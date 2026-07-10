ट्रंप पर मंडरा रहा नया खतरा? खुफिया रिपोर्ट में ईरानी साजिश का दावा

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Iranian Assassination Plot: अमेरिका और इजरायल ने मुश्तरका हमला करके ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेने और परिवार के कई करीबी लोगों की हत्या कर दी. इसके बाद से दुनिया की शिया बिरादरी में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ गुस्सा है. लोग बदले की मांग कर रहे हैं. ईरान के सिविल, मिलिट्री और मजहबी रहनुमाओं ने कई बार यह साफ किया है कि वे अपने सुप्रीम लीडर की खून का बदला लेंगे. बीते दिनों सुप्रीम लीडर के नमाज-ए-जनाजा के जुलूस में लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारकर अपने सुप्रीम लीडर की हत्या का बदला लेने की मांग की और नारेबाजी की. ट्रंप के माथे पर टार्गेट के निशान वाले पोस्टर दिवारों पर लगाए गएं और कुछ लोग अपने हाथों में लिए हुए थे. इन सब के बीच दावा किया गया कि इजरायली खुफिया एजेंसी ने अमेरिका के साथ नई इंटेलिजेंस जानकारी साझा की है, जिसमें इल्जाम है कि ईरान ने हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की एक नई साज़िश रची है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने इस हफ़्ते अमेरिकी अफसरों को ट्रंप को मारने की ईरानी साजिश की चेतावनी दी थी. इंटेलिजेंस जानकारी में दावा किया गया कि ईरान ने हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की एक नई साज़िश रची है. हालांकि इस कथित साजिश की सटीक जानकारी अभी साफ़ नहीं है, लेकिन CNN ने बताया कि अमेरिकी एजेंसियों ने इज़रायल की चेतावनी से पहले न तो इस इंटेलिजेंस की स्वतंत्र रूप से तस्दीक की थी और न ही इस कथित साज़िश पर नज़र रखी थी.
ईरान का डर दिखाकर ट्रंप के फैसले को प्रभावित करना चाहता है इजरायल?
CNN के मुताबिक कुछ अमेरिकी अफसरों का मानना है कि इज़रायली इंटेलिजेंस जानकारी, ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिकी मिलिट्री एक्शन को तेज़ करने के ट्रंप के फ़ैसले को प्रभावित करने की इज़रायल की बड़ी कोशिशों का हिस्सा भी हो सकता है. अमेरिकी इंटेलिजेंस हाल के हफ़्तों में ट्रंप के ख़िलाफ़ लगातार मिल रही धमकियों पर नज़र रख रही है, लेकिन इज़रायली चेतावनी को नया बताया क्योंकि इसमें एक खास कथित साजिश का ज़िक्र था. व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट की गई इंटेलिजेंस जानकारी पर सीधे टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.
सदर ट्रंप ने तुर्की में पत्रकारों को दी ये खास जानकारी
सदर ट्रंप ने बुधवार को तुर्की के अंकारा में ब्रीफ़िंग के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "वे अमेरिकी नेता, यानी मुझे, खत्म करना चाहते हैं. मैं हर लिस्ट में हूँ. मैंने आज सुबह देखा, मैं उनकी हर एक लिस्ट में हूँ और अब तक, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा भाग्यशाली रहा हूँ, लेकिन शायद यह ज़्यादा समय तक न चले." बाद में, ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें हाल ही में एक नई लिस्ट के बारे में पता चला है जिसमें उन्हें ईरान का सबसे बड़ा हत्या का टारगेट बताया गया है. हालांकि, यह साफ़ नहीं है कि अमेरिकी सदर रिपोर्ट्स में बताई गई खास इज़रायली इंटेलिजेंस जानकारी का ही ज़िक्र कर रहे थे या नहीं.
संघर्ष के बीच सदर ट्रंप को मारने की साजिश का खुलासा?
गौरतलब है कि सदर ट्रंप को मारने की साजिश से जुड़े कथित रिपोर्ट तब सामने आई है, जब ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष फिर से शुरू हो गया है. बीते कुछ दिनों से ईरान और अमेरिका के बीच फिर से संघर्ष शुरू हो गया है. अमेरिका ईरान में सैंकड़ों टार्गेट पर बमबारी की है, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई है. वहीं, ईरान ने भी कुवैत, कतर, बहरीन और जॉर्डन पर मिसाईलों और ड्रोन से हमले किए हैं.