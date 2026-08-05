भुवनेश्वर में जुटेंगे BRICS देश, ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने भारत में रखा कदम

यह प्रतिनिधिमंडल भुवनेश्वर में 5 से 7 अगस्त तक होने वाली तीन दिवसीय मंत्री-स्तरीय चर्चाओं में भाग लेगा. राष्ट्रीय राजधानी में अपने प्रवास के दौरान, ईरानी अधिकारी अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के कई उन्नत संस्थानों का वैज्ञानिक और तकनीकी दौरा भी करेंगे. दूतावास ने लिखा, "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के विज्ञान, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कार्यवाहक मंत्री डॉ. मसूद शमश बख्श और विज्ञान, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में प्रौद्योगिकी और नवाचार के उप मंत्री डॉ. मोहम्मद नबी शाहिकी ताश, ओडिशा के भुवनेश्वर में 5 से 7 अगस्त 2026 तक होने वाली 13वीं #BRICS शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे.