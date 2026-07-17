बहरीन में अमेरिकी बेस पर ईरान का पलटवार; मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव

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US Iran Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष जारी है. इस बीच अमेरिका ईरान में मिलिट्री ठिकानों के साथ-साथ सिविलियन ठिकानों को निशाना बना रहा है, जिसमें आम लोगों की मौत हो रही है. ईरान की सेना ने जुमेरात को कहा कि उसने ईरान में आम लोगों के बुनियादी ढांचे पर अमेरिकी हमलों के जवाब में बहरीन में अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाकर ड्रोन हमले किए हैं. इन अमेरिकी हमलों में तीन लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे.
ईरानी फौज के जनसंपर्क डिपार्टमेंट ने कहा कि यह ऑपरेशन "ऑपरेशन लाइटनिंग" के 11वें फेज के तौर पर चलाया गया था. बयान में कहा गया है कि ईरानी फौज ने 'अराश' ड्रोन का इस्तेमाल करके बहरीन के साखिर बेस पर अमेरिकी मिलिट्री हेलीकॉप्टरों और P-8 टोही प्लेन्स के ठिकाने को निशाना बनाया. IRIB द्वारा जारी बयान में कहा गया, "शहरी बुनियादी ढांचे और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने वाली दुश्मन की आक्रामक कार्रवाई के जवाब में, कुछ घंटे पहले ईरान की फौज ने 'ऑपरेशन लाइटनिंग' के 11वें फेज में बहरीन के साखिर बेस पर अमेरिकी फौज के हेलीकॉप्टरों और P-8 टोही प्लेन्स के ठिकाने को 'अराश' ड्रोन हमलों से निशाना बनाया."
ईरान की जंगी ताकत को लेकर कोई भी गलतफहमी दुश्मन को पड़ेगी भारी
ईरानी फौज ने आगे चेतावनी दी कि वह अमेरिकी फौजी कार्रवाइयों का जवाब देना जारी रखेगी और आगे चेतावनी दी कि "मुल्क के संकल्प और दृढ़ता तथा ईरानी फौज और IRGC की जंगी ताकतों का आकलन करने में कोई भी गलतफहमी अहंकारी दुश्मन के लिए भारी पड़ेगी." इस बीच, ईरान में हाल ही में अमेरिकी हमलों के दौर में आम लोगों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने के बाद तीन लोगों की मौत हो गई और कई दीगर घायल हो गए.