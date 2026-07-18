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खाड़ी में जंग फैलने का डर; अमेरिकी फौजियों को पनाह देने वाले मुल्कों को ईरान की सीधी चेतावनी

Iran US Conflict Escalates: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. ईरान ने अमेरिकी फौजियों को ठिकाना देने वाले देशों को चेतावनी दी है, जबकि खाड़ी क्षेत्र में जवाबी हमलों के दावे भी सामने आए हैं. दोनों देशों के बीच बढ़ते टकराव ने पूरे मिडिल ईस्ट में सुरक्षा और स्थिरता को लेकर चिंता बढ़ा दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 18, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 01:00 PM IST
खाड़ी में जंग फैलने का डर; अमेरिकी फौजियों को पनाह देने वाले मुल्कों को ईरान की सीधी चेतावनी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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