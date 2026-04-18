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75 देशों में फैला है इस्लामिक बैंकिंग कारोबार; सफल हुआ तो बंद हो जाएगी अमीर देशों की दुकान

Countries Adopting Islamic Banking: इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम दुनिया में तेजी से फैल रहा है और 75 से ज्यादा देशों में इसकी मौजूदगी बढ़ रही है. 2024 तक इसकी कुल संपत्ति करीब 5.98 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई है. बिना ब्याज आधारित यह मॉडल पारंपरिक बैंकिंग का विकल्प बनकर उभर रहा है. अमेरिका, यूरोप और इजरायल समेत उन अमीर देशों को इससे खतरा नजर आ रहा है, जिनकी आर्थिक व्यवस्था ब्याज आधारित मॉडल है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 18, 2026, 05:08 PM IST

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(फाइल फोटो)
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Islamic Banking System: दुनिया भर में ब्याज आधारित बैंकिंग और वित्तीय कारोबार में लगातार बढ़ रहे आर्थिक घाटे और बैंकों के दिवालिया होने की खबरों के बीच आजकल इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम की चर्चा जोरों पर हैं. अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के जरिये इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को फरोग देने के फैसले के बाद एक बार फिर इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि क्या तेज़ी से बदलती इस दुनिया में ब्याज वाले बैंकिंग व्यवस्था का कोई विकल्प हो सकता है, और होगा तो वो कितना सफल होगा, कैसे सफल होगा, उसका मॉडल क्या होगा? अगर ये मॉडल कामयाब होता है, तो अमेरिका और कई यूरोपियन देशों के बैंकिंग कारोबार पर संकट पैदा हो जाएगा, जो तीसरी दुनिया के देशों को भारी ब्याज पर क़र्ज़ देकर मुनाफा कमाते हैं, और उन्हें कंट्रोल भी करते हैं.   

इस विमर्श के बीच हाशिये पर पड़े इस्लामिक बैंकिंग व्यवस्था को परखने का जोखिम उठान के लिए कई देश तैयार हो रहे हैं. यही वजह है कि इस्लामिक बैंकिंग और इस्लामिक फाइनेंस इंडस्ट्री का वैश्विक आकार लगातार तेजी से बढ़ रहा है. इस्लामिक बैंकों का टर्नओवर आमतौर पर कुल एसेट्स यानी बैंकों और वित्तीय संस्थानों की कुल संपत्ति को समझा जाता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 के आखिर तक पूरी दुनिया में इस्लामिक फाइनेंस इंडस्ट्री की कुल संपत्ति लगभग 5.98 ट्रिलियन डॉलर (करीब 5.98 खरब अमेरिकी डॉलर) तक पहुंच गई है. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा इस्लामिक बैंकिंग का है, जिसका कुल योगदान लगभग 72 फीसदी है.  यानी सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग की कुल संपत्ति लगभग 4.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास मानी जा रही है.

यह भी पढ़ें: Islamic Bank: आखिर ग्राहकों से बिना ब्याज लिए कैसे मुनाफा कमाता है इस्लामिक बैंक?

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हर साल कितने का कारोबार करते हैं इस्लामिक बैंकिंग?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम आने वाले समय में और तेजी के साथ तरक्की करेगी. बैंकिंग मामलों के जानकारों की मानें तो 2026-2027 तक इस्लामिक फाइनेंस इंडस्ट्री का आकार 6 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो सकता है. कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस रफ्तार से बढ़ोतरी जारी रही तो 2029 तक यह आंकड़ा लगभग 9.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है.

हालांकि, अलग-अलग रिपोर्ट्स में आंकड़ों में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है. इसकी वजह यह है कि कुछ रिपोर्ट्स सिर्फ इस्लामिक बैंकों को शामिल करते हैं, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में उन बैंकों की इस्लामिक (शरिया कानून का पालन) शाखाओं को भी जोड़ दिया जाता है जो पारंपरिक बैंकिंग के साथ काम करती हैं. 

75 से ज्यादा देशों में फैला है इस्लामिक बैंकिंग कारोबार
इस्लामिक बैंकिंग के सकारात्मक पहलुओं और कम जोखिम को देखते हुए इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है. आज 75 से ज्यादा देशों में 400 से ज्यादा इस्लामिक बैंक और वित्तीय संस्थान काम कर रहे हैं. खाड़ी देश, मलेशिया, इंडोनेशिया और तुर्की में इनकी मजबूत मौजूदगी है, जबकि यूरोप और उत्तरी अमेरिका में भी इनकी मांग लगातार बढ़ रही है. 

रूस ने भी साल 2023 में दो साल के एक्सपेरिमेंट के तौर पर शुरू किया है. रूस में कामयाबी के साथ इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम लागू होने के बाद पुतिन सरकार इसको मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से निकालकर दूसरी जगहों पर भी टेस्ट कर रही है. बैंकिंग सिस्टम का यह तरीका लोगों के बीच में तेजी से लोकप्रिया हो रहा है. खासतौर पर विदेशों में रहने वाले मुसलमानों के बीच ऐसे बचत खाते, इंवेस्ट और घर खरीदने की योजनाएं तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं, जो इस्लाम के बताए गए निमयों के मुताबिक हों.

यह भी पढ़ें: तालिबान सरकार की फैन हुई दुनिया; बैंकिंग सिस्टम से ब्याज खत्म, इस्लामी मॉडल लागू

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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