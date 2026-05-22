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लेबनान पर इज़राइल का बड़ा हमला; 6 पैरामेडिक समेत 10 की मौत

Israel Attack On Lebanon: इज़रायल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष लगातार तेज़ होता जा रहा है. दक्षिणी लेबनान पर इज़राइली हवाई हमलों में पैरामेडिक समेत 10 लोगों की मौत हो गई. वहीं, हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमलों के जरिए इज़राइली टैंकों और 'आयरन डोम' सिस्टम को निशाना बनाने का दावा किया है. संघर्ष के बीच अमेरिका ने भी लेबनान के कुछ अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 22, 2026, 11:59 PM IST

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Israel Attack On Lebanon: इजरायल ने एक बार फिर लेबनान पर भीषण हमला किया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई. लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि शुक्रवार (22 मई) को दक्षिणी लेबनान पर हुए इज़राइली हवाई हमलों में 10 लोग मारे गए, जिनमें छह पैरामेडिक और एक सीरियाई लड़की शामिल थी. वहीं, हिजबुल्लाह भी लगातार इजरायल को नुकसान पहुंचा रहा है. हिजबुल्लाह द्वारा जारी किए जा रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके कम कीमत वाले ड्रोन से इजरायली टैंकों, सैनिकों पर सफलतापूर्वक हमले कर रहे हैं. यहां तक कि इजरायली सीमा के अंदर तैनात डिफेंस सिस्टम 'आयरन डोम' पर हमले करने हिजबुल्लाह ने कामयाबी हासिल की है. 

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजरायल ने शुक्रवार (22 मई) पहला हमला हनोइया गांव में किया, जिसमें हिजबुल्लाह के 'इस्लामिक हेल्थ एसोसिएशन' के लिए काम करने वाले चार पैरामेडिक मारे गए और दो अन्य घायल हो गए, जिनमें एक पैरामेडिक भी शामिल था. मंत्रालय ने आगे बताया कि शुक्रवार सुबह तटीय टायर प्रांत के 'देइर क़ानून अल नाहर' गांव में हुए एक और हमले में छह लोग मारे गए.

इनमें एक सीरियाई बच्चा और 'अल-रिसाला स्काउट्स एसोसिएशन' के दो पैरामेडिक शामिल थे. यह पैरामेडिक समूह हिजबुल्लाह के सहयोगी संगठन 'अमल आंदोलन' से जुड़ा हुआ है. इसके अलावा छह अन्य लोग घायल हो गए, जिनमें तीन पैरामेडिक और एक सीरियाई महिला शामिल थी. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये दोनों हमले अंतरराष्ट्रीय कानून का "उल्लंघन" थे.

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गुरुवार को, संयुक्त राष्ट्र के विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने बताया कि इज़राइल-हिजबुल्लाह युद्ध शुरू होने के बाद से लेबनान में स्वास्थ्यकर्मियों और स्वास्थ्य सुविधाओं पर 169 पुष्ट हमले हुए हैं, जिनके परिणामस्वरूप 116 लोगों की मौत हुई है. इज़रायली सेना ने इस मामले पर टिप्पणी के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया. इसने पहले ईरान-समर्थित हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल ढाल के तौर पर करने का आरोप लगाया था, लेकिन इसके लिए कोई सबूत नहीं दिया. अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष-विराम के बावजूद इज़राइल और हिजबुल्लाह के हमले जारी रहे.

इस हफ़्ते की शुरुआत में, लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि लेबनान में इज़राइल और ईरान-समर्थित हिज़्बुल्लाह के बीच लड़ाई के ताज़ा दौर में मरने वालों की संख्या 3,000 से ज़्यादा हो गई है. इज़राइल और हिज़्बुल्लाह के बीच ताज़ा युद्ध 2 मार्च को शुरू हुआ, जब हिजबुल्लाह ने उत्तरी इज़राइल पर रॉकेट दागे; यह घटना अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर हमले शुरू करने के दो दिन बाद हुई थी, जो इस आतंकवादी लेबनानी समूह का मुख्य समर्थक है.

इसके अलावा शुक्रवार (22 मई) को, लेबनानी सेना और जनरल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट ने बयान जारी कर कहा कि उनके अधिकारी अनुशासित, पेशेवर हैं और पूरी तरह से अपने संस्थानों और राष्ट्र के प्रति वफ़ादार हैं. ये बयान अमेरिका के ट्रेजरी विभाग द्वारा हिजबुल्लाह से जुड़े सांसदों, राज्य सुरक्षा अधिकारियों और आतंकवादी समूह के सहयोगियों के एक समूह पर प्रतिबंध लगाने के एक दिन बाद आए. 

इन पर आरोप था कि वे ईरान-समर्थित समूह के लेबनानी सरकारी संस्थानों पर प्रभाव को बनाए रखने और निरस्त्रीकरण के प्रयासों में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे. यह पहली बार था जब वाशिंगटन ने लेबनान के मौजूदा राज्य सुरक्षा अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए हैं. इनमें से एक देश के जनरल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट से और दूसरा सैन्य खुफिया विभाग से है; इन दोनों पर चल रहे संघर्ष के दौरान हिज़्बुल्लाह को "अवैध समर्थन" और खुफिया जानकारी देने का आरोप है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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