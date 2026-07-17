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बहरीन में अमेरिकी बेस पर ईरान का पलटवार; मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव

US Iran Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन में अमेरिकी फौजी ठिकाने पर ड्रोन हमला किया. ईरानी फौज के मुताबिक यह कार्रवाई ईरान में नागरिक ठिकानों पर हुए अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई. दोनों देशों के बीच बढ़ते टकराव ने क्षेत्रीय चिंता बढ़ा दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 17, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:21 AM IST
बहरीन में अमेरिकी बेस पर ईरान का पलटवार; मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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