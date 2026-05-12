जंग के दौरान पाकिस्तान ने बचाए थे ईरान के फाइटर प्लेन; ईरान-अमेरिका तनाव के बीच PAK पर उठे सवाल

Iranian War Plan On Pak Airbase: अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं. सोमवार (11 मई) को CBS ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट दी कि पाकिस्तान ने चुपके से ईरानी मिलिट्री विमानों को अपने एयरफील्ड पर पार्क करने की इजाज़त दे दी, ताकि उन्हें अमेरिकी हवाई हमलों से बचाया जा सके.

दोनों अधिकारियों ने CBS News को बताया कि जहाँ ईरान ने अफगानिस्तान में भी अपने सिविलियन विमान पार्क करने के लिए भेजे थे, वहीं यह साफ़ नहीं था कि उन उड़ानों में मिलिट्री विमान भी शामिल थे या नहीं. नाम न बताने की शर्त पर अमेरिकी अधिकारियों ने CBS News को बताया कि अप्रैल की शुरुआत में जब ट्रंप ने ईरान के साथ सीज़फ़ायर का ऐलान किया था, उसके कुछ ही दिनों बाद तेहरान ने कई विमान पाकिस्तान के नूर खान एयर बेस पर भेजे. इन मिलिट्री साज़ो-सामान में ईरानी एयर फ़ोर्स का एक RC-130 विमान भी शामिल था। यह लॉकहीड C-130 हरक्यूलिस टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट विमान का ही एक ऐसा वर्शन है, जिसका इस्तेमाल जासूसी और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है.

हालाँकि, एक सीनियर पाकिस्तानी अधिकारी ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन अफगानिस्तान के सिविल एविएशन के एक अधिकारी ने CBS News को बताया कि जंग शुरू होने से कुछ ही देर पहले, 'महान एयर' का एक ईरानी सिविलियन विमान काबुल में उतरा था.

Add Zee News as a Preferred Source

लेकिन, तालिबान के चीफ़ प्रवक्ता ज़बीहुल्ला मुजाहिद ने अफगानिस्तान में किसी भी ईरानी विमान की मौजूदगी से साफ़ इनकार कर दिया। उन्होंने CBS News से कहा, "नहीं, यह सच नहीं है और ईरान को ऐसा करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है." इसके कुछ ही देर बाद, अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने इस्लामाबाद की भूमिका पर सवाल उठाए और एक मध्यस्थ के तौर पर देश की हरकतों की पूरी तरह से दोबारा जाँच करने की माँग की.

उन्होंने कहा, "अगर यह रिपोर्ट सही है, तो पाकिस्तान जिस तरह से ईरान, अमेरिका और दूसरे पक्षों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, उसकी पूरी तरह से दोबारा जाँच करने की ज़रूरत होगी. इज़रायल के बारे में पाकिस्तानी रक्षा अधिकारियों के कुछ पुराने बयानों को देखते हुए, अगर यह बात सच निकलती है, तो मुझे ज़रा भी हैरानी नहीं होगी."

जैसे-जैसे इस इलाके में हालात बदलते जा रहे हैं, ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर 'प्रेस TV' ने सोमवार को रिपोर्ट दी कि 'ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन' (AEOI) के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने सांसदों को बताया कि परमाणु तकनीक और यूरेनियम संवर्धन से जुड़े मुद्दे, अमेरिका के साथ होने वाली किसी भी संभावित बातचीत के एजेंडे में शामिल नहीं हैं. तेहरान का ज़ोर इस बात पर है कि बातचीत का मुख्य मकसद सिर्फ़ इस इलाके में चल रही जंग को खत्म करना होना चाहिए.

उन्होंने ये बातें सोमवार को संसद की 'विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति' के सदस्यों को जानकारी देते हुए कहीं. प्रेस टीवी के अनुसार, समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रज़ाई ने बैठक के बाद कहा, "ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख के अनुसार, परमाणु तकनीक का मुद्दा [अमेरिका के साथ] बातचीत के एजेंडे में नहीं है और संवर्धन (enrichment) पर कोई बातचीत नहीं होगी."

इसके अलावा सोमवार को, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने पत्रकारों से कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए देश का प्रस्ताव उचित था. हालाँकि, सोमवार (स्थानीय समय) को, ट्रंप ने ओवल ऑफिस से मीडिया से कहा कि ईरान इस समय अपनी सबसे कमज़ोर स्थिति में है और उन्होंने तेहरान के प्रस्ताव को "कचरे का एक टुकड़ा" कहा. उन्होंने कहा, "उन्होंने हमें जो कचरे का टुकड़ा भेजा, उसे पढ़ने के बाद, मैंने उसे पूरा पढ़ा भी नहीं। वे (ईरान) लाइफ सपोर्ट पर हैं। युद्धविराम बहुत ज़्यादा लाइफ सपोर्ट पर है."