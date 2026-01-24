रूस में मुस्लिम मर्दों को मिली बड़ी छूट, इन 5 शर्तों का पालन कर, कर सकते हैं चार शादियाँ

Polygamy Allowed in Russia For Muslim Men: इस्लाम में मुस्लिम मर्दों को चार शादियां करने की इजाजत दी गई है. इस अधिकार को लेकर दुनिया भर में एतराज किया जाता है, भारत के असम में तो बहुविवाह को कुप्रथा मानते हुए प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसके खिलाफ कानून बनाकर “The Assam Prohibition of Polygamy Bill, 2025” अपराध घोषित कर दिया गया है. वहीं, रूस में मुस्लिम मर्दों को बड़ी छूट दी गई है. अब रूस में मुस्लिम मर्द एक बीवी के रहते हुए भी तीन अन्य शादियां कर सकते हैं. यानी रूस में मुस्लिम मर्द को एक समय में चार बीवियां रखने की इजाजत दी गई है.

रूस के सबसे बड़े इस्लामिक अथॉरिटी ने एक ऐतिहासिक धार्मिक फैसला जारी किया है, जिसके तहत रूस के मुस्लिम पुरुषों को एक ही समय में चार शादियां करने की इजाजत दी गई है. हालांकि चार शादियों को खास शर्तों के साथ इजाजत दी गई है. रशियन फेडरेशन के मुसलमानों के आध्यात्मिक प्रशासन की उलेमा परिषद द्वारा जारी फतवे (धार्मिक फैसले) में कहा गया है कि एक मुस्लिम पुरुष दूसरी, तीसरी या चौथी पत्नी भी रख सकता है, लेकिन इनके लिए कुछ शर्तें रखी गई है.

चार शादियों के लिए पूरे करने होंगे ये पांच शर्त

पहली शर्त एक से ज्यादा शादियां करने वाले पति को सभी पत्नियों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार करना होगा. दूसरी शर्त उस पति को हर पत्नी को समान आर्थिक सहायता देनी होगी. तीसरी शर्त हर पत्नी के लिए अलग घर होना चाहिए. चौथी शर्त उस पति को अपना समय सभी पत्नियों के बीच बराबर-बराबर बांटना होगा.

पांचवीं शर्त शादी के कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले नई पत्नी को मौजूदा शादी (शादियों) के बारे में बताया जाना चाहिए. अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो फतवे में कहा गया है कि कोई भी पुरुष बहुविवाह नहीं कर सकता. इसी फतवे में यह भी कहा गया है कि कुछ अतिरिक्त परिस्थितियां - जैसे कि पत्नी की बच्चे पैदा करने में असमर्थता या अनिच्छा - धार्मिक फैसले के तहत बाद की शादियों को सही ठहरा सकती हैं.