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आतंकवादी हमले से दहला कांगो, इस्लामिक स्टेट से जुड़े उग्रवादियों ने 13 लोगों को मार डाला

Terror Attack Congo Village: कांगो के युगांडा सीमा से सटे एक गांव में इस्लामिक स्टेट से जुड़े ADF उग्रवादियों ने हमला कर दिया. इस हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई, कई घर जला दिए गए और लूटपाट की गई. लगातार बढ़ती हिंसा के कारण लोग अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए गांव छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 08, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:01 PM IST
आतंकवादी हमले से दहला कांगो, इस्लामिक स्टेट से जुड़े उग्रवादियों ने 13 लोगों को मार डाला
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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