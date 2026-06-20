Iran US Deal: शुक्रवार (19 जून) को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर स्विट्जरलैंड में आधिकारिक हस्ताक्षर होने थे. लेकिन लेबनान पर इजरायली हमले जारी रहने की वजह से ईरान ने समझौते पर अस्थायी समय के लिए रोक लगा दी और ईरान के प्रतिनिधि स्विट्जरलैंड नहीं गए. ईरान ईरान का कहना है कि जब तक समझौते की शर्तों का सम्मान नहीं होगा, तब तक आगे नहीं बढ़ेगी. इस समझौते की पहली शर्त यही थी कि लेबनान पर इजरायली हमले रोकी जाएं, लेकिन इजरायल ने हमले जारी रखे, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले आधिकारिक हस्ताक्षर कार्यक्रम को टाल दिया गया. अब खबर है कि बीते शुक्रवार को अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीजफायर पर सहमति बन गई है.