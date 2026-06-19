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शांति समझौते पर हस्ताक्षर से पहले तेहरान का दो टूक संदेश, उल्लंघन हुआ तो मिलेगा करारा जवाब

Iran Warns US: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में अहम कदम बढ़ा है. दोनों देशों के बीच 60 दिन की वार्ता प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ईरान ने समझौते के उल्लंघन पर कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है, जबकि अमेरिका इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बता रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 19, 2026, 08:57 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:57 AM IST
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