जवाब में, वॉशिंगटन ने खाड़ी इलाके में अपनी नौसेना की बड़ी मौजूदगी तैनात की है और फिर से कहा है कि समुद्री आवाजाही की आज़ादी सुनिश्चित करना सुरक्षा का मुख्य लक्ष्य है. ट्रंप के बयानों के साथ-साथ पर्दे के पीछे कूटनीतिक बातचीत भी चल रही है। वॉशिंगटन और तेहरान के प्रतिनिधि होर्मुज संकट को कम करने और समुद्री आवाजाही को फिर से सामान्य करने की शर्तों पर अप्रत्यक्ष बातचीत कर रहे हैं. इसके अलावा, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल (SNSC) के नए प्रमुख मोहसेन रेज़ाई ने चेतावनी दी है कि जब तक अमेरिका "सभी शर्तें" पूरी नहीं करता, तब तक तेहरान रणनीतिक होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को पूरी तरह से नहीं खोलेगा.
X पर पोस्ट किए गए एक संदेश में, रेज़ाई ने फारस की खाड़ी के शिपिंग रूट पर ईरान का रुख बताया और होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने के लिए ज़रूरी शर्तों को स्पष्ट किया. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "ईरान का संदेश साफ है: होर्मुज जलडमरूमध्य तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका युद्ध और नाकेबंदी खत्म नहीं करता, ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति को जारी नहीं करता, और लेबनान और गाजा सहित पूरे क्षेत्र में सीजफायर के लिए सहमत नहीं होता." रेज़ाई ने आगे कहा, "जब तक सभी शर्तें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक यह जलडमरूमध्य बंद रहेगा."
होर्मुज दुनिया के सबसे संवेदनशील भू-राजनीतिक 'चोकपॉइंट' (अहम समुद्री रास्ते) में से एक है, जहां पहले भी सैन्य टकरावों के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है और बड़े संघर्ष की आशंका पैदा हुई है। मौजूदा तनाव की वजह नौसेना की गश्त बढ़ाई गई है, कमर्शियल शिपिंग कंपनियों ने अपने रूट में बदलाव किए हैं, और कूटनीतिक संयम बरतने की अंतरराष्ट्रीय मांगें फिर से उठी हैं. इस अहम रास्ते से कमर्शियल शिपिंग अभी कड़ी सुरक्षा निगरानी में जारी है, हालांकि हालात बहुत अस्थिर बने हुए हैं। फिलहाल कूटनीतिक ध्यान इस बात पर है कि क्या बातचीत से कोई अस्थायी सीजफायर हो सकता है, जिससे समुद्री कारोबार मार्ग खुले रहते हुए सशस्त्र संघर्ष की आशंका को कम किया जा सके.