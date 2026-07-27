/यूक्रेन को ईरान की खुली धमकी; कैस्पियन सागर में जहाज़ पर हमले के बाद भड़का तेहरान

मोरादी ने कहा कि यह हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन है, यह आक्रमकता का अम्ल है और "तटीय मुल्कों की सुरक्षा के लिए एक स्पष्ट खतरा" है. उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए यूक्रेन को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए. ईरानी विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि तेहरान "अपनी नेशनल सिक्योरिटी और हितों की मज़बूती से रक्षा करेगा और अपने नागरिकों की जान-माल पर हुए हमलों का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा." यह राजनयिक विरोध यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के X पर किए गए उस पोस्ट के बाद हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन ने रूस में सैन्य-संबंधी ठिकानों पर लंबी दूरी के हमले किए हैं, जिनमें कैस्पियन सागर में किए गए हमले भी शामिल हैं.