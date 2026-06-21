बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड जाने से पहले ग़ालिबाफ़ शहीदों को किया याद

ईरान के संसद स्पीकर एम.बी. ग़ालिबाफ़ ने स्विट्जरलैंड में अमेरिका के साथ तकनीकी बातचीत से पहले मिनाब स्कूल की घटना के पीड़ितों को याद किया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर "Minab168" हैशटैग का इस्तेमाल किया और यह संदेश मिनाब स्कूल के बच्चों की याद में समर्पित किया. उन्होंने कहा कि मिनाब स्कूल पर हुए हमले में मारी गई बच्चियां और अन्य ईरानी शहीद बातचीत के दौरान ईरान के कदमों का मार्गदर्शन करेगा. उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि मिनाब के मासूम बच्चे और प्यारे ईरान के सभी शहीद हर पल मेरे हर काम और व्यवहार पर नज़र रखे हुए हैं. वे हमें देखते हैं और हमसे उम्मीदें रखते हैं. भगवान न करे कि मैं कभी मासूम शहीदों और ईरान के लोगों को शर्मिंदा करूं."