/आतंकवादी हमले से दहला कांगो, इस्लामिक स्टेट से जुड़े उग्रवादियों ने 13 लोगों को मार डाला

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Terror Attack Congo Village: कांगो के युगांडा सीमा से सटे एक गांव में इस्लामिक स्टेट से जुड़े ADF उग्रवादियों ने हमला कर दिया. इस हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई, कई घर जला दिए गए और लूटपाट की गई. लगातार बढ़ती हिंसा के कारण लोग अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए गांव छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Terror Attack Congo Village: शनिवार (8 अगस्त) के तड़के सुबह युगांडा की सीमा के पास कांगो के एक गाँव में इस्लामिक स्टेट ग्रुप से जुड़े उग्रवादियों ने हमला किया. इस हमले में कम से कम 13 लोग मारे गए और घरों में आग लगा दी गई और लूटपाट की गई. इस बात की जानकारी एक स्थानीय सिविल सोसाइटी ग्रुप ने दी है. ये हमले मंबासा की राजधानी के पास स्थित 'बनाना इकोले' गाँव में हुए.
'न्यू सिविल सोसाइटी ऑफ़ कांगो/मंबासा' की प्रमुख मैरी-नोएल एनोटेन और स्थानीय निवासी सिल्वेन अंदाली ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि इस हिंसा के पीछे 'एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस' (ADF) का हाथ था. दोनों ने कहा कि उग्रवादियों ने ADF के जाने-पहचाने तरीकों का इस्तेमाल किया. एनोटेन ने कहा, "13 नागरिकों की मौत का यह आंकड़ा अभी शुरुआती है क्योंकि ज़्यादातर निवासी फ़ोन का जवाब नहीं दे रहे हैं और आस-पास के दूसरे गाँवों में तलाशी अभियान जारी है." इन हमलों की वजह से लोगों को यह चुनना पड़ा कि वे वहीं रुकें या प्रांत के उन दूसरे हिस्सों में जाने का जोखिम उठाएँ जहाँ इतिहास का सबसे तेज़ी से फैलने वाला इबोला प्रकोप चल रहा है.
अंदाली ने कहा, "मैंने मंबासा छोड़कर बुनिया जाने का फ़ैसला किया क्योंकि मुझे ADF के बार-बार होने वाले हमलों का डर है। मेरे कई पड़ोसी पहले ही मारे जा चुके हैं, और मुझे अपनी और अपने परिवार की जान बचानी है." ADF, जिसकी जड़ें युगांडा में हैं और जिसने 2019 में इस्लामिक स्टेट ग्रुप के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी, लंबे समय से सीमावर्ती इलाके में सक्रिय है. यह कांगो में सक्रिय कई समूहों में से एक है जो अक्सर नागरिकों पर हमले करते रहते हैं. जुलाई 2025 में, इस समूह ने पूर्वी कांगो में 66 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने "खून-खराबा" (bloodbath) कहा था. मुल्क को लगभग 100 अन्य विद्रोही समूहों के हमलों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिनमें सबसे प्रमुख रवांडा-समर्थित M23 विद्रोही समूह है, जिसने पूर्वी क्षेत्र के कई अहम शहरों पर कब्ज़ा कर लिया है.