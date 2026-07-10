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ट्रंप पर मंडरा रहा नया खतरा? खुफिया रिपोर्ट में ईरानी साजिश का दावा

Iranian Assassination Plot: मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इजरायल ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि ईरान कथित तौर पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नई साजिश रच सकता है. हालांकि, अमेरिकी एजेंसियों ने इस दावे की स्वतंत्र तस्दीक नहीं की है. इस बीच, ईरान-अमेरिका तनाव बढ़ने से मिडिल ईस्ट में हालात और ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 10, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 11:15 AM IST
ट्रंप पर मंडरा रहा नया खतरा? खुफिया रिपोर्ट में ईरानी साजिश का दावा
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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