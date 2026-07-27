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यूक्रेन को ईरान की खुली धमकी; कैस्पियन सागर में जहाज़ पर हमले के बाद भड़का तेहरान

Iran Threatens Ukraine: कैस्पियन सागर में एक ईरानी कमर्शियल जहाज़ पर कथित हमले के बाद ईरान और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ गया है. ईरानी नेताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है. वहीं, तेहरान ने यूक्रेन के सिफारती नुमाइंदगी को तलब कर अपना औपचारिक विरोध भी दर्ज कराया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 27, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:04 AM IST
यूक्रेन को ईरान की खुली धमकी; कैस्पियन सागर में जहाज़ पर हमले के बाद भड़का तेहरान

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