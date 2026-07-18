/खाड़ी में जंग फैलने का डर; अमेरिकी फौजियों को पनाह देने वाले मुल्कों को ईरान की सीधी चेतावनी

Iran US Conflict Escalates: ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा अली खामेनेई के सीनियर मिलिट्री एडवाइज़र मोहसिन रेज़ाई ने शुक्रवार को चेतावनी दी. ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने अमेरिकी सैनिकों को जगह देने वाले देशों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि उन्हें बढ़ते क्षेत्रीय संघर्षों के बीच "वैसी ही जवाबी कार्रवाई" के लिए तैयार रहना चाहिए. IRGC ने इन मेजबान देशों से मांग की कि वे "अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपनी नागरिक सुरक्षा इकाइयों को सक्रिय करें और उन्हें संभावित मिलिट्री टार्गेट्स से दूर ले जाएं", साथ ही क्षेत्रीय सरकारों पर इल्जाम लगाया कि वे अपने क्षेत्रों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमलों के लिए लॉन्चपैड के रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत दे रही हैं.