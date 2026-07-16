जंग के बीच ईरान ने रिहा की अमेरिकी नागरिक; ट्रंप ने फैसले का किया स्वागत

ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में बताया कि महिला सुरक्षित रूप से ईरान से बाहर निकल गई है. उन्होंने कहा, "ईरान ने एक अमेरिकी नागरिक को देश छोड़ने की इजाजत दी है, जिसे 'स्लीपी' जो बाइडेन के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान दिसंबर 2024 में गलत तरीके से हिरासत में लिया गया था. वह अब सुरक्षित रूप से ईरान से बाहर है और ठीक है. संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के इस सद्भावनापूर्ण कदम की सराहना करता है!" मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देना करारी को गिरफ्तारी के बाद जेल में नहीं डाला गया, बल्कि उनसे कई बार पूछताछ की गई और उनके ईरान से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था.