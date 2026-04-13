'खाड़ी का कोई भी बंदरगाह नहीं रहेगा सुरक्षित...' ट्रंप के इस फैसले के बाद ईरान ने दी बड़ी धमकी

Iran Slams America: पाकिस्तान में अमेरिका-ईरान के बीच हो रही शांति वार्ता फेल हो गई. इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि उनकी नेवी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक करेगी और ईरान को टोल देकर निकलने वाली सभी समुद्री जहाजों को रोकेगी. ट्रंप ने चेतावनी दी कि ईरान को टोल देने वाले समुद्री जहाज अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में सुरक्षित नहीं रहेंगे. इस फैसले से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है. इसके साथ ही ईरान के पोर्ट से जाने वाले सभी समुद्री जहाजों पर भी खतरा है. अमेरिका के इस फैसले के बाद ईरान ने खुली धमकी दी है. ईरान ने सोमवार (13 अप्रैल) को अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर उसकी समुद्री सुरक्षा को खतरा हुआ तो खाड़ी का कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा.

ईरान ने चेतावनी दी कि अगर उसकी अपनी समुद्री सुरक्षा को खतरा हुआ, तो पूरे फ़ारस की खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी. ईरान के सरकारी मीडिया 'इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान ब्रॉडकास्टिंग' (IRIB) के मुताबिक ईरान के 'खातम अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर' के प्रवक्ता के एक बयान का हवाला देते हुए कहा गया है कि फ़ारसी खाड़ी और ओमान सागर में समुद्री सुरक्षा को सामूहिक रूप से बनाए रखा जाना चाहिए. साथ ही यह भी कहा गया कि इस्लामिक गणराज्य के सशस्त्र बल देश के क्षेत्रीय जल में उसके अधिकारों और संप्रभुता की रक्षा को अपना "स्वाभाविक और कानूनी कर्तव्य" मानते हैं.

बयान में आगे कहा गया, "इस्लामिक गणराज्य ईरान के सशस्त्र बल स्पष्ट और दृढ़ता से घोषणा करते हैं कि फ़ारसी खाड़ी और ओमान सागर में बंदरगाहों की सुरक्षा या तो सभी के लिए है, या फिर किसी के लिए भी नहीं. यदि फ़ारसी खाड़ी और ओमान सागर के जल में इस्लामिक गणराज्य ईरान के बंदरगाहों की सुरक्षा को खतरा होता है, तो फ़ारसी खाड़ी और ओमान सागर में कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा."

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बयान में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि ईरान अपने जल क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था लागू करना जारी रखेगा, और यह दोहराया गया कि शत्रुतापूर्ण संस्थाओं से जुड़े जहाज़ों को रणनीतिक 'होरमुज़ जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) से गुज़रने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जबकि अन्य जहाज़ों को ईरानी अधिकारियों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आवागमन की इजाजत होगी.

गौरतलब है कि ईरान ने कई बार स्पष्ट किया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ईरान के सशस्त्र बलों के नियमों के मुताबिक दुनिया भर के देशों के जहाजों को गुजरने की इजजत मिलती रहेगी, लेकिन यहां से दुश्मन देश के जहाज या दुश्म देश के सहयोगियों के जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं है और न भविष्य में होगी.