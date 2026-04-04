ट्रंप के बड़बोलेपन को तेहरान का करारा जवाब, दो दशक में पहली बार अमेरिकी लड़ाकू विमान हुए ढेर

Iran US War Update: दुनियाभर की नजर इस समय मिडिल ईस्ट में जारी जंग पर टिकी हैं. बीते 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल परमाणु हथियार बनाने और लंबी दूरी की मिसाइल बनाने के आरोप लगाते हुए ईरान पर हमल कर दिया. जवाब में तेहरान ने भी पूरी ताकत से मुंहतोड़ जवाब दिया है. तेहरान ने ऐसा पलटवार किया है, जिसने ट्रंप के "पूरी तरह तबाह" करने वाले दावों पर सवाल खड़े होने लगे हैं.

ईरान की जवाबी कार्रवाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 20 साल बाद पहली बार किसी दुश्मन देश ने अमेरिकी लड़ाकू विमान को मार गिराया है. इससे यह जाहिर है कि ईरान ने भले ही टॉप लीडरशिप गंवा दी हो पर अभी भी वह अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है.

अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, ईरान ने शुक्रवार को एक अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान को मार गिराया. इस हमले में एक अमेरिकी सैनिक को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि दूसरे की तलाश अभी जारी है. वहीं, ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि उनकी रक्षा प्रणाली ने एक अमेरिकी A-10 अटैक एयरक्राफ्ट को भी निशाना बनाकर गिराया है.

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एक्सपर्टस के मुताबिक, यह हमला बेहद दुर्लभ है. इससे पहले आखिरी बार 2003 में इराक जंग के दौरान एक अमेरिकी A-10 विमान दुश्मन की फायरिंग में गिराया गया था. रिटायर्ड एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल ह्यूस्टन कैंटवेल का कहना है कि ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि अमेरिका लंबे समय से ऐसे दुश्मनों से लड़ रहा था जिनके पास मजबूत एंटी-एयरक्राफ्ट सिस्टम नहीं थे.

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डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों दावा किया था कि अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तहस नहस कर दिया गया है. वहीं, एक्सपर्ट बेहनाम बेन तालेब्लू का कहना है कि अमेरिका ने भले ही ईरान की एयर डिफेंस को कमजोर किया हो, लेकिन उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया है. उन्होंने कहा, "कमजोर सिस्टम का मतलब खत्म होना नहीं होता, इसलिए ईरान अब भी लड़ रहा है."

एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकी विमान कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे थे, जिससे वे ज्यादा जोखिम में आ गए. ऐसे में मुमकिन है कि ईरान ने सर्फेस-टू-एयर मिसाइल या कंधे पर रखकर दागी जाने वाली पोर्टेबल मिसाइल (शोल्डर-फायर्ड) से हमला किया हो. ऐसी मिसाइलें पकड़ना बेहद मुश्किल होता है और यह दिखाता है कि ईरान "कमजोर जरूर है, लेकिन अभी खतरनाक भी है."

रिटायर्ड कर्नल मार्क कैंसियन ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि यह हमला शोल्डर-फायर्ड मिसाइल से हुआ. हालांकि उन्होंने कहा कि अब तक ईरान के खिलाफ अमेरिकी हवाई अभियान काफी कामयाब भले ही रहा हो, लेकिन ईरान ने भी बहादुरी से पलटवार किया है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के ऊपर उड़ान भरते समय अमेरिकी विमानों का नुकसान महज 3 फीसदी तक था, जो इस जंग में करीब 350 विमानों के बराबर होता. उन्होंने यह भी कहा कि आज के समय में अमेरिकी अवाम बिना नुकसान वाली जंग की आदी हो चुकी है, इसलिए किसी भी तरह का नुकसान सियासी रूप से बड़ा मुद्दा बन जाता है.

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