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होर्मुज़ पर बढ़ा टकराव, ट्रंप के दावे को ईरान ने किया खारिज

US Iran rift on Strait Of Hormuz: ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल होने की बात कही थी. तेहरान का कहना है कि यह अहम समुद्री मार्ग अभी भी बंद है और उसकी शर्तें पूरी होने तक नहीं खुलेगा. इस मुद्दे ने क्षेत्रीय तनाव और बढ़ा दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 13, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:51 AM IST
होर्मुज़ पर बढ़ा टकराव, ट्रंप के दावे को ईरान ने किया खारिज
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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