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Iran US Technical Talks In Switzerland: अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर डिजिटल हस्ताक्षर हुए थे. रविवार (21 जून) को स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच आधिकारिक रूप से इस समझौते पर हस्ताक्षर होंगे और समझौते को लागू करने के लिए तकनीकी बातचीत होगी. इस दौरान पाकिस्तान और कतर के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद रहेंगे. अमेरिका के साथ तकनीकी बातचीत के लिए ईरान का प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड के ज़्यूरिख पहुंच चुका है.
इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ग़ालिबाफ़ कर रहे हैं. इसमें विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची; सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिवालय में अंतरराष्ट्रीय मामलों के डिप्टी अली बघेरी; सेंट्रल बैंक के गवर्नर अब्दोलनासेर हेम्मती, तेल उप-मंत्री और नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी के चेयरमैन हामिद बोर्दे, उप विदेश मंत्री काज़ेम ग़रीबाबादी और ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं.
तकनीकी बातचीत में पाकिस्तान और करत भी होगा शामिल
वहीं, इस तकनीकी बातचीत में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं. पाकिस्तान के डिप्यूटी PM इशहाक डार भी इस बातचीत में शामिल होंगे. वहीं, कतर के रिप्रेटेंटिव भी इस बातचीत में शामिल होंगे. बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करवाने के लिए पाकिस्तान और कतर ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है. इस काम को लेकर दुनिया भर के देशों ने पाकिस्तान की तारीफ भी की.
बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड जाने से पहले ग़ालिबाफ़ शहीदों को किया याद
ईरान के संसद स्पीकर एम.बी. ग़ालिबाफ़ ने स्विट्जरलैंड में अमेरिका के साथ तकनीकी बातचीत से पहले मिनाब स्कूल की घटना के पीड़ितों को याद किया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर "Minab168" हैशटैग का इस्तेमाल किया और यह संदेश मिनाब स्कूल के बच्चों की याद में समर्पित किया. उन्होंने कहा कि मिनाब स्कूल पर हुए हमले में मारी गई बच्चियां और अन्य ईरानी शहीद बातचीत के दौरान ईरान के कदमों का मार्गदर्शन करेगा. उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि मिनाब के मासूम बच्चे और प्यारे ईरान के सभी शहीद हर पल मेरे हर काम और व्यवहार पर नज़र रखे हुए हैं. वे हमें देखते हैं और हमसे उम्मीदें रखते हैं. भगवान न करे कि मैं कभी मासूम शहीदों और ईरान के लोगों को शर्मिंदा करूं."