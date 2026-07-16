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जंग के बीच ईरान ने रिहा की अमेरिकी नागरिक; ट्रंप ने फैसले का किया स्वागत

Iran Releases US Citizen Dena Karari: ईरान ने ईरानी-अमेरिकी नागरिक देना करारी को रिहा कर दिया है, जिन्हें साल 2024 में जासूसी और अमेरिका से सहयोग के इल्जाम में हिरासत में लिया गया था.अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी रिहाई का स्वागत करते हुए इसे ईरान का सद्भावनापूर्ण कदम बताया. करारी अब सुरक्षित रूप से ईरान से बाहर हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 16, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:18 AM IST
जंग के बीच ईरान ने रिहा की अमेरिकी नागरिक; ट्रंप ने फैसले का किया स्वागत
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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