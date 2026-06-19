उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि ईरान सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई द्वारा बताई गई शर्तों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन समझौते के किसी भी उल्लंघन का कड़ा जवाब देगा. घालीबाफ़ ने कहा, "हम आपके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं; सर्वोच्च नेता द्वारा हमें सौंपा गया काम समझौते की शर्तों और प्रावधानों को पूरा करना है. अगर दूसरी तरफ से गलत नीयत दिखाई जाती है, समझौते का उल्लंघन होता है या हद से ज़्यादा मांगें रखी जाती हैं, तो हम दुश्मन को करारा जवाब देने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाएंगे."