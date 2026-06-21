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स्विट्जरलैंड में जुटे प्रतिनिधिमंडल, US-ईरान तकनीकी वार्ता में पाकिस्तान भी होगा शामिल

Iran US Technical Talks In Switzerland: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है. दोनों देशों के बीच स्विट्जरलैंड में समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर और तकनीकी वार्ता होने वाली है. इस प्रक्रिया में पाकिस्तान और कतर भी शामिल हैं. ईरान का प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए ज्यूरिख पहुंच चुका है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 21, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:32 AM IST
स्विट्जरलैंड में जुटे प्रतिनिधिमंडल, US-ईरान तकनीकी वार्ता में पाकिस्तान भी होगा शामिल
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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