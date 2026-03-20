क्या खत्म होने वाली है डॉलर की बादशत; ईरान युद्ध ने अमेरिकी दादागीरी का निकाला जनाजा

Dollar VS Yuan: ईरान युद्ध और मिडिल ईस्ट की बदलती रणनीतियों के बीच डॉलर की वैश्विक पकड़ पर सवाल उठ रहे हैं. युआन में तेल कारोबार, चीन-अरब नजदीकियां और डी-डॉलराइजेशन की बहस ने नई चर्चा छेड़ दी है. क्या पेट्रो-डॉलर की बादशाहत कमजोर पड़ रही है, इसी पर नजरें टिकी हैं.
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Dollar VS Yuan: ईरान युद्ध ने अमेरिका की सुपर पावर वाली इमेज को मिट्टी में मिला दी है. मिडिल ईस्ट के देश धीरे-धीरे अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर से निर्भरता हटा रहे हैं और नए मिलिट्री अलाइंसेस बना रहे हैं. ईरान ने US मिलिट्री ताकत की हवा तो निकाल ही दी. इस बीच अमेरिकी डॉलर का वर्ल्ड मार्केट में डोमिनेंस भी खत्म होने वाला है और वर्ल्ड मार्केट में चीन के युआन का रुतबा बढ़ने वाला है, लोगों के बीच ऐसी चर्चाएं तेज हो गई हैं.
ईरान का तेल पहले ही युआन में बिक रहा है. ईरान की मांग पर भारत ने भी डॉलर के बजाए ईरान से युआन में भी तेल खरीदने पर सहमति जताई है और भारत की तेल कंपनियों ने पिछले दिनों ईरान को युआन में ही पेमेंट किया. सऊदी अरब पहले ही चीन के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा चुका है . चीन के साथ सऊदी ने 50 अरब डॉलर के इनवेस्टमेंट के समझौते किए हैं. वहीं, यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) ने भी अमेरिका को सीधी धमकी दी है कि अगर उसकी शर्तों को नहीं माना गया तो तेल का कारोबार डॉलर के बजाय चीनी युआन में करना शुरू कर देगा. इतना ही नहीं यूएई ने चीन के साथ एक ही दिन में 100 बिलियन डॉलर की 24 डील करके अमेरिका और डॉलर की सुप्रीमेसी में एक कील ठोंक भी दी है.
अब अगर यूएई जैसा बड़ा खिलाड़ी भी तेल के बदले डॉलर लेना बंद कर देता है तो डॉलर की ग्लोबल डिमांड बुरी तरह गिर जाएगी. अब दुनिया यह देख रही है कि किस तरह पेट्रो-डॉलर की वो बादशाहत जिसने दहाइयों तक अमेरिका को ग्लोबल इकोनॉमी का राजा बनाए रखा. अब खत्म होने की कगार पर है. ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के टोटल Foreign Exchange Reserves में डॉलर की हिस्सेदारी 70 फ़ीसद से घटकर 58 फ़ीसद रह गई है. अरब मुल्कों से होने वाला तेल का कारोबार अरबों-खरबों डॉलर का है. अगर इसका सिर्फ 20 से 30 फ़ीसद हिस्सा भी युआन या दूसरी करेंसी में शिफ्ट हो जाता है. तो अमेरिका के लिए अपने कर्ज को मैनेज करना और अपनी करेंसी की वैल्यू बचाए रखना नामुमकिन हो जाएगा.
बता दें कि यूएई ने बाजार में डॉलर की कमी को देखते हुए अमेरिका से डॉलर की मांग की. यूएई का प्रपोज़ल सीधा था कि वो बदले में अपना दिरहम देने को तैयार था, जिसे Currency Swap कहा जाता है. लेकिन अमेरिका ने अपनी पुरानी अकड़ दिखाते हुए इस सौदे से इनकार कर दिया. इसके जवाब में यूएई ने जो धमकी दी, जिससे अमेरिकी मईशत को हिल गई. यूएई ने साफ कह दिया है कि अगर उसकी करेंसी की जरूरतें पूरी नहीं की गईं तो वो तेल का कारोबार डॉलर के बजाय चीनी युआन में करना शुरू कर देगा. ये सीधे तौर पर अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत पर हमला है.