बहरीन में अमेरिकी बेस पर ईरान का पलटवार; मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव

ईरानी फौज के जनसंपर्क डिपार्टमेंट ने कहा कि यह ऑपरेशन "ऑपरेशन लाइटनिंग" के 11वें फेज के तौर पर चलाया गया था. बयान में कहा गया है कि ईरानी फौज ने 'अराश' ड्रोन का इस्तेमाल करके बहरीन के साखिर बेस पर अमेरिकी मिलिट्री हेलीकॉप्टरों और P-8 टोही प्लेन्स के ठिकाने को निशाना बनाया. IRIB द्वारा जारी बयान में कहा गया, "शहरी बुनियादी ढांचे और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने वाली दुश्मन की आक्रामक कार्रवाई के जवाब में, कुछ घंटे पहले ईरान की फौज ने 'ऑपरेशन लाइटनिंग' के 11वें फेज में बहरीन के साखिर बेस पर अमेरिकी फौज के हेलीकॉप्टरों और P-8 टोही प्लेन्स के ठिकाने को 'अराश' ड्रोन हमलों से निशाना बनाया."