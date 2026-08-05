भुवनेश्वर में जुटेंगे BRICS देश, ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने भारत में रखा कदम

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Iran India Cooperation: ईरान के विज्ञान, अनुसंधान और टेक्नोलॉजी मंत्रालय के कार्यवाहक मंत्री मसूद शमश बख्श के नेतृत्व में एक उच्च-स्तरीय ईरानी प्रतिनिधिमंडल बुधवार (5 अगस्त) को नई दिल्ली पहुंचा. यह प्रतिनिधिमंडल ओडिशा के भुवनेश्वर में होने वाली 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आया है. भारत में ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में बताया कि विज्ञान, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में प्रौद्योगिकी और नवाचार के उप मंत्री मोहम्मद नबी शाहिकी ताश भी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं.
यह प्रतिनिधिमंडल भुवनेश्वर में 5 से 7 अगस्त तक होने वाली तीन दिवसीय मंत्री-स्तरीय चर्चाओं में भाग लेगा. राष्ट्रीय राजधानी में अपने प्रवास के दौरान, ईरानी अधिकारी अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के कई उन्नत संस्थानों का वैज्ञानिक और तकनीकी दौरा भी करेंगे. दूतावास ने लिखा, "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के विज्ञान, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कार्यवाहक मंत्री डॉ. मसूद शमश बख्श और विज्ञान, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में प्रौद्योगिकी और नवाचार के उप मंत्री डॉ. मोहम्मद नबी शाहिकी ताश, ओडिशा के भुवनेश्वर में 5 से 7 अगस्त 2026 तक होने वाली 13वीं #BRICS शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे.
नई दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान, वे भारत के कई उन्नत संस्थानों का वैज्ञानिक और तकनीकी दौरा भी करेंगे." शिक्षा मंत्रालय, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत, 5-7 अगस्त 2026 को ओडिशा के भुवनेश्वर में 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक और तीसरी ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी करेगा. शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, इन बैठकों में ब्रिक्स सदस्य देशों के शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिनिधि सहयोग के विषयों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आएंगे.
इन विषयों में शामिल हैं: प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा (ECCE) को मजबूत करना; कौशल विकास को मजबूत करना और ब्रिक्स TVET सहयोग गठबंधन (TCA) के तहत सहयोग बढ़ाना; सहयोगात्मक अनुसंधान, नवाचार और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना; योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता (MRQ) को मजबूत करना; और शैक्षणिक नेतृत्व के लिए क्षमता निर्माण करना. 13वीं शिक्षा मंत्रियों की बैठक और तीसरी वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक, भारत की अध्यक्षता में BRICS शिक्षा ट्रैक के तहत हुई बैठकों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएगी.
पहली और दूसरी BRICS वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें क्रमशः 7 और 28 अप्रैल 2026 को हुई थीं, जिसके बाद 20-21 जुलाई 2026 को BRICS नेटवर्क यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल गवर्निंग बोर्ड की बैठक हुई. मंत्रालय ने बताया कि पिछली बैठकों से मंत्री-स्तरीय बैठक के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और प्रस्तावित नतीजों पर चर्चा को आकार देने और आम सहमति बनाने में मदद मिली है.