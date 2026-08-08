/आतंकवादी हमले से दहला कांगो, इस्लामिक स्टेट से जुड़े उग्रवादियों ने 13 लोगों को मार डाला

अंदाली ने कहा, "मैंने मंबासा छोड़कर बुनिया जाने का फ़ैसला किया क्योंकि मुझे ADF के बार-बार होने वाले हमलों का डर है। मेरे कई पड़ोसी पहले ही मारे जा चुके हैं, और मुझे अपनी और अपने परिवार की जान बचानी है." ADF, जिसकी जड़ें युगांडा में हैं और जिसने 2019 में इस्लामिक स्टेट ग्रुप के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी, लंबे समय से सीमावर्ती इलाके में सक्रिय है. यह कांगो में सक्रिय कई समूहों में से एक है जो अक्सर नागरिकों पर हमले करते रहते हैं. जुलाई 2025 में, इस समूह ने पूर्वी कांगो में 66 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने "खून-खराबा" (bloodbath) कहा था. मुल्क को लगभग 100 अन्य विद्रोही समूहों के हमलों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिनमें सबसे प्रमुख रवांडा-समर्थित M23 विद्रोही समूह है, जिसने पूर्वी क्षेत्र के कई अहम शहरों पर कब्ज़ा कर लिया है.