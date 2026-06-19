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Iran Warns US: शुक्रवार (19 जून) यानी आज अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए स्विट्जरलैंड में आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे. इसी कड़ी में ईरान के मुख्य वार्ताकार और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेरी घालीबाफ़ ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका या उसके सहयोगी गलत नीयत दिखाते हैं, हाल ही में तय हुए MOU का उल्लंघन करते हैं, या अंतिम समझौते के लिए चल रही बातचीत के दौरान अतिरिक्त मांगें रखते हैं, तो तेहरान "करारा जवाब" देगा.
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि ईरान सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई द्वारा बताई गई शर्तों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन समझौते के किसी भी उल्लंघन का कड़ा जवाब देगा. घालीबाफ़ ने कहा, "हम आपके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं; सर्वोच्च नेता द्वारा हमें सौंपा गया काम समझौते की शर्तों और प्रावधानों को पूरा करना है. अगर दूसरी तरफ से गलत नीयत दिखाई जाती है, समझौते का उल्लंघन होता है या हद से ज़्यादा मांगें रखी जाती हैं, तो हम दुश्मन को करारा जवाब देने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाएंगे."
उन्होंने आगे कहा, "उन्हें एक बार युद्ध के दौरान करारा तमाचा पड़ चुका है; अगर वे फिर से उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो उन्हें और भी ज़ोरदार तमाचा पड़ेगा." यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और ईरान ने 60 दिन की बातचीत की प्रक्रिया शुरू की है. इसका मकसद हाल ही में हस्ताक्षरित फ्रेमवर्क समझौते को एक व्यापक डील में बदलना है, जिसमें प्रतिबंध, परमाणु पाबंदियां, मिसाइल क्षमताएं और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे शामिल होंगे.
इससे पहले, अपने संबोधन में मोजतबा खामेनेई ने भी आगाह किया था कि भविष्य में आमने-सामने होने वाली बातचीत को अमेरिकी रुख को स्वीकार करने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए और कहा कि अगर वाशिंगटन डीसी हद से ज़्यादा मांगें रखता है तो ईरान झुकेगा नहीं. उन्होंने कहा, "हालांकि, यह स्पष्ट है कि भविष्य में होने वाली आमने-सामने की बातचीत का मतलब दुश्मन के रुख को स्वीकार करना नहीं होगा."
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने गुरुवार को पुष्टि की कि औपचारिक बातचीत का समय 18 जून से शुरू हो गया है, जो दोनों पक्षों के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर सहमति बनने के एक दिन बाद हुआ. वेंस ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, "मैं कहूंगा कि 60 दिन की अवधि आधिकारिक तौर पर आज शुरू हुई है. तो, हां, डील कल शुरू हुई. हम आज 60 दिन की समय-सीमा शुरू करने जा रहे हैं."
वेंस ने समझौते का बचाव करते हुए कहा कि अमेरिका ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को काफी हद तक कमजोर कर दिया है, साथ ही तेहरान के वैध आत्मरक्षा के अधिकार को भी बनाए रखा है. वेंस ने कहा, "हमने उनकी काफी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलों और खुद उनके बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट कर दिया है." उन्होंने आगे कहा कि किसी भी अंतिम समझौते से ईरान को ऐसी मिसाइलें बनाने से रोका जा सकेगा जो इस क्षेत्र से बाहर के देशों के लिए खतरा बन सकती हैं.
उप-राष्ट्रपति ने इस समझौते को ऊर्जा बाजारों और समुद्री सुरक्षा में सुधार से भी जोड़ा. वेंस के अनुसार, एक रात में होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से 12.5 मिलियन बैरल से अधिक तेल गुजरा, जो संघर्ष शुरू होने के बाद से दर्ज की गई सबसे अधिक मात्रा है. उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों में ढील देने और शिपिंग मार्गों को फिर से खोलने से तेल की कीमतों को कम करने और अमेरिका में गैसोलीन की लागत घटाने में मदद मिली है. उन्होंने प्रशासन की शांति पहल को ऐसे कदम के तौर पर बताया जिससे पहले ही ठोस आर्थिक लाभ मिल रहे हैं.