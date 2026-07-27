/यूक्रेन को ईरान की खुली धमकी; कैस्पियन सागर में जहाज़ पर हमले के बाद भड़का तेहरान

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Iran Threatens Ukraine: यूक्रेन ने कथित तौर पर कैस्पियन सागर में एक ईरानी कमर्शियल जहाज़ पर हमला किया, जिससे एक नाविक की मौत हो गई और और दूसरा घायल हो गया. इस हमले को लेकर ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के चीफ इब्राहिम अज़ीज़ी ने इतवार (26 जुलाई) को यूक्रेन को चेतावनी दी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में, अज़ीज़ी ने कहा कि यूक्रेन की हरकतों का "जवाब ज़रूर दिया जाएगा," जो खतरों और हमलों का जवाब देने के ईरान के संकल्प को दिखाता है.
उन्होंने लिखा, "ईरान पर किसी भी हमले की कीमत चुकानी पड़ती है, और यह बात आज भी सच है; अमेरिका और इज़राइल इसे अच्छी तरह जानते हैं. यूक्रेन को भी जल्द ही समझ आ जाएगा कि ईरान अपनी हरकतों का जवाब दिए बिना नहीं रहता." उन्होंने आगे कहा, "गलत अंदाज़ा लगाने वालों की लिस्ट बढ़ती जा रही है!" उनकी यह टिप्पणी ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची के जरिए कैस्पियन सागर में ईरानी कमर्शियल जहाज़ पर यूक्रेन के हमले की निंदा करने के बाद आई है. अराघची ने चेतावनी दी कि इस घटना का "जवाब ज़रूर दिया जाएगा" और कीव पर UN चार्टर का उल्लंघन करने का आरोप लगाया.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में अराघची ने इल्जाम लगाया कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने ईरानी जहाज़ पर हमले का आदेश दिया था, जिसमें एक नाविक मारा गया. उन्होंने दावा किया कि यह हमला "यूरोप को अपनी लड़ाई में घसीटने के लिए इज़राइल के कहने पर" किया गया था. "ज़ेलेंस्की ने एक ईरानी कमर्शियल जहाज़ पर हमला किया है, जिसमें एक नाविक मारा गया है." अरागची ने कहा, "यह इज़राइल के कहने पर किया गया UN चार्टर का खुला उल्लंघन है, जिसका मकसद यूरोप को अपनी जंग में घसीटना है."
उन्होंने आगे कहा कि यूरोपीय संघ की हाई रिप्रेजेंटेटिव काजा कल्लास और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत में उन्होंने साफ़ कर दिया था कि "कीव में बैठे मुफ़्तखोर ने जो किया है, उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा." अरागची का यह बयान तब आया जब ईरान ने इस घटना पर औपचारिक विरोध दर्ज कराने के लिए तेहरान में यूक्रेन के कार्यवाहक चार्ज डी'अफेयर्स को तलब किया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूरेशिया के लिए विदेश मंत्री के सहायक और महानिदेशक मनूचेहर मोरादी ने तेहरान का कड़ा विरोध जताया और ईरानी कमर्शियल जहाज़ पर हमले को "दुश्मनी भरा और क्रिमिनल एक्ट" बताया.
मोरादी ने कहा कि यह हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन है, यह आक्रमकता का अम्ल है और "तटीय मुल्कों की सुरक्षा के लिए एक स्पष्ट खतरा" है. उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए यूक्रेन को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए. ईरानी विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि तेहरान "अपनी नेशनल सिक्योरिटी और हितों की मज़बूती से रक्षा करेगा और अपने नागरिकों की जान-माल पर हुए हमलों का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा." यह राजनयिक विरोध यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के X पर किए गए उस पोस्ट के बाद हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन ने रूस में सैन्य-संबंधी ठिकानों पर लंबी दूरी के हमले किए हैं, जिनमें कैस्पियन सागर में किए गए हमले भी शामिल हैं.