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इजरायल-हिजबुल्लाह के बीच सीजफायर पर बनी सहमति, अब ईरान-US डील पर नजर

Iran US Deal: लेबनान में जारी इजरायली हमलों के कारण अमेरिका और ईरान के बीच होने वाला महत्वपूर्ण समझौता फिलहाल टल गया. दूसरी ओर, अमेरिका, कतर और ईरान की मध्यस्थता से इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीजफायर पर सहमति बनी है. इससे क्षेत्र में बढ़े तनाव के बीच शांति और स्थिरता की नई उम्मीद जगी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 20, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:54 AM IST
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