7 अक्टूबर हमले का जिम्मेदार मिलिट्री लीडर की हत्या; इजराइल बोला, आज मिली कलेजे को ठंडक

Israel Killed Hamas Military Leader: हमास के साथ सीजफायर समझौता होने के बाद भी इजरायल सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है. इसी कड़ी में इजरायल ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन करते हुए गज़ा में शुक्रवार (15 मई) को एक हवाई हमले में हमास की मिलिट्री विंग के वरिष्ठ नेता अल-दीन अल-हद्दाद को मार दिया. इजरायल ने इस बात की घोषणा शनिवार (16 मई) को की. वहीं, हमास ने भी अल-दीन अल-हद्दाद के मारे जाने की पुष्टि की है.

इजरायल ने दावा किया कि अल-दीन अल-हद्दाद उन आखिरी लोगों में शामिल है, जिसने 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजरायल पर किए गए हमले की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने का निर्देश दिया था. हमास के प्रवक्ता हाज़ेम कासिम ने अल-दीन अल-हद्दाद की मौत की पुष्टि सोशल मीडिया पर की.

इजरायल द्वारा लगातार सीजफायर का उल्लंघन करने से स्थिति नाजुक बनी हुई है. हमास और इजरायल के साथ सीजफायर की देखरेख करने वाले शीर्ष राजनयिक का कहना है कि हमास को निहत्था करने को लेकर टकराव से यह प्रक्रिया रुक गई है. गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर में संघर्ष विराम लागू होने के बाद से गज़ा में लगभग हर दिन इज़रायली गोलाबारी होती रही है, जिसमें 850 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं.

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गौरतलब है कि इजरायल अपने वजूद में आने के बाद से ही फिलिस्तीनियों की जमीन को कब्जा कर रहा है और उसी नीति पर चल रहा है. फिलिस्तीन से अवैध इजरायलियों को भगाने के लिए फिलिस्तीनी जनता ने कई ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जिनमें हथियारबंद ग्रुप्स भी हैं. ये ग्रुप्स इजरायली जुल्म का जवाब देने की कोशिश करते हैं. इसी कड़ी में हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमले किए, जिसमें इजरायल के लगभग 1,200 लोग मारे गए थे और 250 से ज़्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया था.

वहीं, इजरायल ने इस हमले का बहाना बनाते हुए लगभग दो सालों तक गज़ा में नरसंहार किया और लगभग 72,700 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की जान ले ली, जिनमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थीं. इजरायल के खिलाफ दुनिया भर के देशों और वहां की जनता ने प्रदर्शन किया और निंदा की. लेकिन इजरायल पर इन सब चीजों का कोई असर नहीं दिख रहा है वह लगातार फिलिस्तीन समेत अन्य पड़ोसी देशों पर भी हमले कर रहा है और वहां आम लोगों की जान ले रहा है. इजरायल अकसर अपने हमलों को सही बताते हुए तर्क देता है कि वह इजरायल विरोधी हथियारबंद ग्रुप्स पर हमले कर रहा है.