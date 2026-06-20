राज्य चुनें
Iran US Deal: शुक्रवार (19 जून) को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर स्विट्जरलैंड में आधिकारिक हस्ताक्षर होने थे. लेकिन लेबनान पर इजरायली हमले जारी रहने की वजह से ईरान ने समझौते पर अस्थायी समय के लिए रोक लगा दी और ईरान के प्रतिनिधि स्विट्जरलैंड नहीं गए. ईरान ईरान का कहना है कि जब तक समझौते की शर्तों का सम्मान नहीं होगा, तब तक आगे नहीं बढ़ेगी. इस समझौते की पहली शर्त यही थी कि लेबनान पर इजरायली हमले रोकी जाएं, लेकिन इजरायल ने हमले जारी रखे, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले आधिकारिक हस्ताक्षर कार्यक्रम को टाल दिया गया. अब खबर है कि बीते शुक्रवार को अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीजफायर पर सहमति बन गई है.
उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की बातचीत में शामिल होने की योजना रद्द करने के एक दिन बाद शुक्रवार (19 जून) को कथित जानकारी मिली कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, ईरान के साथ संभावित परमाणु समझौते पर बातचीत के पहले दौर के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं.
एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि गोलीबारी के बाद लेबनान के समय के अनुसार शाम लगभग 4 बजे (1300 GMT) सीज़फ़ायर लागू हुआ. उन्होंने कहा कि अमेरिका और कतर के वार्ताकारों ने ईरान की मदद से यह समझौता तैयार किया था. ईरान-समर्थित हिजबुल्लाह के दो सूत्रों और एक वरिष्ठ इज़राइली अधिकारी ने रॉयटर्स को सीज़फ़ायर की पुष्टि की.
इज़राइली अधिकारी ने कहा, "अगर हिजबुल्लाह हम पर हमला नहीं करता है, तो हमारे लिए यह युद्ध का समय नहीं है." उन्होंने कहा कि इज़राइल दक्षिणी लेबनान में अपनी सेना बनाए रखेगा, जहाँ उसने इज़राइल की उत्तरी सीमा के साथ एक क्षेत्र पर कब्ज़ा कर रखा है.
लेबनान के सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि इज़राइल ने सीज़फ़ायर के पहले घंटे में एक दर्जन हवाई हमले किए, लेकिन शाम 5 बजे के बाद कोई हमला नहीं हुआ. लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि शुक्रवार आधी रात के बाद इज़रायली हमलों में 47 लोग मारे गए और 97 घायल हो गए, जबकि इज़रायली सेना ने कहा कि लेबनान में एक घटना में चार सैनिक मारे गए, हालांकि उन्होंने और विवरण नहीं दिया.