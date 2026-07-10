ट्रंप पर मंडरा रहा नया खतरा? खुफिया रिपोर्ट में ईरानी साजिश का दावा

Iranian Assassination Plot: अमेरिका और इजरायल ने मुश्तरका हमला करके ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेने और परिवार के कई करीबी लोगों की हत्या कर दी. इसके बाद से दुनिया की शिया बिरादरी में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ गुस्सा है. लोग बदले की मांग कर रहे हैं. ईरान के सिविल, मिलिट्री और मजहबी रहनुमाओं ने कई बार यह साफ किया है कि वे अपने सुप्रीम लीडर की खून का बदला लेंगे. बीते दिनों सुप्रीम लीडर के नमाज-ए-जनाजा के जुलूस में लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारकर अपने सुप्रीम लीडर की हत्या का बदला लेने की मांग की और नारेबाजी की. ट्रंप के माथे पर टार्गेट के निशान वाले पोस्टर दिवारों पर लगाए गएं और कुछ लोग अपने हाथों में लिए हुए थे. इन सब के बीच दावा किया गया कि इजरायली खुफिया एजेंसी ने अमेरिका के साथ नई इंटेलिजेंस जानकारी साझा की है, जिसमें इल्जाम है कि ईरान ने हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की एक नई साज़िश रची है.