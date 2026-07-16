जंग के बीच ईरान ने रिहा की अमेरिकी नागरिक; ट्रंप ने फैसले का किया स्वागत

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Iran Releases US Citizen Dena Karari: ईरानी-अमेरिकी महिला नागरिक देना करारी को ईरान ने बुधवार (15 जुलाई) को रिहा कर दिया. देना करारी अमेरिका स्थित एक NGO को ईरान में गरीब बच्चों की मदद के लिए चलाती थी. वह ईरान के खुफिया एजेंसी की नजर थी. साल 2024 में ईरान में उन्हें तब गिरफ्तार किया गया, जब वह ईरान अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आई थीं. उन पर दुश्मन मुल्क अमेरिका के साथ सहयोग और जासूसी के इल्जाम लगे थे. अब ईरानी-अमेरिकी महिला नागरिक देना करारी की रिहाई पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार (15 जुलाई) को ईरान के इस "सद्भावनापूर्ण कदम" की सराहना की.
ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में बताया कि महिला सुरक्षित रूप से ईरान से बाहर निकल गई है. उन्होंने कहा, "ईरान ने एक अमेरिकी नागरिक को देश छोड़ने की इजाजत दी है, जिसे 'स्लीपी' जो बाइडेन के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान दिसंबर 2024 में गलत तरीके से हिरासत में लिया गया था. वह अब सुरक्षित रूप से ईरान से बाहर है और ठीक है. संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के इस सद्भावनापूर्ण कदम की सराहना करता है!" मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देना करारी को गिरफ्तारी के बाद जेल में नहीं डाला गया, बल्कि उनसे कई बार पूछताछ की गई और उनके ईरान से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने तक, अमेरिकी सरकार ईरान में हिरासत में लिए गए कम से कम छह अमेरिकियों पर नज़र रख रही थी, जिनमें से दो को आधिकारिक तौर पर गलत तरीके से हिरासत में लिए गए लोगों के रूप में चिह्नित किया गया था. ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान के साथ तनाव चल रहा है. पेंसिल्वेनिया डिफेंस एंड इनोवेशन समिट में भी यह सवाल उठा था कि क्या वे हमले शुरू करने से पहले कोई डेडलाइन दे रहे हैं.