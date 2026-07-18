/खाड़ी में जंग फैलने का डर; अमेरिकी फौजियों को पनाह देने वाले मुल्कों को ईरान की सीधी चेतावनी

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Iran US Conflict Escalates: ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा अली खामेनेई के सीनियर मिलिट्री एडवाइज़र मोहसिन रेज़ाई ने शुक्रवार को चेतावनी दी. ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने अमेरिकी सैनिकों को जगह देने वाले देशों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि उन्हें बढ़ते क्षेत्रीय संघर्षों के बीच "वैसी ही जवाबी कार्रवाई" के लिए तैयार रहना चाहिए. IRGC ने इन मेजबान देशों से मांग की कि वे "अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपनी नागरिक सुरक्षा इकाइयों को सक्रिय करें और उन्हें संभावित मिलिट्री टार्गेट्स से दूर ले जाएं", साथ ही क्षेत्रीय सरकारों पर इल्जाम लगाया कि वे अपने क्षेत्रों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमलों के लिए लॉन्चपैड के रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत दे रही हैं.
इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा अली खामेनेई के सीनियर मिलिट्री एडवाइज़र मोहसिन रेज़ाई ने शुक्रवार (17 जुलाई) को चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी हमले दो-तीन दिन और जारी रहे, तो ईरान "पूरे पैमाने पर आक्रामक अभियानों" के दौर में चला जाएगा. रेज़ाई ने चेतावनी दी, "ईरान अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई या उसी तरह के जवाब तक सीमित नहीं रहेगा, और कोई भी राजनीतिक सीमा सुरक्षित नहीं होगी."
ईरानी हमले में अमेरिकी फौजी घायल!
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक IRGC ने कुवैत में कैंप आरिफजान में स्थित अमेरिकी मिलिट्री लॉजिस्टिक्स सेंटर पर हमला करने के लिए ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया, और दावा किया कि इस ऑपरेशन में वहां तैनात कर्मियों को नुकसान पहुंचा. IRGC ने कुवैत में अमेरिकी अली अल सलेम एयर बेस के खिलाफ हमला किया, और दावा किया कि सीमा-पार ऑपरेशन ने रडार सिस्टम को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया और साथ ही साइट पर हथियारों के रखरखाव हैंगर और ड्रोन सुविधा को नष्ट कर दिया.
कुवैत में लोगों महफूज जगह पर जाने नसीहत
अमेरिकी हमले के जवाब में, ईरानी सेना ने शुक्रवार को खाड़ी में कई जवाबी हमले किए. कतर के गृह मंत्रालय ने मकामी नागरिकों को मिसाइल हमले के दौरान महफूज जगह पर जाने की चेतावनी दी और तस्दीक की कि गिरते हुए मलबे से एक बच्चा घायल हो गया. कुवैत में, सरकारी अधिकारियों ने तस्दीक की कि हमलों से बिजली और पानी के डिसेलिनेशन (खारे पानी को मीठा बनाने वाले) प्लांट को काफ़ी नुकसान पहुँचा, जबकि रक्षा मंत्रालय के तर्जुमान ने कहा कि फौजी ठिकानों को टारगेट करने वाले अलग-अलग ड्रोन हमलों में कई फौजी घायल हो गए.