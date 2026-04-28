आतंकी हमले से दहला नाइजीरिया; 29 लोगों की मौत से मचा हड़कंप

Nigeria Terror Attack: नाइजीरिया में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (ISIL) ने हमला किया, जिसमें लगभग 29 लोगों की मारे गए. यह हमला नाइजीरिया के अदामावा राज्य में हुआ. इस्लामिक स्टेट (ISIL) ने टेलीग्राम पर एक बयान जारी करके इस हमले की जिम्मेदारी ली.

यह हमला गोम्बी स्थानीय सरकारी क्षेत्र (LGA) के गुयाकू समुदाय में हुआ, जहाँ हथियारबंद हमलावरों ने निवासियों को निशाना बनाया, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों की जान चली गई। राज्य के अधिकारियों ने मरने वालों की संख्या की पुष्टि की और कहा कि स्थिति की जाँच की जा रही है. अदामावा राज्य के गवर्नर अहमदु उमरू फ़िंटिरी ने पुष्टि की कि हमले के दौरान कम से कम 29 लोग मारे गए। उन्होंने सोमवार को प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और इस घटना को "दुखद और अस्वीकार्य" बताया, साथ ही पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में, फ़िंटिरी ने कहा, "गोम्बी LGA के गुयाकू के लोगों के लिए मेरा दिल टूट गया है. आज, मैं उस जगह पर खड़ा था जहाँ हमारे भाइयों और बहनों को बेरहमी से हमसे छीन लिया गया. कायरता का यह कृत्य हमारी मानवता का अपमान है और इसे बिना सज़ा के नहीं छोड़ा जाएगा." उन्होंने आगे कहा कि इस क्षेत्र में सुरक्षा अभियान तेज़ किए जा रहे हैं. गवर्नर ने कहा, "शांति बहाल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर निवासी अपने घर में फिर से सुरक्षित महसूस करे, हम तुरंत सुरक्षा अभियान तेज़ कर रहे हैं."