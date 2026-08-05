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भुवनेश्वर में जुटेंगे BRICS देश, ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने भारत में रखा कदम

Iran India Cooperation: ईरान के विज्ञान, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कार्यवाहक मंत्री मसूद शमश बख्श के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल BRICS शिक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होने भारत पहुंचा है. भुवनेश्वर में होने वाली इस बैठक में शिक्षा, कौशल विकास, अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा होगी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 05, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 12:09 PM IST
भुवनेश्वर में जुटेंगे BRICS देश, ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने भारत में रखा कदम
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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