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ईरान जंग से जापान में मचा हाहाकार, मशहूर चिप्स कंपनी को बदलने पड़े पैकेट

Iran US Israel War Impact on Japan: मिडिल ईस्ट में जंग और होर्मुज समुद्री रास्ते पर संकट का असर अब जापान तक पहुंच गया है. यह असर ईंधन या गैस को लेकर नहीं, बल्कि एक मशहूर चिप्स कंपनी के कलर ब्रांड को लेकर है, जो अपने स्वाद के लिए पूरे जापान में मशहूर है. इसको लेकर कंपनी ने बयान जारी कर अपनी परेशानी बताई. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 12, 2026, 04:56 PM IST

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प्रतीकात्मक एआई तस्वीर
प्रतीकात्मक एआई तस्वीर

Japan News Today: अमेरिका-इजरायल के जरिये मिडिल ईस्ट में थोपी गई जंग का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है. भारत समेत दुनिया के कई देशों में ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है, गैस की किल्लत से हाहाकार मचा हुआ और ईंधन की कमी की वजह से रोजमर्रा की चीजों की सप्लाई प्रभावित हुई है. 

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़बोलेपन की वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव फिर बढ़ने लगा है. इससे पहले 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने परमाणु हथियार बनाने और लंबी दूरी की मिसाइल बनाने के आरोप लगाते हुए ईरान पर हमला कर दिया था. इस हमले में बच्चों और महिलाओं समेत हजारों बेगुनाहों की मौत हो गई. 

नतीजतन ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की, और अमेरिका-इजरायल को मुंहतोड़ जबाव देते हुए दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते को बंद कर दिया. इसकी वजह से मिडिल ईस्ट से एशियाई देशों के साथ दूसरे मुल्कों को होने वाली ऊर्जा जरुरतों की सप्लाई लगभग रुक गई है. इस जंग का असर अब दुनिया की रोजमर्रा की चीजों पर भी दिखाई देने लगा है. 

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यह भी पढ़ें: US से जंग के दौरान ईरान की मदद कर रहा था पाकिस्तान? इशहाक डार के बयान से गहराया शक

जापान की मशहूर आलू चिप्स बनाने वाली कंपनी को ऐसी मुश्किल का सामना करना पड़ा है कि उसे अपने रंग-बिरंगे पैकेट छोड़कर अब साधारण रंगों वाले पैकेट अपनाने पड़ रहे हैं. जापान की सबसे बड़ी चिप्स निर्माता कंपनी "कैलबी" अपने अलग-अलग स्वाद वाले आलू चिप्स के लिए पूरे देश में जानी जाती है. 

यह कंपनी समुद्री घास वाले नमक से लेकर सोया सॉस और मक्खन जैसे स्वाद वाले चिप्स बनाती है. कैलबी कंपनी अपने इन्हीं खास उत्पादों की वजह से जापान के घर-घर में मशहूर है. हालांकि, अब जंग की वजह से हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि कंपनी को अपने मशहूर नारंगी और पीले पैकेट को बदलने का फैसला लेना पड़ रहा है.

कंपनी ने मंगलवार (12 मई) को जानकारी दी कि वह अपने 14 उत्पादों की पैकिंग में बदलाव करेगी. यह बदलाव इस महीने के आखिर या जून से लागू किया जाएगा. कंपनी ने कहा कि अब पैकिंग में सिर्फ दो रंगों का इस्तेमाल किया जाएगा. हालांकि उसने यह साफ नहीं किया कि कौन से दो रंग होंगे, लेकिन जारी तस्वीरों में हल्के काले और सफेद जैसे फीके रंग दिखाई पड़ रहे हैं.

कैलबी ने इस बदलाव के पीछे मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को वजह बताया. कंपनी के मुताबिक, जंग की वजह से कुछ जरूरी कच्चे माल की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे पैकिंग सामग्री तैयार करने में दिक्कत आ रही है.

जापानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी को छपाई में इस्तेमाल होने वाली स्याही की कमी का सामना करना पड़ रहा है. इसकी वजह नेफ्था नाम का वह तेल उत्पाद है, जिसका इस्तेमाल कई उद्योगों में होता है. जंग और समुद्री रास्तों में खतरे की वजह से इसकी उपलब्धता प्रभावित हुई है.

दुनिया का लगभग पांचवां हिस्सा तेल आम तौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरता है, लेकिन फरवरी के आखिर में जंग शुरू होने के बाद से इस रास्ते पर गंभीर असर पड़ा है. अमेरिकी और इजरायली खतरे को देखते हुए ईरान ने होर्मुज को बंद कर दिया. इसके चलते तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ और कई उद्योगों की सप्लाई प्रभावित हुई है. 

यह भी पढ़ें: ईंधन बचाने की अपील पर PM मोदी की आलोचना; BJP नेता शाहनवाज हुसैन ने किया बचाव

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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